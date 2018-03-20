Следователи выяснили, почему на барнаульскую школьницу упала плита

По версии следствия, причиной падения плиты стало халатное отношение администрации школы к своим обязанностям. Они своевременно не отремонтировали ограждение, имеющее следы коррозии сварных швов.

Директор школы и депутат Барнаульской городской думы от "Единой России" Светлана Бочкова отказалась давать комментарии altapress.ru по данному факту.

Напомним, 19 марта 2018 года около 16:30 на возвращавшуюся домой ученицу 1 класса школы №31 упала часть ограждения территории учреждения. Как уже сообщал altapress.ru, девочка получила переломы костей таза. Сейчас она находится в больнице скорой помощи.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Им предстоит дать правовую оценку действиям должностных лиц школы, ответственных за безопасность детей на территории учебного заведения.

Забор, ограждающий территорию школы №31, смонтирован свободностоящим. Если бы он имел железобетонные опоры, подобного несчастного случая могло и не быть.

Что грозит администрации школы?

За халатность, повлекшую по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.