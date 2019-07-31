С начала 2019 года Россельхозбанк на Алтае направил на развитие АПК более 3 млрд рублей

С начала 2019 года по данным на 25.07.2019 года Алтайский филиал Россельхозбанка направил на поддержку АПК Алтайского края и Республики Алтай более 3,1 млрд рублей, что на 10,7% превышает показатели аналогичного периода 2018 года. Из них по льготной ставке предоставлено более 2,36 млрд рублей. Существенную поддержку оказывает Банк аграриям Алтая в проведении сезонных работ. С начала 2019 года на эти цели было направлено более 1,7 млрд рублей.