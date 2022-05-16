На плечах этих директоров лежит ответственность за будущее крупнейших организаций Алтайского края, благополучие семей тысяч сотрудников. Они обеспечивают стабильную работу и эффективное развитие предприятий при любых обстоятельствах. Победители конкурса «Директор года — 2021. Алтайский край» ежедневно решают задачи, от которых зависит будущее экономики на государственном уровне.

Торжественное награждение лучших руководителей Алтайского края прошло 13 мая 2022 года в концертном зале санатория «Россия» (город Белокуриха).

Ничто не помешало победителям сделать ещё один шаг вперёд. По итогам 2021 года рост объёмов производства на предприятиях конкурсантов достигал 40%. Увеличивались объёмы платежей в бюджет, росли заработные платы, активно развивалась социальная деятельность предприятий.

В достижении столь высоких результатов большую роль играет профессионализм директора: то, насколько эффективно удалось выстроить структуру управления персоналом, организовать процесс производства и сбыта. Победители конкурса «Директор года-2021. Алтайский край» справились с этими задачами на отлично.

Лучшими директорами по итогам 2021 года стали 30 руководителей в 10 номинациях. Промышленники, аграрии, строители, врачи, страховщики, банкиры — за этими людьми стоят тысячи сотрудников, они эффективно управляют крупнейшими предприятиями региона, от которых зависит будущее нашей страны.

За 19 лет проведения конкурса звание «Директор года. Алтайский край» присвоено 255 директорам. Многие из них превосходят свои результаты и становятся победителями конкурса многократно. Этим руководителям вручается особая награда — почётный знак «Лидер экономики Алтайского края», которая имеет 3 категории значимости: серебряный знак — вручают за 3 победы в конкурсе, золотой — за 7 побед, бриллиантовый — за 10 побед.

В 2021 году 5 победителей конкурса удостоены почетных знаков «Лидер экономики Алтайского края»:

Серебряный знак «Лидер экономики Алтайского края»

Воронков Рем Александрович — генеральный директор ООО «Гея»; Овсянников Кирилл Сергеевич — директор ООО «Барнаульский завод железобетонных изделий № 1 имени Владимира Ивановича Мудрика»;

Золотой знак «Лидер экономики Алтайского края»

Ферапонтов Сергей Геральдович — директор ООО «Завод Механических Прессов»; Эльзнер Михаил Федорович — генеральный директор ООО «Смирненькое».

Бриллиантовый знак «Лидер экономики Алтайского края»

Пелёдов Павел Сергеевич — генеральный директор ООО «ПКФ «ОТДЕЛСТРОЙ».

Почётный знак «Лидер экономики Алтайского края» является подтверждением высокого уровня профессионализма и управленческого таланта их обладателя.

Итоги конкурса «Директор года — 2021. Алтайский край». Владимир Вдовин

Список победителей краевого ежегодного конкурса «Директор года-2021. Алтайский край»:

В разделе «Сельское хозяйство»:

Воронков Рем Александрович — генеральный директора ООО «Гея»; Егоров Алексей Геннадьевич — директор ООО «Кипринское»; Устинов Владимир Игоревич — директор ООО «Фермерское хозяйство Устинова В.И.»; Эльзнер Михаил Федорович — генеральный директор ООО «Смирненькое».

В разделе «Промышленное производство»:

Воронкова Ольга Васильевна — генеральный директор ООО «Алтайский маслосыродельный завод»; Егоров Сергей Анатольевич — директор АО «НПП «Алтайспецпродукт»; Кравченко Антон Павлович — генеральный директор ООО «Производственное объединение «Межрегионэнергосервис»; Лунин Константин Петрович — исполнительный директор ООО «Магия Трав»; Мограбян Сурик Рубенович — индивидуальный предприниматель; Немчинов Сергей Александрович — директор ООО «Михайловский завод химических реактивов»; Плешкань Сергей Николаевич — генеральный директор АО «Рубцовский литейный комплекс ЛДВ»; Рыбников Алексей Анатольевич — генеральный директор ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»; Ферапонтов Сергей Геральдович — директор ООО «Завод Механических Прессов»; Шамков Артём Юрьевич — генеральный директор ООО «Барнаульский завод автоформованных термостойких изделий».

В разделе «Строительство»:

Белоусова Ксения Александровна — директор ООО «Специализированный Застройщик Инвестиционно-Строительная Компания «Алгоритм»; Овсянников Кирилл Сергеевич — генеральный директор ООО «Барнаульский завод железобетонных изделий № 1 имени Владимира Ивановича Мудрика»; Пелёдов Павел Сергеевич — генеральный директор ООО «ПКФ «ОТДЕЛСТРОЙ».

В разделе «Производство и распределение электроэнергии , газа и воды»:

Пантелеев Николай Анатольевич — заместитель генерального директора — директора филиала ПАО «Россети Сибирь» — «Алтайэнерго»; Правдин Роман Валериевич — генеральный директор ООО «Газпром газораспредение Барнаул».

В разделе «Проектно-изыскательные работы»:

Ростоцкий Михаил Николаевич — генеральный директор АО «Алтайиндорпроект».

В разделе «Здравоохранение»:

Ежов Константин Петрович — генеральный директор АО «Курорт Белокуриха»; Елфимов Фёдор Егорович — генеральный директор АО «Санаторий «Рассия»; Косоухов Андрей Петрович — главный врач КГБУЗ «Алтайский краевой кардиологический диспансер».

В разделе «Дорожное строительство»:

Разумов Сергей Леонидович — начальник ГУП ДХ АК «Южное ДСУ»; Савилов Артём Александрович — заместитель директора по общим вопросам ОАО «Веселоярский щебзавод»; Сомов Роман Витальевич — начальник ГУП ДХ АК «Северо-Западное ДСУ».

В разделе «Банковская деятельность»:

Ермолова Ольга Александровна — региональный директор ОО «Алтайский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк».

В разделе «Средства массовой информации»:

Абрамов Андрей Александрович — генеральный директор ООО «Сибирская медиагруппа».

В разделе «Транспорт»:

Лисицын Александр Викторович — директор ООО «Барнаульский автоцентр КАМАЗ»; Черноиванов Сергей Павлович — директор муниципального унитарного троллейбусного предприятия муниципального образования г. Рубцовск.

Итоги конкурса «Директор года — 2021. Алтайский край». Владимир Вдовин

Информационная справка о конкурсе «Директор года. Алтайский край» Краевой ежегодный конкурс «Директор года. Алтайский край» учрежден в 2003 году. Конкурс проходит при поддержке Правительства Алтайского края. Учредители конкурса: Союз промышленников Алтайского края, Союз Агропромышленных формирований Алтайского края, Алтайский Банковский Союз, Алтайский союз предпринимателей, Союз строителей и инвесторов Алтайского края. Организатор конкурса — агентство «Беловолов Консалтинг». За 19 лет краевой ежегодный конкурс «Директор года. Алтайский край» завоевал статус значимого и уважаемого события в общественно-политической и деловой жизни Алтайского края и Сибирского Федерального округа. Важнейшая роль в деятельности любого предприятия принадлежит руководителю. От его грамотных действий и взвешенных решений напрямую зависит успех организации. Возможность оценить высокий уровень компетентности руководителя дает ежегодный краевой конкурс «Директор года. Алтайский край». На протяжении всей истории конкурса неизменным остается главный критерий оценки успешной деятельности руководителя: рост экономических и социальных показателей предприятия в сравнении с минувшим годом. По признанию лауреатов конкурса прошлых лет, самой важной победой является победа над самими собой. Устойчивое развитие организаций, возглавляемых настоящими профессионалами своего дела, ведет к укреплению экономики нашего региона и страны в целом. Для директоров и руководителей краевых предприятий получение звания «Директор года. Алтайский край» — это открытое признание заслуг и достижений перед лицом общественности, партнеров и потребителей. С 2003 по 2021 год 255 руководителей предприятий Алтайского края удостоены почётного звания «Директор года. Алтайский край». Из них серебряным знаком «Лидер экономики Алтайского края» отмечены 71 руководитель, золотым — 13 участников конкурса. Самой высокой наградой — бриллиантовым знаком награждены 7 конкурсантов. В 2013 году — директор ОАО «Залесовское» Виктор Яковлевич Бокий и генеральный директор ОАО «Иткульский спиртзавод» Виктор Михайлович Сурков, в 2015 году — глава крестьянского хозяйства Александр Васильевич Гуков, в 2016 году — генеральный директор ЗАО «Алтайвитамины» Юрий Антонович Кошелев, в 2017 году — генеральный директор ЗАО «Санаторий «Россия» Елфимов Фёдор Егорович и генеральный директор АО «Рубцовский литейный комплекс ЛДВ» Плешкань Сергей Николаевич, в 2021 году — генеральный директор ООО ПКФ «ОТДЕЛСТРОЙ» — Пелёдов Павел Сергеевич.

Итоги конкурса «Директор года — 2021. Алтайский край». Владимир Вдовин

Информационные ресурсы конкурса «Директор года. Алтайский край»

Сайт «Директор года. Алтайский край» . Подробная информация о победителях конкурса и возглавляемых ими предприятиях. Деловые новости региона. Интернет-ресурс конкурса постоянно совершенствуется — появляются новые разделы , увеличивается посещаемость. У победителей конкурса есть возможность освещать жизнь своего предприятия на сайте в разделе «Новости».

. Подробная информация о победителях конкурса и возглавляемых ими предприятиях. Деловые новости региона. Интернет-ресурс конкурса постоянно совершенствуется — появляются новые разделы увеличивается посещаемость. У победителей конкурса есть возможность освещать жизнь своего предприятия на сайте в разделе «Новости». СМИ . Каждая церемония награждения победителей конкурса «Директор года. Алтайский край» становится ярким событием регионального значения и активно освещается средствами массовой информации Алтайского края и СФО.

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