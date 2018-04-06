Перевозчики: цену на проезд в Барнауле надо поднять до 40 рублей

Почему им нужен новый тариф?

Тему обсуждали на одном из совещаний в администрации города в конце марта. Бизнесмены напомнили властям, что впервые подняли этот вопрос еще в августе 2017 года. Однако в мэрии не спешили его рассматривать из-за череды выборов (в гордуму, главы города и президентских).

За это время экономическое положение автобусных предприятий ухудшилось. Главная причина — резко выросли цены на дизельное топливо, особенно в декабре 2017 года.

"В январе 2018 года я покупал дизель за 37,8 рублей за литр, а в январе 2017 года — за 28,8", — рассказывает директор одной из транспортных компаний Барнаула.

В Российском топливном союзе altapress.ru подтвердили, что в начале 2017 года стоимость горючего была около 30 рублей. В апреле 2018 года стоимость литра дизельного топлива 5 экологического класса на оптовом рынке поднялась до 41 рубля. Таким образом за год с небольшим стоимость дизеля в опте увеличилась на 32-33% (в рознице — на 14%).

В действующий тариф заложена стоимость литра горючего в 33 рубля.

Каким должен быть тариф?

По словам одного из перевозчиков, если тщательно подсчитать все затраты, заложить деньги на обновление парка автобусов и повышение зарплат сотрудникам, то тариф надо повысить вдвое — до 40 рублей. Но предприниматели понимают, что это нереально, и ждут хотя бы традиционного повышения на 1-3 рубля.

Когда его могут поднять?

Сейчас большая часть городских перевозчиков готовят и сдают в администрацию документы, подтверждающие их доходы и расходы. Эти бумаги будут анализировать в транспортном и финансовом комитетах.

После этого администрация должна будет созвать координационный совет по ценообразованию и решить — повышать ли стоимость проезда и если да, то насколько. Когда состоится такой совет, пока неизвестно.

Это коснется всех маршрутов?

Администрация жестко устанавливает тарифы только на те маршруты, на которых перевозчики обязаны перевозить льготников. Таких большинство — около 80%.

На остальных маршрутах предприниматели могут устанавливать любую стоимость проезда. Таких восемь: №29,32,34,47,59,65,76 и 120. Однако практика показывает, что на этих маршрутах тарифы такие же, как и на остальных.

Когда стоимость проезда повышали в последний раз?

В декабре 2016 года. Впервые в истории города они стали дифференцированными: стоимость билета в трамваях и троллейбусах при расчете по карте составляет 18 рублей, за наличные — 19. В больших автобусах за проезд по карте нужно будет заплатить 19 рублей, наличными — 20.

Стоимость проезда в автобусах малой и средней вместимости — 20 рублей.

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