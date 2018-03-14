В правительстве Алтайского края заявили, что повышение МРОТ не снизит зарплаты бюджетникам

Ранее altapress.ru писал, что в ряде школ работников на "минималке" либо сокращают, либо урезают им размер ставок — например, с 1 до 0,8. Там, где увольнять уже некого, директора "отщипывают" необходимые на повышение зарплат суммы из инновационных и стимулирующих фондов.

Надежда Капура,

зампредседателя правительства Алтайского края:

— В бюджете на 2018 год у нас средства на это заложены. Это даже не обсуждается, это закон, который требует безусловного исполнения. Зарплата всех работников школ у нас финансируется из регионального бюджета, мы свои обязательства выполняем, и в настоящее время нет оснований говорить о том, что повышение МРОТ будет решаться за счет стимулирующих выплат. Стимулирующие выплаты — это в первую очередь оценка качества работы педагога. Все то, что заложено системой оплатой труда, все критерии по стимулированию будут оплачиваться. На эти цели у нас тоже средства предусмотрены.

Учитель технологии из Камня-на-Оби Лариса Санталова рассказывала altapress.ru, что ее зарплата в январе по сравнению с сентябрем сократилась на 4 тысячи рублей. "Дело в том, что стимулирующие выплаты нам начисляют по балльной системе. Стоимость балла с начала года у нас уменьшилась с 34 рублей до 10. В связи с этим с 1 января у нас заключен новый трудовой договор", — сообщила преподаватель.

Надежда Капура,

зампредседателя правительства Алтайского края:

— Мы видим некоторые проблемы, мы их решаем и понимаем, какие шаги нам предпринять, чтобы с повышением МРОТ дифференциация доходов работников образования не имела перекоса. Но надо понимать, что любая зарплата рассчитана на полный рабочий день, на полную ставку. Если есть точечные вопросы, мы их решаем с конкретными организациями.

По официальным данным, за январь средняя зарплата педагогов края составляет 22 880 рублей. Она соответствует плановым значениям и показателям региональной дорожной карты. За последние несколько лет зарплата алтайских учителей увеличилась в 1,7 раза, говорят в правительстве.

Факт

К 1 мая федеральный МРОТ вырастет с 9489 до 11 163 рублей (+1674 рублей). Это будет второе за 2018 год повышение "минималки". С 1 января МРОТ вырос примерно на такую же сумму — на 1689 рублей.