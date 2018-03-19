В Барнауле первоклассницу придавило бетонной плитой около школы

Бетонная плита упала на школьницу в Барнауле. Фото: Вадим Юрьевич, "Барнаул22". Бетонная плита упала на школьницу в Барнауле. Фото: Вадим Юрьевич, "Барнаул22". Бетонная плита упала на школьницу в Барнауле. Фото: Вадим Юрьевич, "Барнаул22".

В соцсетях пишут, что девочка подошла к забору, в этот момент дунул ветер, и плита упала на ребенка.

Плита — часть забора рядом со школой, которая находится по адресу ул. Чудненко, 62.

По словам очевидцев, школьники по этим заборам лазят постоянно.

Следком начал доследственную проверку.