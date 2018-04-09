В мэрии рассказали, что думают о повышении цены на проезд в автобусах Барнаула

Барнаульские автоперевозчики заявляют, что из-за резкого роста цен на солярку, случившегося в конце 2017 года, экономическое положение автобусных предприятий ухудшилось. Один из бизнесменов предложил задрать цену за проезд до 40 рублей. Но другие автоперевозчики предлагают реальное повышение на 1-3 рубля.

В мэрии говорят, что пока профильные комитеты администрации города рассматривают поступившие от перевозчиков документы. Расчеты себестоимости и анализ обоснований повышения тарифов делает городской комитет экономразвития. А вот решение об изменении платы за проезд на основе данных от комитета выносит Координационный совет по ценообразованию. Здесь в ближайшее время не планируют рассматривать вопрос о повышении стоимости проезда, сказали в городской пресс-службе.

Тем не менее, перевозчики продолжают готовить и сдавать в администрацию документы, подтверждающие их доходы и расходы.

Когда стоимость проезда повышали в последний раз?

В декабре 2016 года. Впервые в истории города тарифы стали дифференцированными: стоимость билета в трамваях и троллейбусах при расчете по карте составляет 18 рублей, за наличные — 19. В больших автобусах за проезд по карте нужно будет заплатить 19 рублей, наличными — 20.

Стоимость проезда в автобусах малой и средней вместимости — 20 рублей.

Как выросла цена на топливо

В начале 2017 года стоимость горючего была около 30 рублей. В апреле 2018 года стоимость литра дизельного топлива 5 экологического класса на оптовом рынке поднялась до 41 рубля. Таким образом за год с небольшим стоимость дизеля в опте увеличилась на 32-33% (в рознице — на 14%).

Сейчас в действующий в Барнауле тариф в 19-20 рублей за билет заложена стоимость литра горючего в 33 рубля.

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