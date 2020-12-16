Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 декабря -11°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Экономика

С 1 января россиянам могут начислить штраф за неуплату коммуналки за весь 2020-й

Пени за неуплату ЖКУ могут начислить на весь образовавшийся в 2020-м году долг, пишут «Извести».

Газовый счетчик.
Газовый счетчик.
barnaul.org

При введении моратория на эти штрафы в нормативно-правовых актах не прописали четкие правила его отмены, обратили внимание в НП «ЖКХ Контроль». Неясно, на какую задолженность за ЖКУ с 1 января года будут зачисляться пени и штрафы: образованную 6 апреля или только с начала 2021 года.

Чтобы после окончания отсрочки граждане не получили огромные счета, НП «ЖКХ Контроль» попросило главу Минстроя Ирека Файзуллина начислять пени только на долги, возникшие после отмены ограничений.

«Мы поддерживаем эту инициативу. Действительно, стоит разобраться и внести ясность по этому вопросу», — сказал «Известиям» первый зампредседателя комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов.

С 6 апреля 2020-го до 1 января 2021 года в России приостановили взыскание штрафов или пени за неуплату ЖКУ. Также до конца года введен мораторий на поверки вышедших из строя счетчиков воды, света, тепла и на отключение за долги коммунальных услуг.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость