18 ноября
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Экономика

«Ряд организационных вопросов». Когда, наконец, начнут строить развязку на Змеиногорском тракте в Барнауле

Власти Алтайского края твердо намерены начать строительство развязки на Змеиногорском тракте в начале 2023 года. Если, конечно, не возникнет проблем с финансированием.

Дороги Алтайского края.
Дороги Алтайского края.
Михаил Хаустов

Наши сдвиги — «вправые»

Трехуровневую развязку на Змеиногорском тракте в Барнауле стоимостью свыше 3 млрд рублей должны были начать строить еще летом, однако проект пришлось сдвинуть на более поздний срок.

На пресс-конференции в региональном минтрансе глава «Алтайавтодора» Василий Мотуз сообщил, что подрядчик может быть определен уже в январе 2023 года.

Василий Мотуз,
руководитель «Алтайавтодора»:

Надеемся, что в январе уже будет подрядчик. Интересантов достаточно много, есть компании из Подмосковья, Новосибирска. Этот проект никто не сбрасывает со счетов. Мы были на совещании у заместителя председателя краевого правительства Александра Климина, он сказал, что сделать эту развязку — наша обязанность.

Конференция в Минтрансе АК.
Конференция в Минтрансе АК.
Максим Стрелковский.

Что нам стоит развязку построить?

По словам Василия Мотуза, по созданию развязки есть ряд организационных вопросов. В частности, работу осложняет тот факт, что законодатели часто меняют формы торгов. Так, например, в октябре вышла очередная новая методика расчета первоначальной цены контракта.

Поскольку объект непростой, то просчитывать его приходится долго. В проекте более 300 позиций, по каждой из которых нужно найти поставщиков, запросить у них цены и все пересчитать. А потом снова пересчитать, но уже другим методом и сравнить оба результата.

Василий Мотуз,
руководитель «Алтайавтодора»:

У нас настрой на то, чтобы обязательно приступить к реализации в следующем году. И никаких сомнений нет, что мы в следующем году эту развязку построим. Главное, чтобы не поменялась ситуация с финансированием.

Проект жилых комплексов на Южном от &quot;Адалин-строй&quot;.
Проект жилых комплексов на Южном от «Адалин-строй».
Предоставлено altapress.ru.

Если развязки строят, значит это кому-нибудь нужно

Необходимость в новой развязке становится чем дальше, тем острее. Активно застраивается поселок Южный. Прямо на въезде в него «Адалин-Строй» планирует возвести ЖК на 2143 квартиры.

Также продолжается освоение поселков, расположенных за Южным — Лебяжье, Центральный. Кроме того, летом на Змеиногорском тракте серьезно вырастает поток грузовых автомобилей.

Новая развязка на Змеиногорском тракте в Барнауле.
Новая развязка на Змеиногорском тракте в Барнауле.
barnaul.org

Если не приступить к строительству развязки в ближайшие год-два, то вскоре этот участок может стать очередным «бутылочным горлышком» для транспортной системы города.

Оно не просто затруднит сообщение с Южным, но и снизит привлекательность этого направления для дальнейшего заселения. И это, напомним, в условиях, когда в городе регулярно возникает нехватка площадок под новое жилье.

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