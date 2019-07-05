«Ручка, стол да два прораба»: Владимир Отмашкин заявил, что большие заводы на Алтае строить некому

Если на Алтае появится необходимость в строительстве крупного предприятия, то сделать это будет очень непросто, заявил руководитель ИСК «Союз» Владимир Отмашкин 4 июля в ходе круглого стола, посвященного кадровым проблемам в промышленности.

Отмашкин уже давно публично говорит о проблеме компетентности строительных организаций, которые работают в регионе. «Что такое строительная организация сегодня? Ответа нет», — считает он.

Владимир Отмашкин,

руководитель ИСК «Союз»:

Вот случилась трагедия в Иркутске, надо тысячи домов там построить. Кто строить-то будет? Шаражки, в которых ручка, стол да два прораба? Да никогда они не построят! И слава богу, что когда произошла трагедия в Николаевке, еще были на Алтае серьезные строительные организации, которые могли это вытащить на себе. Если появится сегодня необходимость в строительстве крупного предприятия, это будет сделать очень непросто, говорю как специалист.

Такая ситуация, по его словам, связана с вопросами политики, отношениями власти и бизнеса, которые «очень непростые». В первую очередь, это касается условий проведения тендеров.

Напомним, в 2010 году поселок Николаевка почти полностью сгорел во время пожара. Генподрядчиком проекта по строительству 300 новых домов выступила компания «Алтайкоксохимстрой». Спустя несколько лет она обанкротилась.

Владимир Отмашкин ранее высказывался о том, что в строительство пришли люди, далекие от сферы.