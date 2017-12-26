Российские "воры в законе" попали под санкции США

Внимание на документ обратил заместитель гендиректора Transparency International — Russia Илья Шуманов на своей странице в Facebook.

Кроме организаций, отдельно выделены криминальные авторитеты Юрий Пичугин (Пичуга), Рубен Татулиан (Робсон), Алимжан Тохтахуны (Тайванчик) и Владимир Тюрин (Тюря).

Американское ведомство считает, что российские криминальные авторитеты и организаций носят статус транснациональных. У некоторых участников списка указаны адреса квартир в Сочи, Москве и в Дубай Марине Арабских Эмиратов.