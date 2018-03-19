В Барнауле первоклассницу придавило бетонной плитой около школы

В Барнауле около школы №31 7-летнюю школьницу придавило бетонной плитой, сообщили altapress.ru в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю. Девочку госпитализировали со множественными травмами.
Бетонная плита упала на школьницу в Барнауле. Фото: Вадим Юрьевич, "Барнаул22".
Бетонная плита упала на школьницу в Барнауле. Фото: Вадим Юрьевич, "Барнаул22".
Бетонная плита упала на школьницу в Барнауле. Фото: Вадим Юрьевич, "Барнаул22".
В соцсетях пишут, что девочка подошла к забору, в этот момент дунул ветер, и плита упала на ребенка.
Плита — часть забора рядом со школой, которая находится по адресу ул. Чудненко, 62.
По словам очевидцев, школьники по этим заборам лазят постоянно.
Следком начал доследственную проверку.
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