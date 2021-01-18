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Экономика

Рухнули доходы России от продажи нефти и газа

Доходы от экспорта нефти из России за январь-ноябрь прошлого года рухнули на 40,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составили 66,391 млрд долларов, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).

Добыча нефти.
Добыча нефти.
открытые источники (CC0)

За январь-ноябрь физический объем экспорта нефти из России упал на 11% (до 220,241 миллиона тонн). Всего доходы российских компаний от продажи нефтепродуктов за 11 месяцев 2020 года составили 40,7 млрд долларов. Это на 33% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Доходы от экспорта бензина за этот период снизились на 14%, а от экспорта сжиженного природного газа (СПГ) — на 15,3%, пишет Lenta.ru. Экспорт Россией угля снизился на 23,8%.

Доходы «Газпрома» от экспорта газа за январь-октябрь упали на 44,4% (до 19,038 млрд долларов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Физический экспорт газа снизился на 11,4% (до 159 млрд кубометров).

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