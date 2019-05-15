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Экономика

С начала года банкротами стали более 13 тысяч россиян

Количество российских граждан и индивидуальных предпринимателей (ИП), в отношении которых ввели процедуру банкротства, увеличилось в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 48% и достигло 13,31 тыс. человек.

Банкрот.
Банкрот.
СС0

В сообщении Объединенного кредитного бюро (ОКБ) отметили, что всего за время действия закона процедурой воспользовались 107,6 тысячи человек, передает ТАСС.

При этом количество потенциальных банкротов в первом квартале достигло 764,72 тысячи человек. Это больше общего числа заемщиков, информация о которых хранится в ОКБ.

Регионы-«банкроты»

Самая высокая доля потенциальных банкротов среди заемщиков с открытыми счетами зафиксирована в Ингушетии — 3,2%, Бурятии — 2,5%, Магаданской области — 2,4%, Карачаево-Черкесии — 2,3%, а также в Ханты-Мансийском автономном округе и Республике Саха (Якутия) — по 2,2%.

Низкая доля

Самая низкая доля потенциальных банкротов отмечается в Крыму — 0,2%, Севастополе — 0,3%, Ненецком автономном округе и Чечне — по 0,4%, Республике Алтай и Курской области — по 0,7%.

Процедура банкротства физических лиц была введена с 1 октября 2015 года, напоминает bfm.ru. К потенциальным банкротам отнесены граждане, которые имеют долг свыше 500 тысяч рублей и просрочку платежа 90 и более дней хотя бы по одному кредиту.

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