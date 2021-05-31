«С госпомощью!»: Алтайский бизнес нашел брешь и теперь решает, как ее исправить

Об итогах 2020 года
Пандемия привела к сокращению оборота розничной торговли (на 7,2 млрд рублей) и общественного питания (на 0,6 млрд рублей) по сравнению с 2019-м. Среди наиболее пострадавших отраслей в крае оказались гостиничное дело, сфера культуры и туризма, водоснабжающие компании и предприятия по утилизации отходов, а также область здравоохранения и транспортировки. Индекс промышленного производства по итогам 2020 года составил 97,9%.
Мария Кулагина,
заместитель главы города по экономической политике:
— Комитет по предпринимательству уже сейчас работает над программой по развитию предпринимательства на 2022 год. Подобные сессии в режиме конструктивного диалога необходимы, чтобы комитет мог понять, какие у бизнеса есть проблемы и задачи, а также определить какие нужны формы поддержки. Исходя из этих позиций будет сформирована программа.
На сессии предприниматели определили четыре проблемные зоны.
Рынок и торговля
1. Необходима поддержка местных проектов на федеральных выставках.
Как было отмечено на собрании, Алтайский край известен экологически чистым и натуральным производством продукции различных категорий, которые могут составить конкуренцию на федеральном рынке. Поэтому необходима господдержка в плане расширения бюджетных возможностей для лучших краевых производителей.
2. Барнаул — центр движения.
В дополнение ко второму тезису предприниматели выдвинули предложение, чтобы знаковые события проходили непосредственно в городе. В качестве показательного мероприятия все участники сессии назвали Кубок мира по гребле. Такая мера позволит не только увеличить туристический поток, но и существенно улучшит инфраструктуру и внешний облик города.
3. Господдержка розничной торговли и малых торговых предприятий.
На данный момент сетевая торговля доминирует на рынке — такая тенденция не оставляет малым предприятиям (в том числен фермерским хозяйствам) развивать бизнес.
Потребители и покупательская способность
Причиной данной проблемы стала социальная напряженность. Представители администрации отметили, что есть запрос на участие в жизни города начиная от выбора территорий для благоустройства и заканчивая развитием социальной инфраструктуры (строительство детских садов, школ, парковых зон). Для удовлетворения этих запросов участники сессии предложили несколько вариантов решений.
1. Создание мобильного приложения для города.
В приложении каждый общественный деятель может отметить свои пожелания или идеи для развития социальной среды, а также провести голосования. Подобная мера уже практикуется в Москве.
2. Административное сопровождение бизнеса.
Сейчас муниципальные служащие в силу своих полномочий не могут оказать достаточную поддержку малому и среднему бизнесу. Необходимо организовывать формы сопровождения, когда к предпринимателю приставляется специалист, который будет способствовать решению проблемы.
3. Экскурсии школьников на предприятия.
Назрела необходимость в знакомстве школьников (не только выпускных классов) с производствами и предприятиями края. Это поможет сформировать интерес к выбору будущей профессии на территории края.
4. Развитие городской инфраструктуры.
Современная и удобная инфраструктура города будет способствовать развитию бизнеса. Соответственно, город получит более высокие суммы налогов.
Налоги и ресурсы
Анализ налоговой нагрузки на уровне региона и города показывает негативное воздействие на бизнес в целом.
1. Равная стоимость услуг монополистов по регионам.
Сейчас это одна из главных проблем в стране — невозможно конкурировать с соседями, если в домашнем регионе стоимость на ресурсы в два раза выше. Предприниматели отметили, что основной проблемой непосредственно для Алтайского края является Республика Казахстан. В рамках евро-азиатского сотрудничества документы, оформленные заграницей, будут действительны на территории России. Таким образом проходит сертификации товаров (там дешевле), и край теряет деньги.
2. Финансовая нагрузка бизнеса.
Нужно определить целесообразность усиления финансовой нагрузки на бизнес. Например, сейчас из-за данной тенденции производители мороженого могут понести убытки, потому что заводы, которые поставляют оборудование на предприятия, не смогут обеспечить их оборудованием раньше октября 2021 года.
3. Нехватка кадров.
В один голос все представители бизнеса говорят о том, что работать некому. Необходима популяризация созидательного труда на государственном уровне и обучение финансовой грамотности школьников, так как родители не могут справиться с этой задачей.
4. Деньги должны оставаться в крае.
Нужна коммуникация между предприятиями и потребителями. Последние должны быть максимально осведомлены, что производится в регионе, и желать приобретать продукцию «дома».
Производство и цифровизация
1. Привлечение высококвалифицированных кадров.
Речь идет о взаимодействии учебных заведений и предприятий или представителей бизнеса. Молодые люди должны быть информированы, какие виды деятельности есть на территории края. Власть должна быть сосредоточена на том, чтобы сохранить интерес молодежи к домашнему региону.
2. Государственная поддержка.
Для приобретения нового оборудования и высокотехнологичной техники необходима финансовая поддержка государства, так как малый бизнес не может в полной мере справиться с масштабами.
Представители алтайского бизнеса указали, что власть недостаточно знакома с работой малого и среднего бизнеса. Устранить эту оплошность помогут подобные собрания «без галстуков» один раз в квартал.