С оплатой больничных у россиян могут возникнуть проблемы

«Окончательный переход на прямые выплаты гражданам от Фонда социального страхования, запланированный на начало 2021 года, может привести к дефициту средств на выплаты пособий по больничным, а также выплаты, положенные в случае беременности и рождения ребенка», — передают результаты анализа СП «Известия».
Так, в бюджете на 2020 год заложен дефицит по страхованию на случай временной нетрудоспособности и материнства в размере 14,4 млрд рублей. Счетная палата оценивает дефицит в 83 млрд рублей.
Проект
Эксперимент под названием «Прямые выплаты» был запущен в 2012 году в шести регионах страны.
По его условиям, деньги сотруднику в течение 10 дней с момента обращения должен выплачивать ФСС, а не работодатель.
В 2020 году эксперимент распространился на 59 регионов, пишет ura.ru.
С 2021 года проект будет запущен на территории всей России.