Лучших управленцев региона по итогам 2023 года в торжественной обстановке наградили 24 мая в Белокурихе на Таежной заимке «Лесная сказка». 49 глав предприятий в различных отраслях экономики были награждены за чуткое руководство, обеспечивающее рост показателей и значительный вклад в социальную и экономическую сферы края.

Конкурс «Директор года. Алтайский край» — один из старейших в стране. В этом году его итоги подводятся уже в 21-й раз. Это значимое событие в деловой жизни региона направлено на признание и поощрение выдающихся руководителей края, деятельность которых делает весомый вклад в экономическое и социальное развитие нашего края.

На торжественной церемонии вручения наград с поздравительным словом к директорам обратился заместитель министра промышленности и энергетики Алтайского края Илья Финенко, уделив особое внимание вкладу личности руководителя и каждого сотрудника в успех предприятия:

Сегодня мы оцениваем результаты не через цифры и показатели, а через людей, вклад личности в достижения своего предприятия. Хотел бы отметить, что промышленность показала в 2023 году небывалый рост, которого не было на протяжении 16 лет. Индекс промышленного производства составил почти 106%. Более чем на 2 тысячи человек приросла обрабатывающая промышленность. Это только за один год. За этими цифрами стоят люди — талантливые руководители и сотрудники. Хотелось отдельно поблагодарить руководителей за то, что вы уделяете большое внимание вашим работникам. Рост зарплат и другие меры поддержки демонстрируют ваше уважение и ценность к людям, работающим в ваших организациях. И вы тем самым подаете пример другим.

На протяжении всей истории конкурса главными критериями оценки успешной деятельности руководителя остаются рост экономических и социальных показателей предприятия по сравнению с минувшим годом, а также личностный и профессиональный рост руководителя.

Деловой еженедельник «Свободный курс» на конкурсе «Директор года-2023. Алтайский край». Софья Комарова

В поздравительной речи председатель постоянного комитета АКЗС по здравоохранению Владимир Лещенко отметил важность таких конкурсов для обеспечения роста руководителя и предприятия:

В таких конкурсах особенно важно, что ваша работа получает экспертную, внешнюю аудиторскую оценку. Это подтверждение вашего статуса и уровня. Я вижу, что многие из вас ежегодно показывают высокие результаты, закладывая основу для высокого уровня эффективности — экономической и социальной. Не только важно достичь высот, но и ежегодно подтверждать динамику роста. Вы ставите перед собой амбициозные задачи, и за это выражаем вам огромную благодарность. Пусть ваш путь к успеху будет продолжаться, принося новые достижения и победы.

Для руководителей краевых предприятий получение звания «Директор года. Алтайский край» — это открытое и официальное признание заслуг перед лицом общественности, партнеров и потребителей.

С поздравительным словом к руководителям предприятий обратился исполнительный директор Союза промышленников Алтайского края Виктор Мещеряков, отметив значимость вклада руководителя в работу всего предприятия:

От руководителя зависит более половины успеха предприятия. Все вы по итогам 2023-го показали результаты, превышающие показатели предыдущего года. Это говорит о том, что мы развиваемся. Хотелось бы отметить, что до 2030 года промышленные предприятия ждет работа в остром дефиците кадров. При этом на сегодняшний день наш промышленный комплекс работает стабильно: не наблюдается ни рецессии, ни стагнации производства. Спасибо вам за вашу работу. Каждый из присутствующих здесь руководителей достоин тех высоких наград, которые сегодня будут вручены.

Лидеры экономики Алтайского края — 2023

Многократная победа в конкурсе отмечается особой наградой — «Лидер экономики Алтайского края». Она подтверждает те ответственность, трудолюбие и профессионализм, которые позволяют руководителю не только достигать новых вершин, но и поддерживать стабильный рост из года в год. Этот почетный знак имеет несколько категорий: Серебряный знак — вручается за три победы в конкурсе.

— вручается за три победы в конкурсе. Золотой знак — вручается за семь побед.

— вручается за семь побед. Бриллиантовый знак III степени — вручается за десять побед.

— вручается за десять побед. Бриллиантовый знак II степени — вручается за пятнадцать побед.

вручается за пятнадцать побед. Бриллиантовый знак I степени — вручается за двадцать побед.

Почетными знаками «Лидер экономики Алтайского края» в этом году наградили 7 выдающихся руководителей, которые внесли значительный вклад в развитие своих предприятий и всего региона.

Серебряный знак «Лидер экономики Алтайского края»:

1. Гатилов Юрий Александрович — генеральный директор ООО «Жилищная инициатива»;

2. Ежов Константин Петрович — генеральный директор АО «Курорт Белокуриха»;

3. Ермолова Ольга Александровна — региональный директор дополнительного офиса «Алтайский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк»;

4. Карлов Александр Александрович — генеральный директор ОАО «Алтайский трансформаторный завод»;

5. Пантелеев Николай Анатольевич — заместитель генерального директора — директор филиала ПАО «Россети Сибирь» — «Алтайэнерго»;

6. Савилов Артём Александрович — генеральный директор АО «Веселоярский щебзавод».

Золотой знак «Лидер экономики Алтайского края»:

1. Косоухов Андрей Петрович — главный врач КГБУЗ «Алтайский краевой кардиологический диспансер».

Победители конкурса «Директор года-2023. Алтайский край»

1. Абагян Гамлет Григорьевич — генеральный директор АО «Завод ячеистого бетона»;

2. Абрамов Андрей Александрович — генеральный директор ООО «СМГ»;

3. Афонин Игорь Анатольевич — директор ООО «АКСОИД»;

4. Бездетко Евгений Андреевич — генеральный директор ООО «СИБТРУД»;

5. Белоусова Ксения Александровна — директор ООО «Специализированный Застройщик Инвестиционно — Строительная Компания "Алгоритм"»;

6. Бойко Николай Евгеньевич — директор Алтайского регионального филиала АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

7. Бубенко Ирина Анатольевна — региональный управляющий Дополнительным офисом «Алтайский» в г. Барнаул Филиала «Новосибирский АО "Альфа-банк"»;

8. Бурдовицын Алексей Владимирович — генеральный директор ООО «АСМ-Экспорт»;

9. Вахрушева Евгения Валерьевна — директор ООО «ЧИСТОДОМ»;

10. Воробьев Павел Сергеевич — директор АКГУП «Алтайские инженерные системы»;

11. Воронкова Ольга Васильевна — генеральный директор ООО «Алтайский маслосыродельный завод»;

12. Воронков Рем Александрович — генеральный директор ООО «Гея»;

13. Галкин Сергей Александрович — исполнительный директор ООО «Алтайский геофизический завод»;

14. Гатилов Юрий Александрович — генеральный директор ООО «Жилищная инициатива»;

15. Горлов Евгений Анатольевич — директор ООО «Научно-производственная компания Сибстройизыскания»;

16. Дыров Михаил Валерьевич — генеральный директор АО ПКФ «Силикатчик»;

17. Ежов Константин Петрович — генеральный директор АО «Курорт Белокуриха»;

18. Елфимов Федор Егорович — генеральный директор АО «Санаторий «Рассия»;

19. Ермолова Ольга Александровна— региональный директор дополнительного офиса «Алтайский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк»;

20. Жаксигеренов Анатолий Бауржанович — директор ООО «Простые решения»;

21. Зюзин Николай Владимирович — директор Алтайского филиала САО «ВСК»;

22. Иваншин Андрей Константинович — директор ООО «Моквин»;

23. Кабаев Сергей Иванович — генеральный директор АО «Барнаульская горэлектросеть»;

24. Карлов Александр Александрович — генеральный директор ОАО «Алтайский трансформаторный завод»;

25. Кильтау Артур Викторович — директор ООО «РУФ-2»;

26. Князев Алексей Игоревич — генеральный директор ООО «ХимСервис»;

27. Колотов Владимир Павлович — генеральный директор ООО «Проектный институт «Алтайгражданпроект»;

28. Колтаков Иван Юрьевич — генеральный директор ООО «СК АЛЬЯНС»;

29. Корнеев Евгений Анатольевич — директор ООО «Контур»;

30. Косоухов Андрей Петрович — главный врач КГБУЗ «Алтайский краевой кардиологический диспансер»;

31. Кохан Владимир Николаевич — председатель Совета директоров ООО Центр налоговых решений «КМК»;

32. Куксин Евгений Викторович — директор ООО Завод «АЛТАЙЛЕСМАШ»;

33. Лазарев Андрей Викторович — директор ООО «Комбинат Алтайтара»;

34. Лаврова Ольга Львовна — ИП Лаврова О.Л.;

35. Лунин Петр Александрович — директор ООО «АлтайДар»;

36. Миллер Александр Иванович — генеральный директор ООО «Холдинговая компания «Алтайталь»;

37. Мограбян Сурик Рубенович — ИП Мограбян С.Р.;

38. Немчинов Сергей Александрович — директор ООО «Михайловский завод химических реактивов»;

39. Овсянников Кирилл Сергеевич — генеральный директор ООО «Барнаульский комбинат железобетонных изделий №1 имени Владимира Ивановича Мудрика»;

40. Пантелеев Николай Анатольевич — заместитель генерального директора — директор филиала ПАО «Россети Сибирь» — «Алтайэнерго»;

41. Плешков Алексей Николаевич — директор ООО «Алтайский кабельный завод»;

42. Рыбников Алексей Анатольевич — генеральный директор ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»;

43. Савилов Артем Александрович — генеральный директор АО «Веселоярский щебзавод»;

44. Твердохлеб Сергей Иванович — директор ООО «Агроцентр»;

45. Теплов Владимир Николаевич — генеральный директор ООО «ПКФ «Две линии»;

46. Устинов Владимир Игоревич — директор ООО «Фермерское хозяйство Устинова В.И.»;

47. Ферапонтов Сергей Геральдович — руководитель Группы промышленных предприятий Барнаульский завод мехпрессов;

48. Шамков Артем Юрьевич — генеральный директор ООО «Барнаульский завод автоформованных термостойких изделий»;

49. Шматов Игорь Вячеславович — генеральный директор ООО ГК «Концерн».

Информационная справка: Краевой ежегодный конкурс «Директор года. Алтайский край» учрежден в 2003 году. Конкурс проходит при поддержке Правительства Алтайского края. Учредителями конкурса являются Союз промышленников Алтайского края, Союз Агропромышленных формирований Алтайского края, Алтайский Банковский Союз, Алтайский союз предпринимателей, Союз строителей и инвесторов Алтайского края. С 2003 по 2023 год 312 руководителей предприятий Алтайского края удостоены почетного звания «Директор года. Алтайский край». Из них серебряным знаком «Лидер экономики Алтайского края» отмечены 83 руководителя, золотым — 24 участника конкурса. Высокой наградой — бриллиантовым знаком III степени награждены 7 конкурсантов. За 20 лет конкурс «Директор года. Алтайский край» завоевал статус значимого и уважаемого события в общественно-политической и деловой жизни Алтайского края и Сибирского Федерального округа.

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