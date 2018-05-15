Детский омбудсмен обвинила мэрию Барнаула в волоките со школьным маршрутом

Администрация Барнаула, по мнению омбудсмена, проявляет "длительное бездействие" в данной ситуации, а отсутствие соответствующего финансирования затягивает решение вопроса с организацией школьного маршрута. Это, считает Анна Кузнецова, нарушает ряд федеральных законов и кодексов. В связи с этим омбудсмен от своего имени обратилась к прокурору Барнаула, попросив его проверить ситуацию и принять необходимые меры (копия документа есть в распоряжении редакции).

О проблеме с дорогой до школы в Сибирской долине altapress.ru рассказывал в конце марта. В поселке больше сотни детей каждое утро пытаются попасть в маленькую маршрутку, а некоторым приходится ходить пешком по федеральной трассе по 2-3 км в одну сторону. Сейчас люди надеются на эффект от петиции, которую они разместили на change.org.

Предполагаемый школьный маршрут в Сибирской долине не соответствует требованиям безопасности дорожного движения, считают в городском комитете по образованию. Привести его в соответствие власти не могут, поскольку земля, по которой он проходит, принадлежит застройщикам. По той же причине муниципалитет не может начать в Сибирской долине строительство школы и детского сада. Застройщиков же, судя по всему, эти проблемы не волнуют.

В одном из ответов на очередную жалобу местного жителя администрация Барнаула отвечала, что изъять земли в микрорайоне Сибирская долина, в том числе путем выкупа, она не уполномочена.

В мэрии также заявили, что с 2014 года неоднократно предлагали собственникам земельных участков в поселке — ДНТ "Сибирская долина" и НП "Сибирская долина" — отказаться от прав собственности на земли общего пользования, чтобы разместить там объекты инженерной инфраструктуры. На это собственники каждый раз отвечали категорическим отказом.

Кроме того, местные жители пожаловались на ситуацию в Рособнадзор, который "спустил" их письмо на местный Минобр. В ближайшее время люди ждут ответа от краевых властей и прокуратуры.