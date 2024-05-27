Конкурс «Директор года. Алтайский край» — один из старейших в стране. В этом году его итоги подводятся уже в 21-й раз. Это значимое событие в деловой жизни региона направлено на признание и поощрение выдающихся руководителей края, деятельность которых делает весомый вклад в экономическое и социальное развитие нашего края.
На торжественной церемонии вручения наград с поздравительным словом к директорам обратился заместитель министра промышленности и энергетики Алтайского края Илья Финенко, уделив особое внимание вкладу личности руководителя и каждого сотрудника в успех предприятия:
Сегодня мы оцениваем результаты не через цифры и показатели, а через людей, вклад личности в достижения своего предприятия.
Хотел бы отметить, что промышленность показала в 2023 году небывалый рост, которого не было на протяжении 16 лет. Индекс промышленного производства составил почти 106%. Более чем на 2 тысячи человек приросла обрабатывающая промышленность. Это только за один год.
За этими цифрами стоят люди — талантливые руководители и сотрудники. Хотелось отдельно поблагодарить руководителей за то, что вы уделяете большое внимание вашим работникам. Рост зарплат и другие меры поддержки демонстрируют ваше уважение и ценность к людям, работающим в ваших организациях. И вы тем самым подаете пример другим.
На протяжении всей истории конкурса главными критериями оценки успешной деятельности руководителя остаются рост экономических и социальных показателей предприятия по сравнению с минувшим годом, а также личностный и профессиональный рост руководителя.
В поздравительной речи председатель постоянного комитета АКЗС по здравоохранению Владимир Лещенко отметил важность таких конкурсов для обеспечения роста руководителя и предприятия:
В таких конкурсах особенно важно, что ваша работа получает экспертную, внешнюю аудиторскую оценку. Это подтверждение вашего статуса и уровня. Я вижу, что многие из вас ежегодно показывают высокие результаты, закладывая основу для высокого уровня эффективности — экономической и социальной.
Не только важно достичь высот, но и ежегодно подтверждать динамику роста. Вы ставите перед собой амбициозные задачи, и за это выражаем вам огромную благодарность. Пусть ваш путь к успеху будет продолжаться, принося новые достижения и победы.
Для руководителей краевых предприятий получение звания «Директор года. Алтайский край» — это открытое и официальное признание заслуг перед лицом общественности, партнеров и потребителей.
С поздравительным словом к руководителям предприятий обратился исполнительный директор Союза промышленников Алтайского края Виктор Мещеряков, отметив значимость вклада руководителя в работу всего предприятия:
От руководителя зависит более половины успеха предприятия. Все вы по итогам 2023-го показали результаты, превышающие показатели предыдущего года. Это говорит о том, что мы развиваемся.
Хотелось бы отметить, что до 2030 года промышленные предприятия ждет работа в остром дефиците кадров. При этом на сегодняшний день наш промышленный комплекс работает стабильно: не наблюдается ни рецессии, ни стагнации производства.
Спасибо вам за вашу работу. Каждый из присутствующих здесь руководителей достоин тех высоких наград, которые сегодня будут вручены.
Лидеры экономики Алтайского края — 2023
Многократная победа в конкурсе отмечается особой наградой — «Лидер экономики Алтайского края». Она подтверждает те ответственность, трудолюбие и профессионализм, которые позволяют руководителю не только достигать новых вершин, но и поддерживать стабильный рост из года в год. Этот почетный знак имеет несколько категорий:
- Серебряный знак — вручается за три победы в конкурсе.
- Золотой знак — вручается за семь побед.
- Бриллиантовый знак III степени — вручается за десять побед.
- Бриллиантовый знак II степени — вручается за пятнадцать побед.
- Бриллиантовый знак I степени — вручается за двадцать побед.
Почетными знаками «Лидер экономики Алтайского края» в этом году наградили 7 выдающихся руководителей, которые внесли значительный вклад в развитие своих предприятий и всего региона.
Серебряный знак «Лидер экономики Алтайского края»:
1. Гатилов Юрий Александрович — генеральный директор ООО «Жилищная инициатива»;
2. Ежов Константин Петрович — генеральный директор АО «Курорт Белокуриха»;
3. Ермолова Ольга Александровна — региональный директор дополнительного офиса «Алтайский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк»;
4. Карлов Александр Александрович — генеральный директор ОАО «Алтайский трансформаторный завод»;
5. Пантелеев Николай Анатольевич — заместитель генерального директора — директор филиала ПАО «Россети Сибирь» — «Алтайэнерго»;
6. Савилов Артём Александрович — генеральный директор АО «Веселоярский щебзавод».
Золотой знак «Лидер экономики Алтайского края»:
1. Косоухов Андрей Петрович — главный врач КГБУЗ «Алтайский краевой кардиологический диспансер».
Победители конкурса «Директор года-2023. Алтайский край»
1. Абагян Гамлет Григорьевич — генеральный директор АО «Завод ячеистого бетона»;
2. Абрамов Андрей Александрович — генеральный директор ООО «СМГ»;
3. Афонин Игорь Анатольевич — директор ООО «АКСОИД»;
4. Бездетко Евгений Андреевич — генеральный директор ООО «СИБТРУД»;
5. Белоусова Ксения Александровна — директор ООО «Специализированный Застройщик Инвестиционно — Строительная Компания "Алгоритм"»;
6. Бойко Николай Евгеньевич — директор Алтайского регионального филиала АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;
7. Бубенко Ирина Анатольевна — региональный управляющий Дополнительным офисом «Алтайский» в г. Барнаул Филиала «Новосибирский АО "Альфа-банк"»;
8. Бурдовицын Алексей Владимирович — генеральный директор ООО «АСМ-Экспорт»;
9. Вахрушева Евгения Валерьевна — директор ООО «ЧИСТОДОМ»;
10. Воробьев Павел Сергеевич — директор АКГУП «Алтайские инженерные системы»;
11. Воронкова Ольга Васильевна — генеральный директор ООО «Алтайский маслосыродельный завод»;
12. Воронков Рем Александрович — генеральный директор ООО «Гея»;
13. Галкин Сергей Александрович — исполнительный директор ООО «Алтайский геофизический завод»;
14. Гатилов Юрий Александрович — генеральный директор ООО «Жилищная инициатива»;
15. Горлов Евгений Анатольевич — директор ООО «Научно-производственная компания Сибстройизыскания»;
16. Дыров Михаил Валерьевич — генеральный директор АО ПКФ «Силикатчик»;
17. Ежов Константин Петрович — генеральный директор АО «Курорт Белокуриха»;
18. Елфимов Федор Егорович — генеральный директор АО «Санаторий «Рассия»;
19. Ермолова Ольга Александровна— региональный директор дополнительного офиса «Алтайский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк»;
20. Жаксигеренов Анатолий Бауржанович — директор ООО «Простые решения»;
21. Зюзин Николай Владимирович — директор Алтайского филиала САО «ВСК»;
22. Иваншин Андрей Константинович — директор ООО «Моквин»;
23. Кабаев Сергей Иванович — генеральный директор АО «Барнаульская горэлектросеть»;
24. Карлов Александр Александрович — генеральный директор ОАО «Алтайский трансформаторный завод»;
25. Кильтау Артур Викторович — директор ООО «РУФ-2»;
26. Князев Алексей Игоревич — генеральный директор ООО «ХимСервис»;
27. Колотов Владимир Павлович — генеральный директор ООО «Проектный институт «Алтайгражданпроект»;
28. Колтаков Иван Юрьевич — генеральный директор ООО «СК АЛЬЯНС»;
29. Корнеев Евгений Анатольевич — директор ООО «Контур»;
30. Косоухов Андрей Петрович — главный врач КГБУЗ «Алтайский краевой кардиологический диспансер»;
31. Кохан Владимир Николаевич — председатель Совета директоров ООО Центр налоговых решений «КМК»;
32. Куксин Евгений Викторович — директор ООО Завод «АЛТАЙЛЕСМАШ»;
33. Лазарев Андрей Викторович — директор ООО «Комбинат Алтайтара»;
34. Лаврова Ольга Львовна — ИП Лаврова О.Л.;
35. Лунин Петр Александрович — директор ООО «АлтайДар»;
36. Миллер Александр Иванович — генеральный директор ООО «Холдинговая компания «Алтайталь»;
37. Мограбян Сурик Рубенович — ИП Мограбян С.Р.;
38. Немчинов Сергей Александрович — директор ООО «Михайловский завод химических реактивов»;
39. Овсянников Кирилл Сергеевич — генеральный директор ООО «Барнаульский комбинат железобетонных изделий №1 имени Владимира Ивановича Мудрика»;
40. Пантелеев Николай Анатольевич — заместитель генерального директора — директор филиала ПАО «Россети Сибирь» — «Алтайэнерго»;
41. Плешков Алексей Николаевич — директор ООО «Алтайский кабельный завод»;
42. Рыбников Алексей Анатольевич — генеральный директор ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»;
43. Савилов Артем Александрович — генеральный директор АО «Веселоярский щебзавод»;
44. Твердохлеб Сергей Иванович — директор ООО «Агроцентр»;
45. Теплов Владимир Николаевич — генеральный директор ООО «ПКФ «Две линии»;
46. Устинов Владимир Игоревич — директор ООО «Фермерское хозяйство Устинова В.И.»;
47. Ферапонтов Сергей Геральдович — руководитель Группы промышленных предприятий Барнаульский завод мехпрессов;
48. Шамков Артем Юрьевич — генеральный директор ООО «Барнаульский завод автоформованных термостойких изделий»;
49. Шматов Игорь Вячеславович — генеральный директор ООО ГК «Концерн».
Информационная справка:
Краевой ежегодный конкурс «Директор года. Алтайский край» учрежден в 2003 году. Конкурс проходит при поддержке Правительства Алтайского края. Учредителями конкурса являются Союз промышленников Алтайского края, Союз Агропромышленных формирований Алтайского края, Алтайский Банковский Союз, Алтайский союз предпринимателей, Союз строителей и инвесторов Алтайского края.
С 2003 по 2023 год 312 руководителей предприятий Алтайского края удостоены почетного звания «Директор года. Алтайский край».
Из них серебряным знаком «Лидер экономики Алтайского края» отмечены 83 руководителя, золотым — 24 участника конкурса. Высокой наградой — бриллиантовым знаком III степени награждены 7 конкурсантов.
За 20 лет конкурс «Директор года. Алтайский край» завоевал статус значимого и уважаемого события в общественно-политической и деловой жизни Алтайского края и Сибирского Федерального округа.
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