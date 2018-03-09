Многие школьники Алтайского края добровольно толстеют под влиянием рекламы

Издание приводит статистику, которую получил НМИЦ здоровья детей Минздрава России. Согласно ей, школьники предпочитают покупать в магазинах чипсы (27%), булочки (26%), конфеты (20%) и газированные напитки (17%). Еще 10% детей едят только дома, потому что у них нет карманных денег или они стесняются есть в компании друзей.

Оценка питания в Алтайском крае, проведенная сотрудниками Алтайского государственного медицинского университета, продемонстрировала аналогичные результаты, пишут "Известия".

Такое питание неизбежно приведет к ожирению и другим проблемам со здоровьем, говорят эксперты.

Эксперты полагают, что чипсы и другие подобные продукты дети предпочитают из-за постоянной рекламы. Это стало настолько серьезной проблемой, что директора НИИ детского питания Сергея Симоненко рекомендует запретить продвигать эту продукцию в прайм-тайм, а размещать ролики только ночью.

Задача семьи — привить ребенку правильные пищевые привычки. Сделать это можно через совместные завтраки, обеды и ужины.