Многие школьники Алтайского края добровольно толстеют под влиянием рекламы

Ученики Алтайского края предпочитают покупать высококалорийные перекусы во время и после занятий в школе. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на Алтайский медуниверситет и уточняют, что тенденция характерная для всей России. Причина — агрессивная реклама вредной еды.
Издание приводит статистику, которую получил НМИЦ здоровья детей Минздрава России. Согласно ей, школьники предпочитают покупать в магазинах чипсы (27%), булочки (26%), конфеты (20%) и газированные напитки (17%). Еще 10% детей едят только дома, потому что у них нет карманных денег или они стесняются есть в компании друзей.
Оценка питания в Алтайском крае, проведенная сотрудниками Алтайского государственного медицинского университета, продемонстрировала аналогичные результаты, пишут "Известия".
Такое питание неизбежно приведет к ожирению и другим проблемам со здоровьем, говорят эксперты.
Эксперты полагают, что чипсы и другие подобные продукты дети предпочитают из-за постоянной рекламы. Это стало настолько серьезной проблемой, что директора НИИ детского питания Сергея Симоненко рекомендует запретить продвигать эту продукцию в прайм-тайм, а размещать ролики только ночью.
Задача семьи — привить ребенку правильные пищевые привычки. Сделать это можно через совместные завтраки, обеды и ужины.
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