52 руководителя стали победителями конкурса «Директор года-2022. Алтайский край»

Уже 20 лет управленцы Алтайского края проходят строгий отбор по экономическим результатам предприятий, социальной активности, личным достижениям, вкладу в развитие родного региона и страны. Лучшие из лучших становятся победителями ежегодного конкурса «Директор года. Алтайский край». Невзирая на обстоятельства, эти руководители двигаются вперёд, находят эффективные решения, остаются примером профессионализма и ответственности для своих сотрудников и коллег.
С поздравлением победителей выступил Председатель конкурсной комиссии, министр промышленности и энергетики Алтайского края Химочка Вячеслав Сергеевич:
В прошлом году на церемонии награждения победителей конкурса «Директор года-2021» мы не знали, как будут развиваться события дальше, что ждёт бизнес Алтайского края в ситуации столь серьёзных экономических ограничений. Перспективы были очень сложно прогнозируемыми.
Но сегодня мы видим выдающиеся результаты, ничто не помешало предприятиям развиваться, повышать заработные платы, улучшать производственные показатели.
На встрече с Владимиром Владимировичем Путиным губернатор Алтайского края Томенко Виктор Петрович отдельным блоком отметил достижения промышленников Алтайского края. Рост составил 2%.
Хочу поблагодарить участников конкурса за вклад в развитие страны и края, и поздравить с победой в конкурсе!
На плечах победителей конкурса «Директор года – 2022. Алтайский край» лежит ответственность за будущее крупнейших организаций Алтайского края, благополучие семей тысяч сотрудников. Они обеспечивают стабильную работу и эффективное развитие предприятий при любых обстоятельствах, являются главными вдохновителями и лидерами для своих команд.
В своей поздравительной речи эффективность руководителей Алтайского края отметил Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Осипов Андрей Геннадьевич:
Сегодня здесь собрались представители крупного, малого, среднего бизнеса, каждый из которых является лидером в своей отрасли, ежегодно показывает выдающиеся результаты, преодолевая все преграды и сложности.
2022 год был не простым, пресса часто спрашивает, как бизнес перенёс этот период. Количество победителей в этом зале свидетельствует, что руководители Алтайского края — это мощные управленцы, которые умеют находить верные решения в любых условиях и добиваться самых высоких результатов. Поздравляю победителей, желаю дальнейшего развития, роста и успехов!
Каждый победитель имеет свою уникальную историю успеха, которая заслуживает внимания и уважения. Они являются настоящими профессионалами, способными успешно руководить своими организациями и вносить положительные изменения в жизнь региона.
От депутатов Алтайского краевого законодательного собрания победителей поздравил Председатель постоянного комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму Семенов Владимир Владиславович:
Благодарим победителей конкурса «Директор года-2022. Алтайский край» за их самоотверженный труд! Современный бизнес сталкивается с совершенно непредвиденными ситуациями, для преодоления которых нужен гибкий ум, профессионализм, смелость и ответственность. От эффективности руководителя зависит будущее предприятия и его сотрудников.
Именно на таких руководителей должна ориентироваться современная молодёжь. От депутатов Алтайского краевого законодательного собрания желаю победителям успехов и процветания!
Многие из директоров превосходят свои результаты и становятся победителями конкурса многократно. Этим руководителям вручается особая награда – почётный знак «Лидер экономики Алтайского края», которая имеет 3 категории значимости: серебряный знак – вручают за 3 победы в конкурсе, золотой – за 7 побед, бриллиантовый – за более чем 10 побед.
Высший бриллиантовый знак «Лидер экономики» также имеет 3 степени. III степень вручается за победу в конкурсе 10 раз, II степень – за победу в конкурсе 15 раз и самая высокая награда бриллиантовый почетный знак «Лидер экономики» I степени – за 20 побед.
По итогам 2022 г. впервые в истории конкурса был вручен бриллиантовый знак «Лидер экономики» II степени руководителю, который 15 лет подтверждал высокое звание «Директор года. Алтайский край», из года в год наращивая экономические результаты!
Вклад победителей конкурса в будущее Алтайского края и России также отметил исполнительный директор Союза промышленников Алтайского края Мещеряков Виктор Алексеевич:
Из 52 победителей конкурса большинство являются участниками Союза промышленников Алтайского края. Это ещё раз подтверждает высокий уровень развития предприятий региона, инициативность и эффективность их руководителей.
Победители конкурса «Директор года - 2022. Алтайский край» – это те, от кого зависит будущее нашей страны, благодаря их работе мы можем гордиться экономическими результатами Алтайского края, его продукцией и достижениями.
В самые трудные моменты промышленники всегда в первых рядах. В годы пандемии предприятия помогали врачам и медицинским учреждениям.Сейчас, во время специальной военной операции, активно поддерживается российская армия.
В 2022 году 11 победителей конкурса удостоены почетных знаков «Лидер экономики Алтайского края»
Серебряный знак «Лидер экономики Алтайского края»
1. Егоров Сергей Анатольевич – директор АО «НПП «Алтайспецпродукт»;
2. Колотов Владимир Павлович – генеральный директор ООО «Проектный институт «Алтайгражданпроект»;
3. Немчинов Сергей Александрович – директор ООО «Михайловский завод химических реактивов»;
4. Сердюков Александр Васильевич – директор ООО «Тонар Плюс»;
5. Сомов Роман Витальевич – начальник ГУП ДХ АК «Северо-Восточное ДСУ»;
6. Разумов Сергей Леонидович – начальник ГУП ДХ АК «Южное ДСУ»;
Золотой знак «Лидер экономики Алтайского края»
7. Белоусова Ксения Александровна – директор ООО «Специализированный Застройщик Инвестиционно-Строительная Компания «Алгоритм»;
8. Мограбян Сурик Рубенович – ИП Мограбян С.Р.;
9. Рыбников Алексей Анатольевич – генеральный директор ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»;
10. Устинов Владимир Игоревич – директор ООО «Фермерское хозяйство Устинова В.И.»;
Бриллиантовый знак «Лидер экономики Алтайского края» II степени
11. Елфимов Фёдор Егорович – генеральный директор АО «Санаторий «Рассия».
Почётный знак «Лидер экономики Алтайского края» является подтверждением высокого уровня профессионализма и управленческого таланта его обладателя.
Победители краевого ежегодного конкурса «Директор года-2022. Алтайский край»
В разделе «Сельское хозяйство»
1. Воронков Рем Александрович – генеральный директор ООО «Гея»;
2. Егоров Алексей Геннадьевич – директор ООО «Кипринское»;
3. Зорин Виктор Викторович – генеральный директор АО «Крутишинское»;
4. Устинов Владимир Игоревич – директор ООО «Фермерское хозяйство Устинова В.И.».
В разделе «Промышленное производство»
5. Абагян Гамлет Григорьевич – генеральный директор АО «Завод Ячеистого Бетона»;
6. Байкалов Максим Семенович – управляющий ООО «ТЕЙСИ»;
7. Бездетко Евгений Андреевич – генеральный директор ООО «СИБТРУД»;
8. Бурдовицын Алексей Владимирович – генеральный директор ООО «АСМ-Экспорт»;
9. Воронкова Ольга Васильевна – генеральный директор ООО «Алтайский маслосыродельный завод»;
10. Егоров Сергей Анатольевич – директор АО «НПП «Алтайспецпродукт»;
11. Жумадилов Марат Дисангалиевич – генеральный директор ООО «Алтайский геофизический завод»;
12. Иваншин Андрей Константинович – директор ООО «Моквин»;
13. Кильтау Артур Викторович – директор ООО «РУФ-2»;
14. Клугман Михаил Борисович – генеральный директор ООО «Сибэнергомаш-БКЗ»;
15. Куксин Евгений Викторович – директор ООО Завод «АЛТАЙЛЕСМАШ»;
16. Лунин Петр Александрович – директор ООО «АлтайДар»;
17. Маслов Сергей Иванович – Председатель Совета директоров АО «Коротоякский элеватор»;
18. Мещеряков Борис Викторович – Председатель правления ООО «Производственное объединение «Межрегионэнергосервис»;
19. Миллер Александр Иванович – генеральный директор Холдинговой Компании «Алтайталь»;
20. Мограбян Сурик Рубенович – ИП Мограбян С.Р.;
21. Нагорнев Евгений Викторович – генеральный директор ЗАО «Редукционно-охладительные установки»;
22. Немчинов Сергей Александрович – директор ООО «Михайловский завод химических реактивов»;
23. Плешкань Сергей Николаевич – генеральный директор Завода ЛИТКОМ (АО «Литком»);
24. Рыбников Алексей Анатольевич – генеральный директор ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»;
25. Сердюков Александр Васильевич – директор ООО «Тонар Плюс»;
26. Теплов Владимир Александрович – генеральный директор ООО «ПКФ «Две линии»;
27. Ферапонтов Сергей Геральдович – Руководитель Группы промышленных предприятий Барнаульский Завод Мехпрессов;
28. Шамков Артём Юрьевич – генеральный директор ООО «Барнаульский завод автоформованных термостойких изделий».
В разделе «Строительство»
29. Белоусова Ксения Александровна – директор ООО «Специализированный Застройщик Инвестиционно-Строительная Компания «Алгоритм»;
30. Дыров Михаил Валерьевич – генеральный директор ООО ПКФ «Силикатчик»;
31. Колтаков Иван Юрьевич – генеральный директор ООО «СК Альянс»;
32. Овсянников Кирилл Сергеевич – генеральный директор ООО «Барнаульский комбинат железобетонных изделий №1 имени Владимира Ивановича Мудрика».
В разделе «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды»
33. Пантелеев Николай Анатольевич – заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Сибирь»-«Алтайэнерго».
В разделе «Проектно-изыскательные работы»
34. Ростоцкий Михаил Николаевич – генеральный директор АО «Алтайиндорпроект»;
35. Колотов Владимир Павлович – генеральный директор ООО «Проектный институт «Алтайгражданпроект».
В разделе «Здравоохранение»
36. Ежов Константин Петрович – генеральный директор АО «Курорт Белокуриха»;
37. Елфимов Фёдор Егорович – генеральный директор АО «Санаторий «Рассия»;
38. Косоухов Андрей Петрович – главный врач КГБУЗ «Алтайский краевой кардиологический диспансер»;
39. Петров Николай Николаевич – руководитель салонов оптики «Спектр» (ИП Петров Н.Н.).
В разделе «Брокерские услуги в сфере недвижимости»
40. Лаврова Ольга Львовна – ИП Лаврова О.Л.
В разделе «Дорожное строительство»
41. Левин Игорь Викторович – начальник ГУП ДХ АК «Юго-Западное ДСУ»;
42. Разумов Сергей Леонидович – начальник ГУП ДХ АК «Южное ДСУ»;
43. Савилов Артём Александрович – генеральный директор ОАО «Веселоярский щебзавод»;
44. Сомов Роман Витальевич – начальник ГУП ДХ АК «Северо-Восточное ДСУ»;
45. Эйхлер Дмитрий Викторович – начальник ГУП ДХ АК «Центральное ДСУ».
В разделе «Банковская деятельность»
46. Бойко Николай Евгеньевич – директор Алтайского регионального филиала АО «Российский Сельскохозяйственный банк»;
47. Германенко Игорь Владимирович – Президент ООО КБ «Алтайкапиталбанк»;
48. Ермолова Ольга Александровна – региональный директор ОО "Алтайский" Сибирского филиала ПАО "Промсвязьбанк".
В разделе «Транспорт»
49. Лисицын Александр Викторович – директор ООО «Барнаульский автоцентр КАМАЗ»;
50. Черноиванов Сергей Павлович – директор Муниципального унитарного троллейбусного предприятия муниципального образования г. Рубцовск.
В разделе «Услуги для бизнеса: налоговый консалтинг»
51. Кохан Владимир Николаевич – Председатель Совета директоров ООО Центр налоговых решений «КМК».
В разделе «Услуги для бизнеса: управленческий консалтинг»
52. Беловолов Алексей Павлович – руководитель БЕЛОВОЛОВ КОНСАЛТИНГ (ИП Беловолов А.П.).
Краевой ежегодный конкурс «Директор года. Алтайский край» учрежден в 2003 году. Конкурс проходит при поддержке Правительства Алтайского края. Учредители конкурса: Союз промышленников Алтайского края, Союз Агропромышленных формирований Алтайского края, Алтайский Банковский Союз, Алтайский союз предпринимателей, Союз строителей и инвесторов Алтайского края.
За 20 лет краевой ежегодный конкурс «Директор года. Алтайский край» завоевал статус значимого и уважаемого события в общественно-политической и деловой жизни Алтайского края и Сибирского Федерального округа.
Важнейшая роль в деятельности любого предприятия принадлежит руководителю. От его грамотных действий и взвешенных решений напрямую зависит успех организации. Возможность оценить высокий уровень компетентности руководителя дает ежегодный краевой конкурс «Директор года. Алтайский край».
На протяжении всей истории конкурса неизменным остается главный критерий оценки успешной деятельности руководителя: рост экономических и социальных показателей предприятия в сравнении с минувшим годом.
По признанию лауреатов конкурса прошлых лет, самой важной победой является победа над самими собой. Устойчивое развитие организаций, возглавляемых настоящими профессионалами своего дела, ведет к укреплению экономики нашего региона и страны в целом.
Для директоров и руководителей краевых предприятий получение звания «Директор года. Алтайский край» – это открытое признание заслуг и достижений перед лицом общественности, партнеров и потребителей.
С 2003 по 2022 год 263 руководителя предприятий Алтайского края удостоены почётного звания «Директор года. Алтайский край».
Из них серебряным знаком «Лидер экономики Алтайского края» отмечены 77 руководителей, золотым – 23 участника конкурса. Высокой наградой – бриллиантовым знаком III степени награждены 7 конкурсантов. В 2013 году – директор ОАО «Залесовское» Виктор Яковлевич Бокий и генеральный директор ОАО «Иткульскийспиртзавод» Виктор Михайлович Сурков, в 2015 году – глава крестьянского хозяйства Александр Васильевич Гуков, в 2016 году – генеральный директор ЗАО «Алтайвитамины» Юрий Антонович Кошелев, в 2017 году – генеральный директор АО «Санаторий «Рассия» Елфимов Фёдор Егорович и генеральный директор АО «Рубцовский литейный комплекс ЛДВ» Плешкань Сергей Николаевич, в 2021 году – генеральный директор ООО ПКФ «ОТДЕЛСТРОЙ» – Пелёдов Павел Сергеевич.
В этом году впервые в истории конкурса вручается бриллиантовый знак «Лидер экономики» II степени директору АО «Санаторий «Рассия» Елфимову Фёдору Егоровичу.