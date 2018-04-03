Почему сотня детей под Барнаулом останутся без школьного автобуса?

Комитет по образованию Барнаула не может помочь жителям Сибирской долины со школьным маршрутом. Это следует из ответа мэрии на запрос altapress.ru по поводу ситуации в поселке, где сотни детей с трудом добираются до школ в Бельмесево и Южном.
О проблеме с дорогой до школы в Сибирской долине altapress.ru рассказывал в конце марта. В поселке больше сотни детей каждое утро пытаются попасть в маленькую маршрутку, а некоторым приходится ходить пешком по федеральной трассе. Сейчас люди надеются на эффект от петиции, которую они разместили на change.org.
Что ответили власти
Власти подтвердили, нашли в Сибирской долине несоответствия требованиям безопасности дорожного движения.
- отсутствуют дорожные знаки "Главная дорога", "Уступите дорогу";
- отсутствуют тротуары, бордюрный камень, наружное освещение, дорожная разметка, разворотная площадка;
- обочина занижена, дорожное полотно не имеет асфальтового покрытия;
- при выезде из поселка ограничена видимость транспортных средств строящимися домами;
- поворот в Сибирскую долину не обеспечивает безопасность маневра.
До устранения этих нарушений организовать школьный маршрут невозможно. Поскольку дороги поселка не находятся в муниципальной собственности (принадлежат застройщикам), администрация города сама устранять нарушения, сообщили в комитете по образованию.
Предполагаемый школьный маршрут в поселок Южный совпадает с общественным маршрутом №33, уточнили в комитете.
Что не устраивает родителей
В Сибирской долине живет 261 ребенок школьного возраста. Около половины из них нуждаются в общественном транспорте. Каждое утро они борются за места в 33-й маршрутке, чтобы уехать в школу на Южный. За раз в тесный автобус помещается максимум 20 человек.
Часть школьников учатся в Бельмесево. Те, кому на занятия нужно к обеду, добираются на 104-м автобусе. Дети, учащиеся в первую смену, не попадают на автобус — он стал ходить по неудобному расписанию. Поэтому они ходят пешком по Змеиногорскому тракту. Это около 4 км в одну сторону.
Чего хотят жители Сибирской долины
Жители Сибирской долины уверены, что школьный маршрут поможет обезопасить их детей и разгрузить 33-ю маршрутку. Кроме того, они нуждаются в продлении маршрута автобуса — сейчас он захватывает только начало поселка.
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