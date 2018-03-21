Руководство барнаульской школы считает, что плита рухнула на девочку из-за землетрясения

В образовательном учреждении рассказали, что трещины в асфальте рядом с местом ЧП разрослись после землетрясения. Возможно, просел грунт.

Светлана Бочкова, директор школы, сообщила, что за состоянием забора следили ежедневно. "Заместитель директора по хозяйственной части два раза в день, утром и вечером, в конце рабочего дня, обходит территорию школы. Проверяет на безопасность. По результатом визуального осмотра ничего не предвещало беды", — добавила она.

На снимках с места ЧП видно, как у плиты обломились крепления. Маловероятно, что это могло случиться из-за слабого землетрясения, которое произошло за несколько дней до падения плиты.

Напомним, 19 марта 2018 года около 16:30 на возвращавшуюся домой ученицу 1 класса школы №31 упала часть ограждения территории учреждения. Как уже сообщал altapress.ru, девочка получила переломы костей таза. Она находится в больнице.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Им предстоит дать правовую оценку действиям должностных лиц школы, ответственных за безопасность детей на территории учебного заведения.

Altapress.ru писал, что землетрясение произошло в регионе 15 марта. По данным МЧС, эпицентр сейсмособытия находился на территории Алтайского района, в 34 км от Горно-Алтайска. Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 5,2 баллов (по шкале MSK-64), магнитуда 4,2.