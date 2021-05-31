«С госпомощью!»: Алтайский бизнес нашел брешь и теперь решает, как ее исправить

В Барнауле предприниматели и представители администрации встретились, чтобы обсудить взаимодействие бизнеса и власти на благо Алтайского края. Какие проблемы стоят перед региональным бизнесом и что для их устранения должно сделать государство, читайте в материале Altapress.ru.

Об итогах 2020 года

Пандемия привела к сокращению оборота розничной торговли (на 7,2 млрд рублей) и общественного питания (на 0,6 млрд рублей) по сравнению с 2019-м. Среди наиболее пострадавших отраслей в крае оказались гостиничное дело, сфера культуры и туризма, водоснабжающие компании и предприятия по утилизации отходов, а также область здравоохранения и транспортировки. Индекс промышленного производства по итогам 2020 года составил 97,9%.

Мария Кулагина,

заместитель главы города по экономической политике:

— Комитет по предпринимательству уже сейчас работает над программой по развитию предпринимательства на 2022 год. Подобные сессии в режиме конструктивного диалога необходимы, чтобы комитет мог понять, какие у бизнеса есть проблемы и задачи, а также определить какие нужны формы поддержки. Исходя из этих позиций будет сформирована программа.

На сессии предприниматели определили четыре проблемные зоны.

Рынок и торговля

1. Необходима поддержка местных проектов на федеральных выставках.

Как было отмечено на собрании, Алтайский край известен экологически чистым и натуральным производством продукции различных категорий, которые могут составить конкуренцию на федеральном рынке. Поэтому необходима господдержка в плане расширения бюджетных возможностей для лучших краевых производителей.

2. Барнаул — центр движения.

В дополнение ко второму тезису предприниматели выдвинули предложение, чтобы знаковые события проходили непосредственно в городе. В качестве показательного мероприятия все участники сессии назвали Кубок мира по гребле. Такая мера позволит не только увеличить туристический поток, но и существенно улучшит инфраструктуру и внешний облик города.

3. Господдержка розничной торговли и малых торговых предприятий.

На данный момент сетевая торговля доминирует на рынке — такая тенденция не оставляет малым предприятиям (в том числен фермерским хозяйствам) развивать бизнес.

Форсайт-сессия 27 мая 2021 года. Дарья Зыкина.

Потребители и покупательская способность

Причиной данной проблемы стала социальная напряженность. Представители администрации отметили, что есть запрос на участие в жизни города начиная от выбора территорий для благоустройства и заканчивая развитием социальной инфраструктуры (строительство детских садов, школ, парковых зон). Для удовлетворения этих запросов участники сессии предложили несколько вариантов решений.

1. Создание мобильного приложения для города.

В приложении каждый общественный деятель может отметить свои пожелания или идеи для развития социальной среды, а также провести голосования. Подобная мера уже практикуется в Москве.

2. Административное сопровождение бизнеса.

Сейчас муниципальные служащие в силу своих полномочий не могут оказать достаточную поддержку малому и среднему бизнесу. Необходимо организовывать формы сопровождения, когда к предпринимателю приставляется специалист, который будет способствовать решению проблемы.

3. Экскурсии школьников на предприятия.

Назрела необходимость в знакомстве школьников (не только выпускных классов) с производствами и предприятиями края. Это поможет сформировать интерес к выбору будущей профессии на территории края.

4. Развитие городской инфраструктуры.

Современная и удобная инфраструктура города будет способствовать развитию бизнеса. Соответственно, город получит более высокие суммы налогов.

Форсайт-сессия 27 мая 2021 года. Дарья Зыкина.

Налоги и ресурсы

Анализ налоговой нагрузки на уровне региона и города показывает негативное воздействие на бизнес в целом.

1. Равная стоимость услуг монополистов по регионам.

Сейчас это одна из главных проблем в стране — невозможно конкурировать с соседями, если в домашнем регионе стоимость на ресурсы в два раза выше. Предприниматели отметили, что основной проблемой непосредственно для Алтайского края является Республика Казахстан. В рамках евро-азиатского сотрудничества документы, оформленные заграницей, будут действительны на территории России. Таким образом проходит сертификации товаров (там дешевле), и край теряет деньги.

2. Финансовая нагрузка бизнеса.

Нужно определить целесообразность усиления финансовой нагрузки на бизнес. Например, сейчас из-за данной тенденции производители мороженого могут понести убытки, потому что заводы, которые поставляют оборудование на предприятия, не смогут обеспечить их оборудованием раньше октября 2021 года.

3. Нехватка кадров.

В один голос все представители бизнеса говорят о том, что работать некому. Необходима популяризация созидательного труда на государственном уровне и обучение финансовой грамотности школьников, так как родители не могут справиться с этой задачей.

4. Деньги должны оставаться в крае.

Нужна коммуникация между предприятиями и потребителями. Последние должны быть максимально осведомлены, что производится в регионе, и желать приобретать продукцию «дома».

Форсайт-сессия 27 мая 2021 года. Дарья Зыкина.

Производство и цифровизация

1. Привлечение высококвалифицированных кадров.

Речь идет о взаимодействии учебных заведений и предприятий или представителей бизнеса. Молодые люди должны быть информированы, какие виды деятельности есть на территории края. Власть должна быть сосредоточена на том, чтобы сохранить интерес молодежи к домашнему региону.

2. Государственная поддержка.

Для приобретения нового оборудования и высокотехнологичной техники необходима финансовая поддержка государства, так как малый бизнес не может в полной мере справиться с масштабами.

Представители алтайского бизнеса указали, что власть недостаточно знакома с работой малого и среднего бизнеса. Устранить эту оплошность помогут подобные собрания «без галстуков» один раз в квартал.