52 руководителя стали победителями конкурса «Директор года-2022. Алтайский край»

20-й юбилейный конкурс «Директор года-2022. Алтайский край» ознаменовался рекордным числом победителей. Лучшими в Алтайском крае стали 52 руководителя предприятий различных отраслей экономики. Торжественная церемония награждения прошла 19 мая 2023 года в городе Белокуриха на Таёжной заимке «Лесная сказка».

Уже 20 лет управленцы Алтайского края проходят строгий отбор по экономическим результатам предприятий, социальной активности, личным достижениям, вкладу в развитие родного региона и страны. Лучшие из лучших становятся победителями ежегодного конкурса «Директор года. Алтайский край». Невзирая на обстоятельства, эти руководители двигаются вперёд, находят эффективные решения, остаются примером профессионализма и ответственности для своих сотрудников и коллег.

С поздравлением победителей выступил Председатель конкурсной комиссии, министр промышленности и энергетики Алтайского края Химочка Вячеслав Сергеевич:

В прошлом году на церемонии награждения победителей конкурса «Директор года-2021» мы не знали, как будут развиваться события дальше, что ждёт бизнес Алтайского края в ситуации столь серьёзных экономических ограничений. Перспективы были очень сложно прогнозируемыми. Но сегодня мы видим выдающиеся результаты, ничто не помешало предприятиям развиваться, повышать заработные платы, улучшать производственные показатели. На встрече с Владимиром Владимировичем Путиным губернатор Алтайского края Томенко Виктор Петрович отдельным блоком отметил достижения промышленников Алтайского края. Рост составил 2%. Хочу поблагодарить участников конкурса за вклад в развитие страны и края, и поздравить с победой в конкурсе!

На плечах победителей конкурса «Директор года – 2022. Алтайский край» лежит ответственность за будущее крупнейших организаций Алтайского края, благополучие семей тысяч сотрудников. Они обеспечивают стабильную работу и эффективное развитие предприятий при любых обстоятельствах, являются главными вдохновителями и лидерами для своих команд.

В своей поздравительной речи эффективность руководителей Алтайского края отметил Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Осипов Андрей Геннадьевич:

Сегодня здесь собрались представители крупного, малого, среднего бизнеса, каждый из которых является лидером в своей отрасли, ежегодно показывает выдающиеся результаты, преодолевая все преграды и сложности. 2022 год был не простым, пресса часто спрашивает, как бизнес перенёс этот период. Количество победителей в этом зале свидетельствует, что руководители Алтайского края — это мощные управленцы, которые умеют находить верные решения в любых условиях и добиваться самых высоких результатов. Поздравляю победителей, желаю дальнейшего развития, роста и успехов!

Каждый победитель имеет свою уникальную историю успеха, которая заслуживает внимания и уважения. Они являются настоящими профессионалами, способными успешно руководить своими организациями и вносить положительные изменения в жизнь региона.

От депутатов Алтайского краевого законодательного собрания победителей поздравил Председатель постоянного комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму Семенов Владимир Владиславович:

Благодарим победителей конкурса «Директор года-2022. Алтайский край» за их самоотверженный труд! Современный бизнес сталкивается с совершенно непредвиденными ситуациями, для преодоления которых нужен гибкий ум, профессионализм, смелость и ответственность. От эффективности руководителя зависит будущее предприятия и его сотрудников. Именно на таких руководителей должна ориентироваться современная молодёжь. От депутатов Алтайского краевого законодательного собрания желаю победителям успехов и процветания!

Многие из директоров превосходят свои результаты и становятся победителями конкурса многократно. Этим руководителям вручается особая награда – почётный знак «Лидер экономики Алтайского края», которая имеет 3 категории значимости: серебряный знак – вручают за 3 победы в конкурсе, золотой – за 7 побед, бриллиантовый – за более чем 10 побед. Высший бриллиантовый знак «Лидер экономики» также имеет 3 степени. III степень вручается за победу в конкурсе 10 раз, II степень – за победу в конкурсе 15 раз и самая высокая награда бриллиантовый почетный знак «Лидер экономики» I степени – за 20 побед. По итогам 2022 г. впервые в истории конкурса был вручен бриллиантовый знак «Лидер экономики» II степени руководителю, который 15 лет подтверждал высокое звание «Директор года. Алтайский край», из года в год наращивая экономические результаты!

Вклад победителей конкурса в будущее Алтайского края и России также отметил исполнительный директор Союза промышленников Алтайского края Мещеряков Виктор Алексеевич:

Из 52 победителей конкурса большинство являются участниками Союза промышленников Алтайского края. Это ещё раз подтверждает высокий уровень развития предприятий региона, инициативность и эффективность их руководителей. Победители конкурса «Директор года - 2022. Алтайский край» – это те, от кого зависит будущее нашей страны, благодаря их работе мы можем гордиться экономическими результатами Алтайского края, его продукцией и достижениями. В самые трудные моменты промышленники всегда в первых рядах. В годы пандемии предприятия помогали врачам и медицинским учреждениям.Сейчас, во время специальной военной операции, активно поддерживается российская армия.

Деловой еженедельник "Свободный курс" на конкурсе «Директор года - 2022. Алтайский край». Фото: Владимир Вдовин.

В 2022 году 11 победителей конкурса удостоены почетных знаков «Лидер экономики Алтайского края»

Серебряный знак «Лидер экономики Алтайского края»

1. Егоров Сергей Анатольевич – директор АО «НПП «Алтайспецпродукт»;

2. Колотов Владимир Павлович – генеральный директор ООО «Проектный институт «Алтайгражданпроект»;

3. Немчинов Сергей Александрович – директор ООО «Михайловский завод химических реактивов»;

4. Сердюков Александр Васильевич – директор ООО «Тонар Плюс»;

5. Сомов Роман Витальевич – начальник ГУП ДХ АК «Северо-Восточное ДСУ»;

6. Разумов Сергей Леонидович – начальник ГУП ДХ АК «Южное ДСУ»;

Золотой знак «Лидер экономики Алтайского края»

7. Белоусова Ксения Александровна – директор ООО «Специализированный Застройщик Инвестиционно-Строительная Компания «Алгоритм»;

8. Мограбян Сурик Рубенович – ИП Мограбян С.Р.;

9. Рыбников Алексей Анатольевич – генеральный директор ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»;

10. Устинов Владимир Игоревич – директор ООО «Фермерское хозяйство Устинова В.И.»;

Бриллиантовый знак «Лидер экономики Алтайского края» II степени

11. Елфимов Фёдор Егорович – генеральный директор АО «Санаторий «Рассия».

Почётный знак «Лидер экономики Алтайского края» является подтверждением высокого уровня профессионализма и управленческого таланта его обладателя.

Победители краевого ежегодного конкурса «Директор года-2022. Алтайский край»

В разделе «Сельское хозяйство»

1. Воронков Рем Александрович – генеральный директор ООО «Гея»;

2. Егоров Алексей Геннадьевич – директор ООО «Кипринское»;

3. Зорин Виктор Викторович – генеральный директор АО «Крутишинское»;

4. Устинов Владимир Игоревич – директор ООО «Фермерское хозяйство Устинова В.И.».

В разделе «Промышленное производство»

5. Абагян Гамлет Григорьевич – генеральный директор АО «Завод Ячеистого Бетона»;

6. Байкалов Максим Семенович – управляющий ООО «ТЕЙСИ»;

7. Бездетко Евгений Андреевич – генеральный директор ООО «СИБТРУД»;

8. Бурдовицын Алексей Владимирович – генеральный директор ООО «АСМ-Экспорт»;

9. Воронкова Ольга Васильевна – генеральный директор ООО «Алтайский маслосыродельный завод»;

10. Егоров Сергей Анатольевич – директор АО «НПП «Алтайспецпродукт»;

11. Жумадилов Марат Дисангалиевич – генеральный директор ООО «Алтайский геофизический завод»;

12. Иваншин Андрей Константинович – директор ООО «Моквин»;

13. Кильтау Артур Викторович – директор ООО «РУФ-2»;

14. Клугман Михаил Борисович – генеральный директор ООО «Сибэнергомаш-БКЗ»;

15. Куксин Евгений Викторович – директор ООО Завод «АЛТАЙЛЕСМАШ»;

16. Лунин Петр Александрович – директор ООО «АлтайДар»;

17. Маслов Сергей Иванович – Председатель Совета директоров АО «Коротоякский элеватор»;

18. Мещеряков Борис Викторович – Председатель правления ООО «Производственное объединение «Межрегионэнергосервис»;

19. Миллер Александр Иванович – генеральный директор Холдинговой Компании «Алтайталь»;

20. Мограбян Сурик Рубенович – ИП Мограбян С.Р.;

21. Нагорнев Евгений Викторович – генеральный директор ЗАО «Редукционно-охладительные установки»;

22. Немчинов Сергей Александрович – директор ООО «Михайловский завод химических реактивов»;

23. Плешкань Сергей Николаевич – генеральный директор Завода ЛИТКОМ (АО «Литком»);

24. Рыбников Алексей Анатольевич – генеральный директор ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»;

25. Сердюков Александр Васильевич – директор ООО «Тонар Плюс»;

26. Теплов Владимир Александрович – генеральный директор ООО «ПКФ «Две линии»;

27. Ферапонтов Сергей Геральдович – Руководитель Группы промышленных предприятий Барнаульский Завод Мехпрессов;

28. Шамков Артём Юрьевич – генеральный директор ООО «Барнаульский завод автоформованных термостойких изделий».

В разделе «Строительство»

29. Белоусова Ксения Александровна – директор ООО «Специализированный Застройщик Инвестиционно-Строительная Компания «Алгоритм»;

30. Дыров Михаил Валерьевич – генеральный директор ООО ПКФ «Силикатчик»;

31. Колтаков Иван Юрьевич – генеральный директор ООО «СК Альянс»;

32. Овсянников Кирилл Сергеевич – генеральный директор ООО «Барнаульский комбинат железобетонных изделий №1 имени Владимира Ивановича Мудрика».

В разделе «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды»

33. Пантелеев Николай Анатольевич – заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Сибирь»-«Алтайэнерго».

В разделе «Проектно-изыскательные работы»

34. Ростоцкий Михаил Николаевич – генеральный директор АО «Алтайиндорпроект»;

35. Колотов Владимир Павлович – генеральный директор ООО «Проектный институт «Алтайгражданпроект».

В разделе «Здравоохранение»

36. Ежов Константин Петрович – генеральный директор АО «Курорт Белокуриха»;

37. Елфимов Фёдор Егорович – генеральный директор АО «Санаторий «Рассия»;

38. Косоухов Андрей Петрович – главный врач КГБУЗ «Алтайский краевой кардиологический диспансер»;

39. Петров Николай Николаевич – руководитель салонов оптики «Спектр» (ИП Петров Н.Н.).

В разделе «Брокерские услуги в сфере недвижимости»

40. Лаврова Ольга Львовна – ИП Лаврова О.Л.

В разделе «Дорожное строительство»

41. Левин Игорь Викторович – начальник ГУП ДХ АК «Юго-Западное ДСУ»;

42. Разумов Сергей Леонидович – начальник ГУП ДХ АК «Южное ДСУ»;

43. Савилов Артём Александрович – генеральный директор ОАО «Веселоярский щебзавод»;

44. Сомов Роман Витальевич – начальник ГУП ДХ АК «Северо-Восточное ДСУ»;

45. Эйхлер Дмитрий Викторович – начальник ГУП ДХ АК «Центральное ДСУ».

В разделе «Банковская деятельность»

46. Бойко Николай Евгеньевич – директор Алтайского регионального филиала АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;

47. Германенко Игорь Владимирович – Президент ООО КБ «Алтайкапиталбанк»;

48. Ермолова Ольга Александровна – региональный директор ОО "Алтайский" Сибирского филиала ПАО "Промсвязьбанк".

В разделе «Транспорт»

49. Лисицын Александр Викторович – директор ООО «Барнаульский автоцентр КАМАЗ»;

50. Черноиванов Сергей Павлович – директор Муниципального унитарного троллейбусного предприятия муниципального образования г. Рубцовск.

В разделе «Услуги для бизнеса: налоговый консалтинг»

51. Кохан Владимир Николаевич – Председатель Совета директоров ООО Центр налоговых решений «КМК».

В разделе «Услуги для бизнеса: управленческий консалтинг»

52. Беловолов Алексей Павлович – руководитель БЕЛОВОЛОВ КОНСАЛТИНГ (ИП Беловолов А.П.).