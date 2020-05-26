Руководитель Алтайского фонда микрозаймов: «Половина финансового портфеля приходится на постоянных клиентов»

Этой весной региональный малый бизнес как никогда остро столкнулся с дефицитом финансовых ресурсов. Исполнительный директор Алтайского фонда микрозаймов Владислав Уваров в интервью altapress.ru подробно рассказал о проведенных изменениях в работе организации, благодаря которым поддержка для субъектов предпринимательства стала максимально доступной.

— Владислав Викторович, с ухудшением экономической ситуации из-за развития пандемии коронавируса в стране инструменты государственной поддержки предпринимателей стали особенно важны. Об этом говорит и сам малый бизнес. Правда ли, что с марта наблюдается существенный рост интереса к финансовым продуктам Алтайского фонда микрозаймов (АФМ)?

— Статистика полных четырех месяцев 2020 года показывает, что интерес к услугам и продуктам АФМ действительно выше, чем, например, в аналогичном периоде прошлого года.

За январь — апрель текущего года фонд выдал около 130 займов на общую сумму почти 255 млн рублей. Это плюс 38% к январю — апрелю года прошлого в денежном выражении и плюс примерно 32% — в количественном.

Добавлю, что такую динамику в первую очередь диктует не сама текущая экономическая ситуация в стране, а те положительные изменения в работе АФМ, которые были реализованы и в условиях развития пандемии, и несколько раньше. Фонд, скажем так, стал более гибким во взаимоотношениях с новыми и уже постоянными клиентами.

— При этом увеличиваются и суммы микрозаймов для предпринимателей?

— Средняя сумма займа демонстрирует рост на 10−20% ежегодно на протяжении как минимум последних пяти лет. Если в начале деятельности у Алтайского фонда микрозаймов была возможность предоставлять по 300 тыс. рублей, то теперь это суммы до 5 млн рублей.

Увеличение объемов финансирования осуществляется и благодаря докапитализации АФМ со стороны государства — федерального и регионального бюджетов. В настоящее время капитал фонда составляет около 690 млн рублей.

Кстати, буквально накануне мы получили информацию о том, что по решению федерального центра Алтайский фонд микрозаймов в мае дополнительно получит до 143 млн рублей. Это средства, направляемые на поддержку предпринимателей через государственные микрофинансовые организации страны.

Состоявшиеся и предстоящие новации — это инициатива не только АФМ. Фонд входит в региональную инфраструктуру государственной поддержки малого бизнеса и работает в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».

Владислав Уваров , исполнительный директор Алтайского фонда микрозаймов. Дмитрий Лямзин

Важные новации

— Вы сказали, что Алтайский фонд мирокзаймов реализовал несколько изменений в организации работы с клиентами. Что для заемщиков в этом плане является самым важным?

— Не расставляя приоритетов, назову несколько новаций.

1. По решению Совета АФМ установлено, что максимальная ставка, по которой фонд предоставляет финансирование, не должна превышать размер ключевой ставки Банка России. То есть, например, сейчас стандартный заем, обеспеченный залогом и поручительством, будет «стоить» предпринимателю 5,5% годовых. По беззалоговым программам ставка выше — 8−10%.

Важный нюанс заключается в четкой и оперативной «привязке» к дате изменения ключевой ставки ЦБ. Это означает, что если Центробанк в пятницу снижает ставку, то уже в понедельник условия по вновь заключаемым договорам уже станут более благоприятными.

2. АФМ существенно смягчил требования по залоговому обеспечению. В частности, больше не требуется страхование и проведение оценки имущества. Это сделано для того, чтобы минимизировать расходы клиентов при оформлении займов и ускорить саму процедуру. В текущих условиях это принципиально важно. Кроме того, несколько упрощен подход к оформлению поручительства. При этом, являясь финансовой организацией, мы, конечно же, понимаем, что несем теперь повышенные риски.

3. Еще одна важная новация заключается в том, что региональные малые предприятия из перечня наиболее пострадавших отраслей экономики получили возможность оформлять в АФМ займы под 3% годовых. Вы сами понимаете, что такой ставки на сегодняшний день нет в других финансово-кредитных организациях.

Таким образом, малый бизнес видит, что в Алтайском фонде микрозаймов есть достаточно недорогой оперативный финансовый ресурс, получить который не очень сложно.

4. В марте-апреле почти 90 предприятий уже воспользовались возможностью изменения графика платежей по ранее полученным займам. Фактически это было пожелание самих клиентов, им отсрочка предоставлена на сроки от трех до шести месяцев. В каждом случае вопрос решался индивидуально и в зависимости от тяжести текущей ситуации, сложившейся у предпринимателя. При нашей процентной ставке это будут минимальные платежи. И до осени у данных клиентов есть понимание, что им в этом плане будет полегче.

По имеющейся информации, на федеральном уровне планируется принятие решения об увеличении срока предоставления микрозайма государственными организациями. Когда это произойдет, у нас появится возможность перераспределить оставшиеся платежи предпринимателей на более широкий период. То есть это будет еще один гибкий инструмент для работы с заемщиками, которым сейчас особенно тяжело. Например, в связи с сезонным характером бизнеса.

Владислав Уваров , исполнительный директор Алтайского фонда микрозаймов. Анна Зайкова

Решение за 10 дней

— Владислав Викторович, есть еще несколько важных вопросов о текущей деятельности фонда. Во-первых, как много времени уходит с момента направления заемщиком подготовленной заявки до вынесения решения о представлении средств этому предпринимателю?

— Согласно стандартов, в пределах 10 дней.

— Насколько средства фонда доступны субъектам малого бизнеса из сельских районов?

— Доля сельских предпринимателей в числе наших клиентов стабильна и составляет около 80%. Добавлю, что в текущем году мы намерены более активно поработать с предпринимателями краевого центра.

— Сколько у АФМ постоянных клиентов?

— Примерно половина финансового портфеля АФМ приходится именно на них. Есть предприятия, которые кредитовались в фонде и по 10 раз. Со временем масштаб бизнеса наших клиентов вырастает, и наша сумма, скажем, 5 млн рублей для их проектов становится неактуальной. И они переходят уже на классическое банковское обслуживание.

— В Алтайском фонде микрозаймов сейчас действительно разрабатываются новые продукты, в частности для предпринимателей из сферы услуг? По нашей информации, это будут, например, владельцы салонов красоты…

— Парикмахерских. Предложения готовятся для нескольких направлений малого бизнеса, которые в связи с введенными запретами пока не функционируют, но ожидают открытия. Сегодня я конкретику еще не озвучу, но скажу, что параметры данных продуктов для малого бизнеса разрабатываются еще более удобные.

Мнения клиентов фонда

Евгений Барсуков,

директор компании «Нива» ( Топчиха): — В фонд обращался уже не раз. По займу на покупку оборудования уже рассчитался. В 2019 году взял заем на строительство универсального зала, где могут проводиться мероприятия разных форматов — от мастер-классов до семейных торжеств. Сейчас получил заем на пополнение оборотных средств, кроме того, мне сделали отсрочку и пролонгацию по договору прошлого года. Ирина Лебедева,

руководитель компании «Спектр-Сервис» ( Белокуриха): — Мы занимаемся междугородними пассажирскими перевозками. В условиях, когда Белокуриха практически превратилась в «мертвый город», этот заем пришелся кстати. О фонде мне сказал учредитель: вначале прикинули свои возможности на сайте в кредитном калькуляторе, а потом обратились за средствами на пополнение оборотки. Оформление прошло быстро и качественно — этот стиль работы особенно порадовал. Обращались в АФМ первый раз, но, вероятно, не в последний. Таких льготных условий нет ни у кого. Мы получили заем под льготные 3% годовых сроком на 18 месяцев с отсрочкой платежей на полгода. Артур Вальтер,

учредитель «Стоматологической клиники доктора Лоншакова» ( Заринск): — В Заринске у меня две клиники. На покупку оборудования для одной из них брал заем в АФМ, уже погасил его. Сейчас обратился за займом для второй клиники: намерен купить помещение, которое мы сейчас арендуем. Могу сказать, что в АФМ приемлемые ставки, и вести диалог с вашими сотрудниками приятно. Подкупает не только их профессионализм, но и уважение к клиентам. Роман Молоканов,

индивидуальный предприниматель ( Рубцовск): — Отрасль грузоперевозок, безусловно, «упала». Но когда узнал, что грузоперевозки попали в перечень наиболее пострадавших отраслей, то решил этим воспользоваться и взять заем. Он мне нужен для закупки шин, запчастей и ГСМ. С фондом мы уже сотрудничали, брал здесь два займа.

Поздравление

Владислав Уваров Алтайский фонд микрозаймов — Уважаемые предприниматели! Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем российского предпринимательства! Со многими из вас знакомы лично и не понаслышке знаем, насколько непрост тот путь, который вы выбрали. Однако представить экономику Алтайского края без малого бизнеса сегодня практически невозможно. Значит, каждый из вас благодаря своему энтузиазму, ежедневному труду и талантам создал жизнеспособный бизнес. Бизнес, который обеспечивает ваши семьи и семьи ваших сотрудников. В эти непростые времени желаем вам поддержки со стороны близких, успешной реализации ваших идей, надежных деловых партнеров и стабильности. Говорят, лучший друг — тот, кто может искренне порадоваться вашим удачам и победам. Думаю, вы не сомневаетесь, что Алтайский фонд микрозаймов — это именно такой друг. Мы не только радуемся вместе с вами, мы становимся лучше — для вас. Успехов и процветания!

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