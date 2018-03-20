Девочку в Барнауле придавило бетонным забором. Что известно о происшествии?

Следком ведет проверку по факту падения части бетонного забора школы на 7-летнюю девочку в Барнауле. Altapress.ru собрал известную на данный момент информацию о происшествии.
Что случилось?
19 марта около 16:20 в Барнауле около школы №31 школьницу придавило бетонной плитой. Ребенка госпитализировали с различными травмами в больницу.
Как себя чувствует девочка?
Как altapress.ru рассказали в краевом минздраве, школьница получила переломы ног и таза. Она лежит в "Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи". "Угрозы для жизни нет", — заявили в ведомстве.
Что за плита упала на ребенка?
Плита весит 1,25 тонны. Ее размеры: высота — 2,5 метра, длина — 3,98 метра, толщина — 16 см. Это часть бетонного забора, который установлен около школы.
Почему плита упала?
Следствие пока выясняет причины. Очевидцы предполагают, что у забора могли проржаветь петли. Он упал, когда ребенок подошел к нему, чтобы очистить грязь с обуви.
Что делала девочка у забора?
Никита,
очевидец:
— Девочка с отцом шла со школы, ботинок был грязный, она подошла к забору (там был чистый снег) и начала чистить ботинок. И тут на нее забор просто падает, отец закричал, чтобы звонили в скорую, и принялся за спасение.
Что говорит директор школы?
Altapress.ru связался с директором школы №31 Светланой Бочковой.
— Подробностей никаких нет, без комментариев, — сказала директор.
Чем занято следствие?
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Следствию предстоит дать правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за безопасное нахождение школьников на территории образовательного учреждения.
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