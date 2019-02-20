О курсе на установку «умных» счетчиков власти страны заявили твердо: ведь от точности учета зависит экономика энергоснабжения. Однако обязательным это еще не стало. Между тем, компания «Алтайэнергосбыт» уже сегодня ставит тысячи таких приборов учета. Зачем компании, продающей электроэнергию, помогать потребителям ее экономить?

Об этом и многом другом рассказал гендиректор компании Валерий Нагорнов.

Массовая замена

Сегодня установка «умных» электросчетчиков — дело, в самом деле, добровольное.

«Согласно федеральному закону № 522 от 27 декабря 2018 года, обязательным это станет лишь с 1 июля 2020 года. Физлица устанавливают их, например, тогда, когда нужно дистанционно снимать показания», — рассказывает Валерий Нагорнов.

Между тем, заменой устаревших счетчиков на интеллектуальные активно интересуются электросетевые компании. Ведь «умный» счетчик позволяет сокращать потери электроэнергии до 8 раз (с 40% до 5%). И дело не только в этом.

«Абоненты полностью контролируют расход посредством пульта, к тому же не нужно каждый месяц передавать показания, это сделает прибор учета. Сетевой компании такой прибор учета дает возможность выявлять хищения, во избежание ситуаций, когда добросовестные потребители платят за чужое электричество», — рассказал Валерий Нагорнов.

По заказу «сетей» замена идет весьма динамично: в 2018 году «Алтайэнергосбыт» установил 52,8 тыс. таких приборов учёта и это в 4 раза больше, чем годом ранее. Из них более 45 тыс. для «МРСК Сибири» по всей Сибири. И еще порядка 7,5 тыс. — на сетях «Алтайкрайэнерго».

Другой крупный энергосервисный проект «Алтайэнергосбыт» реализовал в Рубцовске: в конце прошлого года там стартовал второй этап модернизации городского освещения (первый реализован в 2016 году). В январе 2019 года работы были завершены. Результат более, чем очевиден: после замены практически 1 тыс. светильников на новые — светодиодные потребление электроэнергии сократилось на 68%.

«Светодиодные светильники выигрывают и по уровню освещённости, долговечности и значительно меньше потребляют электроэнергии. Да, они дороже, но в течение пяти лет окупаются и в дальнейшем приносят чистую экономию местному бюджету», — рассказал Валерий Нагорнов.

Примечательно, что модернизацию освещения Рубцовск осуществил без привлечения бюджетных средств, так как был использован механизм энергосервисного контракта: «Алтайэнергосбыт» инвестировал приобретение и установку светодиодных светильников, а возврат средств будет происходить за счёт, получаемой (на освещении) экономии, в течение пяти лет. Все это время компания обеспечивает гарантийное обслуживание проекта.

Прозрачные платежи

Как для любой энергосбытовой компании для «Алтайэнергосбыта» острой проблемой является дебиторская задолженность потребителей электроэнергии. Помимо стандартных приёмов борьбы в последние два года в «Алтайэнергосбыте» вязли на вооружение заключение агентских договоров с операторами ЖКХ, когда энергетики получает право принимать оплату не только за электроэнергию, но и другие коммунальные платежи. Это позволяет сокращать размер задолженности и повышать уровень качества обслуживания потребителей.

«Чем глубже мы погружаемся в эту отрасль, тем больше понимаем: на многих территориях, особенно сельских, удаленных, вообще отсутствуют биллинговые системы как таковые. Нет программных комплексов, способных качественно и своевременно начислять платежи за услуги ЖКХ», — поясняет Валерий Нагорнов.

В некоторых районах, к примеру, коммунальщики не могут вовремя сформировать счета для всех граждан — будь то тепло или вода. Более того, где-то крайне плохо ведут учет принятых от потребителей средств. Деньги платят наличными через кассы. Стоит ли удивляться долгам в ЖКХ?

«Мы еще в 2017 году предложили свои услуги по выставлению счетов и сбору платежей в рамках агентских договоров преимущественно с населением. В Павловске, где мы работаем второй год, собираемость платежей близка к 100%. Люди вовремя получают квитанции, начисления стали прозрачными. И мы готовы этим заниматься и дальше», — рассказал гендиректор «Алтайэнергосбыта».

О чем еще рассказал Валерий Нагорнов

О долгах за электроэнергию

«Задолженность наших потребителей приросла на 73 млн рублей и составляет 1,44 млрд рублей — это один месячный объем начислений. Первое место по размеру долга занимает ЖКХ — главным образом, котельные, и равен 427 млн рублей — это шесть периодов просрочки».

О должниках-антилидерах

«Немецкий национальный район — самый тяжелый: оплата близка к нулю за весь год, хотя все работает, котельные крутятся. Солонешенский район впереди других по долгам за сферу образования (5 млн рублей). Из промышленных предприятий злостный неплательщик — „Алтайский моторный завод“ (около 30 млн рублей). Осенью 2018 года мы заключили с ним мировое соглашение, но он его не выполняет. Среди населения ситуация хоть и улучшилась, однако свои антилидеры все же имеются. Майминский район Республики Алтай накопил 27 млн рублей, барнаульцы и жители пригорода задолжают 15,46 млн рублей, Бийский район имеет долг в размере более 11 млн рублей».

О конкурентоспообности

«Мы открыли новый сервис по автоинформированию клиентов-физлиц при наличии задолженности за электроэнергию. А кроме этого, внедрили сервис „закажите обратный звонок“. В случае, если линия занята и потребителю не удалось сразу соединиться с нашим оператором, появилась возможность получить обратный звонок через наш корпоративный сайт».