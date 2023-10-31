31 октября
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Экономика

Ряды нацпроекта «Производительность труда» в Алтайском крае могут пополнить еще три компании

Две компании в Алтайском крае в скором времени присоединятся к участию в национальном проекте «Производительность труда». В целом нацпроект реализуется в регионе с 2019 года. И за это время 82 предприятия получили статус его участника.

Нацпроект «Производительность труда».
Нацпроект «Производительность труда».
Источник: КАУ «Алтайский центр кластерного развития».

Еще две компании — ООО «Агропромснаб» и ООО «Алтайская упаковка» — в октябре прошли очный отбор и в скором времени также пополнят ряды участников национального проекта.

До середины 2024 года участниками нацпроекта в регионе могут стать 87 алтайских предприятий. Таким образом, всего три алтайских компании еще имеют возможность повысить эффективность своей деятельности при помощи экспертов по бережливому производству.

Напомним, что участие в национальном проекте позволяет компаниям без значительных финансовых затрат повысить эффективность производства, в среднем сократив время протекания процесса в 2 раза и увеличить выработку на одного рабочего в 1,5 раза, а также повысить компетенции сотрудников в проектном управлении и применении инструментов бережливого производства.

Работы экспертов по методике реализации адресных мероприятий в рамках нацпроекта предполагает совместную работу с сотрудниками предприятия по оптимизации выбранного пилотного потока, улучшению производственной системы, а также организации проектного офиса на предприятии для формирования системы непрерывных улучшений.

Кроме того, проводятся обучения сотрудников методам и инструментам бережливого производства. Дополнительно готовятся и сертифицируются внутренние инструктора по бережливому производству из числа сотрудников предприятия, чтобы они могли обеспечить последующую передачу знаний по основам и инструментам улучшений всем работникам организации после завершения этапа совместной работы с экспертами нацпроекта.

Подведение итогов совместной работы с конкретными результатами проводится спустя шесть месяцев после официального выхода экспертов на предприятие.

Мы продолжаем принимать заявки от предприятий Алтайского края, которые стремятся к совершенствованию своей хозяйственной деятельности и экономической устойчивости на рынке. К сожалению, данный ресурс ограничен, поэтому призываем тех, кто еще раздумывает над участием, не затягивать этот процесс, поскольку мест для бесплатного участия остается все меньше, — подчеркивал ранее руководитель Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Алтайского края Александр Вагенлейтер.

СПРАВКА

Национальный проект «Производительность труда» имеет главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

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