В Бийске предприниматель заплатит один миллион за смерть женщины, на которую упала остановка

Трагедия произошла 4 октября 2015 года в Бийске на улице Васильева. Из-за урагана сорвало остановку, которая придавила проходившую мимо 66-летнюю женщину. От полученных телесных повреждений женщина скончалась в машине скорой помощи.

Предприниматель установил киоск с остановкой с нарушением правил безопасности. Конструкция была плохо закреплена.

Мужчина не признался в содеянном. Его вину установили благодаря показаниям свидетелей и результатам строительно-технических экспертиз.

Предпринимателя приговорили к заключению под стражу, но освободили от наказания из-за истечения срока давности. Суд обязал мужчину возместить моральный вред и выплатить семье погибшей женщины 1 млн рублей.

Приговор еще не вступил в законную силу.