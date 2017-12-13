В Бийске предприниматель заплатит один миллион за смерть женщины, на которую упала остановка

В Бийске вынесли приговор предпринимателю, из-за халатности которого на женщину упала остановка. От полученных травм пострадавшая умерла, сообщает краевая прокуратура.
Трагедия произошла 4 октября 2015 года в Бийске на улице Васильева. Из-за урагана сорвало остановку, которая придавила проходившую мимо 66-летнюю женщину. От полученных телесных повреждений женщина скончалась в машине скорой помощи.
Предприниматель установил киоск с остановкой с нарушением правил безопасности. Конструкция была плохо закреплена.
Мужчина не признался в содеянном. Его вину установили благодаря показаниям свидетелей и результатам строительно-технических экспертиз.
Предпринимателя приговорили к заключению под стражу, но освободили от наказания из-за истечения срока давности. Суд обязал мужчину возместить моральный вред и выплатить семье погибшей женщины 1 млн рублей.
Приговор еще не вступил в законную силу.
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