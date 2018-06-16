За решетку отправили вора в законе, который терроризировал бизнесменов на Алтае

Как рассказывает издание, Мамука Гальский занял место главного вора в законе на Алтае по кличке Мутай, который погиб в колонии в 2013 году.

В преступное сообщество Гальского входили около сотни человек. Оно делилось на две группировки. Первая поставила на счетчик всех бизнесменов Барнаула, занимашихся грузовыми и пассажирскими перевозками. В дальнейшем подмяли под себя предпринимателей в других крупных городах региона.



Бандиты назначали цену за свою "крышу", а также время и место передачи денег. Если кто-то из коммерсантов не хотел платить, то к решению вопроса подключали "торпед" – представителей второй группировки Гальского. Как правило это были крепкие парни, накачанные воровской романтикой. Они пускали в дело кулаки, ножи, бейсбольные биты и огнестрельное оружие.

Нескольких криминальных авторитетов и непокорных коммерсантов "торпеды" расстреляли из травматики и избили арматурой. Нередко разборки происходили на глазах у горожан и перерастали в массовые погромы, сообщает издание.

В июне 2013-го в центре Барнаула восемь "торпед" с обрезами охотничьих ружей и травматическими пистолетами напали на автомобиль местного криминального авторитета Ахмеда Габибова. Он чудом выжил в перестрелке, однако погиб его водитель Жабоев.

Бандиты ежедневно получали дань с коммерсантов всего региона. К примеру, с одного из бизнесменов они требовали 45 миллионов рублей. Каждую неделю львиная доля средств уходила в Москву и оседала в кармане Чкадуа.

Мамука Чкадуа задержали на воровской сходке в Москве в июне 2014 года. Уголовное дело в отношении него составило более 120 томов. Его приговор вступил в силу. Вместе с ним за решетку отправились более 20 участников преступной группы.

По словам следователей, 47-летнего Чкадуа, имеющего несколько судимостей за хранение наркотиков, короновали еще в 1990-х. Один срок он отбывал на Алтае, вероятно, поэтому впоследствии и решил подмять под себя этот регион.