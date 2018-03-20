Девочку в Барнауле придавило бетонным забором. Что известно о происшествии?

Что случилось?

19 марта около 16:20 в Барнауле около школы №31 школьницу придавило бетонной плитой. Ребенка госпитализировали с различными травмами в больницу.

Как себя чувствует девочка?

Как altapress.ru рассказали в краевом минздраве, школьница получила переломы ног и таза. Она лежит в "Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи". "Угрозы для жизни нет", — заявили в ведомстве.

Что за плита упала на ребенка?

Плита весит 1,25 тонны. Ее размеры: высота — 2,5 метра, длина — 3,98 метра, толщина — 16 см. Это часть бетонного забора, который установлен около школы.

Почему плита упала?

Следствие пока выясняет причины. Очевидцы предполагают, что у забора могли проржаветь петли. Он упал, когда ребенок подошел к нему, чтобы очистить грязь с обуви.

Что делала девочка у забора?

— Девочка с отцом шла со школы, ботинок был грязный, она подошла к забору (там был чистый снег) и начала чистить ботинок. И тут на нее забор просто падает, отец закричал, чтобы звонили в скорую, и принялся за спасение.

Что говорит директор школы?

Altapress.ru связался с директором школы №31 Светланой Бочковой.

— Подробностей никаких нет, без комментариев, — сказала директор.

Чем занято следствие?

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Следствию предстоит дать правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за безопасное нахождение школьников на территории образовательного учреждения.