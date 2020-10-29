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Экономика

С оплатой больничных у россиян могут возникнуть проблемы

В России может возникнуть дефицит средств на выплаты больничных и декретов — к такому выводу пришла Счетная палата, проанализировав опыт пилотных регионов по переходу на прямые выплаты гражданам от Фонда социального страхования (ФСС).

Болезнь, ОРВИ.
Болезнь, ОРВИ.
CC0

«Окончательный переход на прямые выплаты гражданам от Фонда социального страхования, запланированный на начало 2021 года, может привести к дефициту средств на выплаты пособий по больничным, а также выплаты, положенные в случае беременности и рождения ребенка», — передают результаты анализа СП «Известия».

Так, в бюджете на 2020 год заложен дефицит по страхованию на случай временной нетрудоспособности и материнства в размере 14,4 млрд рублей. Счетная палата оценивает дефицит в 83 млрд рублей.

Проект

Эксперимент под названием «Прямые выплаты» был запущен в 2012 году в шести регионах страны.

По его условиям, деньги сотруднику в течение 10 дней с момента обращения должен выплачивать ФСС, а не работодатель.

В 2020 году эксперимент распространился на 59 регионов, пишет ura.ru.

С 2021 года проект будет запущен на территории всей России.

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