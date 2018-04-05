В алтайском селе продают "автовокзальный" бизнес всего за 100 рублей

В селе Калманка выставлен на продажу автовокзал. Соответствующее объявление размещено на сайте объявлений irr.ru. В нем говорится: бизнес действующий, он включает в себя само здание и услуги по обслуживанию пригородного сообщения до Барнаула.
Автовокзал имеется два зала ожидания по 80 м2, два отапливаемых гаража для трех автобусов, рембазу с оборудованием (токарный станок, точильный, компресор, и так далее). Есть перспектива и площади для дальнейшего развития бизнеса.
Стоимость всего комплекса оценивается в 100 рублей. С чем связана столько низкая цена, узнать не удалось. По указанному номеру никто не отвечает.
В объявлении уточняется: собственник владеет 100% бизнеса. В нем он работает более 20 лет.
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