На алтайской трассе в ДТП погибла женщина

Сообщается, что в 9:00 часов на дороге столкнулись автомобили Toyota Rav 4 и ЗИЛ.

По предварительным данным, за рулём Toyota Rav 4 была 42-летняя женщина, которая не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. В результате чего столкнулась с автомобилем марки ЗИЛ.

Как оказалось, в машине с женщиной была девочка 8 лет которая была госпитализирована с травмами различной степени тяжести. Сама хозяйка автомобиля скончалась на месте. Водителем второго автомобиля оказался 50-летний житель Алтайского края. Водитель грузовика был трезв. В настоящее время причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Анастасия Котия