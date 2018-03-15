Жители барнаульского поселка просят президента и губернатора помочь со школьным автобусом

Поселок Сибирская долина должен быть автономным и включать школу и детский сад, однако образовательных учреждений в нем до сих пор нет даже в генплане застройки.

Из петиции Дианы Заварзиной:

— Численность детей в Сибирской долине — более 843 человек, из них школьного возраста более 261 человек. И это при условии, что микрорайон заселен наполовину, так как еще ведется строительство. Дорог как таковых нет (вся земля под дорогами имеет вид разрешенного использования ИЖС), физлица отказываются их обслуживать, дорожные знаки отсутствуют — все это сильно тормозит развитие микрорайона. Становится понятно, что строительство школы, детского сада займет неопределенный срок.

С 2017 года дети из Сибирской долины относятся к школе №63 в Южном, а до этого относились к школе №94 в Бельмесево.

Из петиции Дианы Заварзиной:

— Проблема с доставкой до школы резко обострилась в связи с резким увеличением числа школьников, обучающихся в Южном. Школа №63 находится на удалении более 7 км Сибирской долины. Там обучается 13 человек. Еще более 60 детей учатся в школе №76, более 70 человек в гимназии №5. Все три школы расположены в Южном в шаговой доступности друг от друга. В Бельмесево учатся более 10 детей. И это при условии отсутствия школьного автобуса и общественного транспорта (из Сибирской долины нет маршрутки в сторону Бельмесево). Для того, чтобы дойти до общественного транспорта и добраться до школы, дети вынуждены переходить скоростную трассу федерального значения. Пешеходный переход даже не освещен! Дети идут пешком более 2-х км. Далеко не все семьи имеют возможность доставлять детей в школу на личных автомобилях, здесь много многодетных и нуждающихся семей.

Автор петиции просит выделить транспорт для детей из Сибирской долины до поселков Южный и Бельмесево с обязательными остановками у школ №94, 76, 63 и гимназии №5.