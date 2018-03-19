На алтайской трассе в ДТП погибла женщина

В ДТП на алтайской трассе 17 марта погибла жительница села Майма, сообщает пресс-служба МВД России по Республике Алтай
Сообщается, что в 9:00 часов на дороге столкнулись автомобили Toyota Rav 4 и ЗИЛ.
По предварительным данным, за рулём Toyota Rav 4 была 42-летняя женщина, которая не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. В результате чего столкнулась с автомобилем марки ЗИЛ.
Как оказалось, в машине с женщиной была девочка 8 лет которая была госпитализирована с травмами различной степени тяжести. Сама хозяйка автомобиля скончалась на месте. Водителем второго автомобиля оказался 50-летний житель Алтайского края. Водитель грузовика был трезв. В настоящее время причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
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