В алтайском селе продают "автовокзальный" бизнес всего за 100 рублей

В Калманке продают автовокзал за 100 рублей . Фото: https://barnaul.irr.ru/business/. В Калманке продают автовокзал за 100 рублей. Фото: https://barnaul.irr.ru/business/.

Автовокзал имеется два зала ожидания по 80 м2, два отапливаемых гаража для трех автобусов, рембазу с оборудованием (токарный станок, точильный, компресор, и так далее). Есть перспектива и площади для дальнейшего развития бизнеса.

Стоимость всего комплекса оценивается в 100 рублей. С чем связана столько низкая цена, узнать не удалось. По указанному номеру никто не отвечает.

В объявлении уточняется: собственник владеет 100% бизнеса. В нем он работает более 20 лет.