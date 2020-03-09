Рубль резко обвалился. Не пора ли скупать доллары и евро?

Падение мировой цены на нефть до 31 доллара за баррель (- 14%) повлекло за собой резкое удешевление рубля. По данным на 9 марта, биржевой курс доллара составляет 72,4 рубля, а евро — 82,2 рубля. Обе валюты повторили исторический максимум начала 2016 года.

На официальном сайте Центробанка РФ пока сохраняется стабильность. Курс доллара на 7 марта там обозначен в пределах 67,51 рубля, а евро — 75,84 рубля. Официально биржевые торги в России откроются 10 марта.

Как пишет РБК, падение мировых цен на нефть вызовет снижение стоимости марки нефти Urals, для которой в российском бюджете базовая цена на 2020 год установлена как 42,4 доллара за баррель. При снижении цен на нефть ниже этой отметки Минфин будет продавать валюту, чего еще никогда не делал.

Эксперты пока воздерживаются от комментариев или каких-либо рекомендаций для населения. В любом случае в течение предстоящей рабочей недели ситуация прояснится. Как пишет РИА «Новости», многое будет зависеть от того, договорятся ли участники ОПЕК о новых объемах добычи нефти.

Дело в том, что падение мировых цен на нефть спровоцировали неудачные переговоры в ОПЕК. 7 марта основные нефтедобывающие страны не смогли согласовать новые параметры соглашения либо продлить срок действия текущих договоренностей.

Если стороны не приходят к соглашению, то с 1 апреля все обязательства участников соглашения ограничивать добычу топлива автоматически отменяются, что и вызвало падение цен.