Руководитель «Аникса» рассказал о неравнодушных сотрудниках и активных горожанах

Заголовок нашей беседы с руководителем «Аникса» скорее не про деньги, хотя и про них тоже, а про душу. Это одна из знаменитых триад ученого и писателя Адриана Бэкмана из книги «Организации с душой», которую подарил мне Юрий Александрович. Именно такую организацию строит сегодня команда «Аникса». И это дает, как оказывается, в том числе и положительные финансовые результаты.

— Бюджет региона во многом определяют крупнейшие налогоплательщики. Ваша компания относится к числу таковых. Наверное, они вправе адресовать власти вопросы по решению ключевых проблем города и региона. Какие вопросы хотели бы задать вы?

— Во-первых, у нас это как-то не принято, и лично меня никто к такому диалогу не приглашал. Но я думаю, что от этого мог бы быть прок. Потому что есть определенное видение, есть наблюдения за средой, в которой мы работаем, есть обратная связь с людьми, которые работают в нашей компании и одновременно являются жителями нашего города. Жителями неравнодушными. И если бы спросили меня, я бы предложил начинать с самого простого: нашему городу необходимо больше социального пространства — мест, где можно отдыхать, гулять и встречаться. В таком довольно большом городе, как Бийск, это просто необходимо. Нам нужна развитая пешеходная сеть — тропы, уютные дорожки. Если вокруг каждого дома теперь порядок и там занимаются благо­устройством ТСЖ или управляющие компании, то между домами этого порядка нет. Это общая, а значит, ничейная территория. Асфальт в дырах, грязь, зимой всегда скользко, нет освещения. Так что вечером идти страшно. Все это не располагает к прогулкам. Самое простое — отремонтировать муниципалитету вместе с горожанами эти дорожки. А дальше — больше: зеленые зоны, парки, где можно гулять с детьми и заниматься спортом. Было бы здорово, если бы через весь город вдоль реки прошла велосипедная дорожка. Обязательно кто-нибудь сразу начал бы ездить на работу на велосипеде. А мамы с малышами в колясках там точно стали бы гулять. Это не требует больших инвестиций, но дает громадный социальный эффект на рубль вложений — в человеческих улыбках и хороших эмоциях.

Чтобы не быть голословным — личный пример. В лесопарковой зоне в районе АБ мы с предпринимателями на свои деньги и исключительно своими силами сделали освещенную дорожку для прогулок всего в полтора километра. Расчистили территорию, поставили скамейки, сделали фонари. Она обошлась примерно в 10 млн рублей. Зато вот какой получили конкретный результат: эта тропа стала любимым местом горожан, там с утра бабушки занимаются скандинавской ходьбой, бегают взрослые и дети, днем гуляют с малышами мамы, а вечером занимается спортом и просто гуляет молодежь. Этим местом уже гордятся люди, ведут сюда своих приезжих гостей. И получается уже совсем другой город — с позитивным настроем у людей, с желанием перемен, с готовностью что-то хорошее сделать.

Юрий Никитин проводит мозговой штурм со школьниками и студентами «Предпринимательский полигон». Архив сети «Аникс».

— Три года назад сообщество бийских предпринимателей провело в «Аниксе» необычную серию мозговых штурмов со школьниками и студентами «Предпринимательский полигон». Как я понял из нашего репортажа, цель состояла в том, чтобы разобраться вместе с юным поколением, что нужно сделать, чтобы Бийск стал привлекательным для их будущей жизни…

— Не совсем так. Это действительно была сверхзадача. А цель — более скромная: познакомить старшеклассников с деятельностью местных предприятий и предпринимателей, показать им нашу реальную жизнь, пробудить интерес к тому, что делаем. Им этой информации явно не хватало. Как и нам о них. Какая молодежь растет в городе, какие у нее устремления, о чем думает, как говорит? Для меня и моих друзей было очень волнительно на четвертый день нашего общего штурма услышать от одной из девушек, что она теперь стала лучше понимать своего отца. Сказано это было со слезами на глазах, искренне. Восстановилась между ними так легко рвущаяся в подростковый период связь, что-то важное она для себя поняла, чего стоит отцов труд, с какими трудностями он ежедневно сталкивается. Согласитесь, дорогого эти слова стоят.

— Как этот ваш социальный эксперимент продолжается сегодня?

— Пандемия прервала наше общение, но, по-моему, диалог с юным поколением в городе обязательно нужно продолжить. Молодежи свойственен протест и отрицание в силу возраста. Представители молодого поколения отрицают старые порядки и устои, им кажется, что они смогут устроить все по-другому. Мы понимаем, что демонстрациями и деструктивным популизмом мир не изменишь. Изменить его можно только через созидание, конкретное дело. Поэтому важно создавать новые форматы для молодежи. Чтобы на жизнь она смотрела не из-за парты, а понимала, как все работает, находила себя в мире труда. Наши первые опыты вступить в диалог показали, что наладить его в принципе возможно. Ребятам нравится такая совместная практика.

— Удается ли вам делать компанию привлекательной для сотрудников? Что для этого нужно кроме зарплаты?

— Как-то мне пришла в голову вот такая мысль: люди, переступая порог компании, превращаются из взрослых обратно в детей. В том смысле, что легко освобождают себя от ответственности — за конечный результат, за потребителя, за клиента. Они не хотят видеть связь между своей зарплатой и результатом организации. Как у Райкина: к пуговицам-то претензий нет. Каждый у себя дома понимает, как он должен поступить по-хозяйски, а на работе вместо этого с каждой мелочью пристает к руководителю, ему все чего-то должны. Отсюда вывод: важно, чтобы и на работе сотрудники проживали такую же, как и у себя в семье, ответственную, а не беззаботную жизнь. И думали про клиентов, бизнес-процессы, понимая, что организация их труда стоит немалых денег. Важно, чтобы люди на любом месте легко могли отвечать на три главных вопроса: что, как и зачем. Не все в нашем коллективе сегодня оказались готовы к этому. Но мы не форсируем процесс. Видим, как шаг за шагом специалисты становятся более предприимчивыми и ответственными. Такой подход формирует активную гражданскую позицию. Жизнь не заканчивается на работе. И здесь иногда нашим сотрудникам приходится нелегко. Девушка жалуется: «Как мне мужем командовать? Ведь он в доме должен быть главным». Такой вот семейный конфликт.

Знаете, я уверен, что во многом за то, какое у нас гражданское общество, отвечает не высшее политическое руководство страны, а компании, в которых работают люди. Экономическая сфера во многом формирует отношение человека к жизни. Все проверяется там, где мы трудимся для других людей, то есть на производстве. В деле проверяется и проявляется личность. Если компания устроена правильно, она процветает, если нет — сохнет и чахнет. И нашему городу, чтобы не чахнуть, нужно не прекращать работу над собой.

Юрий Пургин