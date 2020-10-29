С оплатой больничных у россиян могут возникнуть проблемы

«Окончательный переход на прямые выплаты гражданам от Фонда социального страхования, запланированный на начало 2021 года, может привести к дефициту средств на выплаты пособий по больничным, а также выплаты, положенные в случае беременности и рождения ребенка», — передают результаты анализа СП «Известия».