Рубль попал под прицел «креста смерти». Мнения экспертов

Курс российской нацвалюты в ближайшие недели окажется под сильным давлением, поскольку рубль попал под прицел так называемого «креста смерти» — к такому выводу пришли аналитики нидерландского Rabobank.

Ситуация считается предвестником неотвратимого и серьезного падения курса валюты. Именно этот тревожный знак и заметили аналитики. Причем это не первые западные финансисты, которые предсказывали крах рубля в середине октября.

Тем временем — констатирует главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович — «рубль начинает неделю на уровнях близких к 64,8 за доллар».

«Индекс доллара на прошлой неделе отступил от курса движения к отметке 100 пунктов, американская валюта продемонстрировала ослабление к другим валютам. Основным драйвером данного движения стал факт того, что рыночные настроения не смогли устоять перед „слабостью“ американских данных статистики, — в данном случае речь идет о значительном снижении деловой активности в промышленности и сфере услуг. Более того, нервозность рынков может усилиться уже в ближайшие дни», — полагает аналитик.

Нефть давит

Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев полагает, что «частично давление на рубль сдерживает некоторое оживление покупателей на рынке нефти».

«После утренней консолидации котировки (эталонной марки) Brent метят на уровень 59 долларов за баррель, но импульса явно не хватает. В краткосрочной перспективе доллар может снова покуситься на уровень 65 рублей, поскольку спрос на высокодоходники, скорее всего, будет оставаться вялым», — прогнозирует аналитик,.

И не исключает, что «в случае возобновления распродаж на рынке нефти „медвежьи“ риски для рубля усилятся», пишет «Росбалт».

Реальный курс

Реальный эффективный курс рубля <с учетом инфляции> за август 2019 года опустился на 2,8% к иностранным валютам относительно предыдущего месяца. При этом реальный курс рубля к доллару снизился за этот период на 3,9%, к евро — на 3%. За первые 8 месяцев текущего года реальный эффективный курс рубля вырос на 4,5%.

Термин

Термин «крест смерти» используется в отношении биржевых ситуаций, при которых средневзвешенный курс валюты в течение 50 дней пересекает курс за 200 дней, сообщает Life.