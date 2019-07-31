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Экономика
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С начала 2019 года Россельхозбанк на Алтае направил на развитие АПК более 3 млрд рублей

С начала 2019 года по данным на 25.07.2019 года Алтайский филиал Россельхозбанка направил на поддержку АПК Алтайского края и Республики Алтай более 3,1 млрд рублей, что на 10,7% превышает показатели аналогичного периода 2018 года. Из них по льготной ставке предоставлено более 2,36 млрд рублей. Существенную поддержку оказывает Банк аграриям Алтая в проведении сезонных работ. С начала 2019 года на эти цели было направлено более 1,7 млрд рублей.

Особое внимание банк уделяет финансированию малых предприятий агропромышленного сектора и членов АККОР. В декабре 2018 года Россельхозбанк запустил пилотный проект льготного кредитования фермеров — членов АККОР. С начала запуска программы 18 членов союза крестьянско-фермерских формирований Алтая оформили кредиты по новой программе.

По мнению директора союза КФФ Алтайского края Александра Вайса, тесное взаимодействие союза КФФ и Россельхозбанка на Алтае с каждым годом становится более эффективным и качественным. Только в текущем году благодаря такому взаимодействию фермеры — члены АККОР, получили 59 млн кредитных средств по льготной ставке для проведения посевной.

«Учитывая тот факт, что наш регион — аграрный, своевременное и качественное финансирование отрасли Банком у нас всегда в приоритете», — отметил Николай Бойко, директор Алтайского филиала Банка.

Источник: АО «Россельхозбанк»

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