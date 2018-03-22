После падения плиты на школьницу в Барнауле проверят бетонные заборы

Представители общественной организации "Гражданский патруль" планируют провести рейды по слабо закрепленным конструкциям в Барнауле после того, как на девочку упала бетонная плита. Активисты написали об этом в своей группе в социальной сети.
Общественники отметили, что присоединиться к рейду может любой желающий. Для этого достаточно установить на телефон бесплатное приложение "Гражданский патруль" и сообщить через него об опасном объекте.
Напомним, 19 марта 2018 года около 16:30 на возвращавшуюся домой ученицу 1 класса школы №31 упала часть ограждения территории учреждения. Как уже сообщал altapress.ru, девочка получила переломы костей таза. Она находится в больнице.
Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Им предстоит дать правовую оценку действиям должностных лиц школы, ответственных за безопасность детей на территории учебного заведения.
Руководство школы заявило, что одной из причин падения плиты на школьницу могло быть землетрясение, которое недавно произошло в регионе.
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