С начала 2019 года Россельхозбанк на Алтае направил на развитие АПК более 3 млрд рублей

Особое внимание банк уделяет финансированию малых предприятий агропромышленного сектора и членов АККОР. В декабре 2018 года Россельхозбанк запустил пилотный проект льготного кредитования фермеров — членов АККОР. С начала запуска программы 18 членов союза крестьянско-фермерских формирований Алтая оформили кредиты по новой программе.
По мнению директора союза КФФ Алтайского края Александра Вайса, тесное взаимодействие союза КФФ и Россельхозбанка на Алтае с каждым годом становится более эффективным и качественным. Только в текущем году благодаря такому взаимодействию фермеры — члены АККОР, получили 59 млн кредитных средств по льготной ставке для проведения посевной.
«Учитывая тот факт, что наш регион — аграрный, своевременное и качественное финансирование отрасли Банком у нас всегда в приоритете», — отметил Николай Бойко, директор Алтайского филиала Банка.
Источник: АО «Россельхозбанк»