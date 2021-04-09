Руководство и сотрудники ООО «Барнаул РТИ» прошли тренинг на «Фабрике процессов»

Тренинг на «Фабрике процессов» прошли руководители и сотрудники ООО «Барнаул РТИ».

Тренинг на Фабрике процессов. Краевое автономное учреждение «Алтайский центр кластерного развития»

Занятия с представителями предприятия, которое одним из первых участвует в национальном проекте «Производительность труда», состоялись 2 апреля.

Отметим, что в рамках проекта ООО «Барнаул РТИ» получил заем Фонда развития промышленности на приобретение оборудования для развития пилотного потока «Оптимизация производства каландрованных тканей».

В прошедшем на «Фабрике процессов» тренинге принимали участие 20 представителей предприятия — от специалистов и линейных руководителей до генерального директора Александра Ахромеева.

В данный момент на предприятии стартовала активная фаза развития проекта на продуктовом потоке «Оптимизация процесса производства шпредингованных тканей». Поэтому новой рабочей группе необходимо погрузиться в инструменты и методы бережливого производства.

Участники обучения остались довольны полученными результатами. Как показывает практика, от такого взаимодействия повышается не только уровень компетенций сотрудников, но и вовлеченность коллектива в деятельность предприятия и предстоящие улучшения.

Справка

«Фабрика процессов» — это учебно-производственная площадка, на которой участники в реальном производственном процессе получают опыт применения инструментов бережливого производства, а также понимают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности.

Обучение строится на основе моделирования процессов сборки «Пульта управления регулятора давления газа Venio-C». Изготовление данного узла является реальным производственным процессом, осуществляемым на ООО «Энгельсское приборостроительное объединение „Сигнал“» в городе Энгельсе Саратовской области.

Процесс состоит из нескольких этапов:

1. Сотрудникам предлагается провести сборку 10 изделий за 20 минут в течение трех производственных смен. В ходе выполнения задания они начинают осознавать, что традиционный подход к производству не позволяет добиться поставленных целей, и в каждой последующей смене улучшают свои показатели.

2. Между сменами тренеры проводят обучение основным принципам и методам бережливого производства.

3. Участники применяют на практике полученные знания.

Проведение «Фабрик процессов» с мая 2021 года планируется на еженедельной основе. Подать заявку на участие можно по телефону: (3852) 20−65−56 или электронной почте: rck22@alregn.ru.