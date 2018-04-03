Почему сотня детей под Барнаулом останутся без школьного автобуса?

О проблеме с дорогой до школы в Сибирской долине altapress.ru рассказывал в конце марта. В поселке больше сотни детей каждое утро пытаются попасть в маленькую маршрутку, а некоторым приходится ходить пешком по федеральной трассе. Сейчас люди надеются на эффект от петиции, которую они разместили на change.org.

Что ответили власти

Власти подтвердили, нашли в Сибирской долине несоответствия требованиям безопасности дорожного движения.

отсутствуют дорожные знаки "Главная дорога", "Уступите дорогу";

отсутствуют тротуары, бордюрный камень, наружное освещение, дорожная разметка, разворотная площадка;

обочина занижена, дорожное полотно не имеет асфальтового покрытия;

при выезде из поселка ограничена видимость транспортных средств строящимися домами;

поворот в Сибирскую долину не обеспечивает безопасность маневра.

До устранения этих нарушений организовать школьный маршрут невозможно. Поскольку дороги поселка не находятся в муниципальной собственности (принадлежат застройщикам), администрация города сама устранять нарушения, сообщили в комитете по образованию.

Предполагаемый школьный маршрут в поселок Южный совпадает с общественным маршрутом №33, уточнили в комитете.

Что не устраивает родителей

В Сибирской долине живет 261 ребенок школьного возраста. Около половины из них нуждаются в общественном транспорте. Каждое утро они борются за места в 33-й маршрутке, чтобы уехать в школу на Южный. За раз в тесный автобус помещается максимум 20 человек.

Часть школьников учатся в Бельмесево. Те, кому на занятия нужно к обеду, добираются на 104-м автобусе. Дети, учащиеся в первую смену, не попадают на автобус — он стал ходить по неудобному расписанию. Поэтому они ходят пешком по Змеиногорскому тракту. Это около 4 км в одну сторону.

Чего хотят жители Сибирской долины

Жители Сибирской долины уверены, что школьный маршрут поможет обезопасить их детей и разгрузить 33-ю маршрутку. Кроме того, они нуждаются в продлении маршрута автобуса — сейчас он захватывает только начало поселка.