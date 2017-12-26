Российские "воры в законе" попали под санкции США

Минфин США включил "воров в законе" в санкционный список как отдельную организацию. Они указаны как "синие", "законники" и thieves-in-law (с англ. — "воры в законе" — прим. Znak.com).
Внимание на документ обратил заместитель гендиректора Transparency International — Russia Илья Шуманов на своей странице в Facebook.
Кроме организаций, отдельно выделены криминальные авторитеты Юрий Пичугин (Пичуга), Рубен Татулиан (Робсон), Алимжан Тохтахуны (Тайванчик) и Владимир Тюрин (Тюря).
Американское ведомство считает, что российские криминальные авторитеты и организаций носят статус транснациональных. У некоторых участников списка указаны адреса квартир в Сочи, Москве и в Дубай Марине Арабских Эмиратов.
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