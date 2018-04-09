В мэрии рассказали, что думают о повышении цены на проезд в автобусах Барнаула

Мэрия Барнаула считает преждевременными разговоры о повышении цены на проезд в городском транспорте, пишет "Алтайская правда"со ссылкой на пресс-службу горадминистрации. Так чиновники мэрии прокомментировали сообщение сообщества барнаульских автобусных перевозчиков о просьбе увеличить цены на билеты.
Барнаульские автоперевозчики заявляют, что из-за резкого роста цен на солярку, случившегося в конце 2017 года, экономическое положение автобусных предприятий ухудшилось. Один из бизнесменов предложил задрать цену за проезд до 40 рублей. Но другие автоперевозчики предлагают реальное повышение на 1-3 рубля.
В мэрии говорят, что пока профильные комитеты администрации города рассматривают поступившие от перевозчиков документы. Расчеты себестоимости и анализ обоснований повышения тарифов делает городской комитет экономразвития. А вот решение об изменении платы за проезд на основе данных от комитета выносит Координационный совет по ценообразованию. Здесь в ближайшее время не планируют рассматривать вопрос о повышении стоимости проезда, сказали в городской пресс-службе.
Тем не менее, перевозчики продолжают готовить и сдавать в администрацию документы, подтверждающие их доходы и расходы.
Когда стоимость проезда повышали в последний раз?
В декабре 2016 года. Впервые в истории города тарифы стали дифференцированными: стоимость билета в трамваях и троллейбусах при расчете по карте составляет 18 рублей, за наличные — 19. В больших автобусах за проезд по карте нужно будет заплатить 19 рублей, наличными — 20.
Стоимость проезда в автобусах малой и средней вместимости — 20 рублей.
Как выросла цена на топливо
В начале 2017 года стоимость горючего была около 30 рублей. В апреле 2018 года стоимость литра дизельного топлива 5 экологического класса на оптовом рынке поднялась до 41 рубля. Таким образом за год с небольшим стоимость дизеля в опте увеличилась на 32-33% (в рознице — на 14%).
Сейчас в действующий в Барнауле тариф в 19-20 рублей за билет заложена стоимость литра горючего в 33 рубля.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.