Взялись за старое. С экс-владельца алтайского завода, признанного банкротом, требуют сотни миллионов рублей

Как стало известно altapress.ru, государство пытается взыскать с экс-председателя совета директоров завода «Кучуксульфат» Василия Гамаюнова дивиденды, выплаченные несколько лет назад, а также суммы, перечисленные ему заводом за детективно-информационное обслуживание. В общей сложности денежные требования к нему составляют около 400 млн рублей. Ранее Гамаюнов владел акциями предприятия, но они были изъяты в пользу государства по требованию генпрокуратуры. В настоящий момент он проходит процедуру банкротства.

С чего все началось

Василий Гамаюнов много лет занимал пост председателя совета директоров завода «Кучуксульфат» и был собственником 14357 его акций (а всего у завода 132 480 акций). Но после того, как по иску генпрокуратуры акции всех собственников изъяли в пользу государства, потерял не только ценные бумаги, но и пост.

По ходу того громкого судебного процесса Гамаюнов говорил, что решение об изъятии акций акционеры воспримут как неправосудное. Он предположил, что в случае изъятия акций они сделают «все возможное, чтобы вернуть финансы, которые вложили в предприятие».

Но государство оказалось расторопнее. Вскоре после решения об изъятии акций в алтайском арбитраже с ИП Гамаюнов взыскали 36,5 млн за детективно-информационное обслуживание завода в 2020 году.

Решение это вступило в силу, после чего Гамаюнов как предприниматель и подал в суд заявление о своем банкротстве.

Арбитражный суд Алтайского края. Altapress.ru

За три года не погасишь

В заявлении Василий Гамаюнов объяснил, что имеет просроченные долги на 36,5 млн рублей. И что его доход от предпринимательской деятельности за период с 1 января по 14 июня 2023 года составил 3,48 млн рублей.

Кроме того, он получает пенсию за выслугу лет (35,8 тыс. рублей). При этом 50% пенсии удерживают приставы в счет погашения задолженности перед «Кучуксульфатом». А счета, на которые поступали деньги от предпринимательства, арестованы.

В итоге суд решил, что назначать реструктуризацию долгов в этом кейсе нет смысла – за три года погасить долг в 36,5 млн Гамаюнов не сможет. В июне 2023 года ему ввели реализацию имущества, назначив финансовым управляющим Алексея Сорокина.

Арбитражный суд Новосибирской области. novosib.arbitr.ru

Взыскатели не сдаются

Но сумма в 36,5 млн рублей – малая часть того, что государство хочет взять с Василия Гамаюнова. Сейчас суды рассматривают еще два иска на крупные суммы, которые напрямую его касаются.

Первый – о взыскании дивидендов, выплаченных акционерам в 2019-2022 годах. Еще в конце 2022 года прокурор Алтайского края добился решения суда, по которому 17 экс-акционеров «Кучуксульфата» обязаны вернуть государству эти дивиденды - 1,2 млрд рублей. В том числе с Гамаюнова взыскали 211 млн.

Решение об этом вынес Гагаринский суд Москвы, но затем Мосгорсуд его отменил. А кассация в свою очередь отменила вердикт Мосгорсуда по представлению прокуратуры. Дело направлено на новое рассмотрение, результата еще нет.

"Кучуксульфат". www.kuchuk.ru

Еще 189 млн рублей пытается взыскать с Гамаюнова Росимущество (в интересах «Кучуксульфата»), но уже за детективно-информационное обслуживание в 2012 -2019 и 2021-2022 годах. Решение по этому делу тоже пока не принято.

Тем временем финуправляющий Гамаюнова составил опись его имущества. Согласно документу, ему на праве собственности принадлежит семь нежилых помещений, две квартиры, доля в третьей квартире и дом, два машина-места и два участка.

Имущество находится в Новосибирске, Барнауле и в Благовещенском районе. Торги по продаже имущества пока не объявлялись.

Напомним, после реприватизации «Кучуксульфат» находился в федеральной собственности около года. А в 2023 году 100% его акций приобрело акционерное общество «Росхим». Согласно единому госреестру юрлиц, сегодня «Росхим» выполняет на заводе функции управляющей организации.

Василий Гамаюнов родился 9 июня 1957 года в Благовещенке Благовещенского района Алтайского края. Проживает в Новосибирске.

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