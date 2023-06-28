С заботой к экологии и клиентам. Как на Алтае работает производство пластиковой тары, востребованной по всей России

Компания «Партнер-тара» на рынке многооборотной пластиковой тары работает с 2009 года. Сначала она выступала дилером известных компаний, но уже в 2015 году запустила собственное производство. О том, насколько востребованы эти товары в современных условиях, и как руководство оценивает перспективы развития рынка, мы поговорили с учредителем и бессменным руководителем компании Игорем Вебером.

— Расскажите, кем востребована многооборотная пластиковая тара?

— Мы производим пластиковые ящики для мясной, молочной и хлебобулочной промышленности, куботейнеры для меда. Также мы делаем ящики для складских систем, поддоны, паллеты и ящики для перевозки птицы, контейнеры под мусор.

Наша продукция применяется в текстильной и пищевой промышленностях, сельском хозяйстве, машиностроении, добыче ресурсов, строительной отрасли. Ведь мы производим тару для утилизации бытовых отходов хранения как сыпучих, так и жидких продуктов, а также для их надежной транспортировки.

Все это мы производим на двух производственных площадках — в Барнауле и Нижнем Новгороде. Наша компания работает в этом направлении уже более восьми лет, а на производстве трудятся профессионалы с огромным опытом за плечами. При этом мы выбираем сырье отечественных производителей. Оно гарантирует высокий стандарт качества для всей тары нашего производства, ее долговечность, а также легкость и простоту очистки.

— Как вы решаете проблемы, связанные с экологическими требованиями, касающимися использования пластика?

— Для изготовления пластиковой тары, не контактирующей с пищевыми продуктами, мы используем переработанный пластик. Мы закупаем у организаций пластиковую тару, вышедшую из оборота, дробим ее на специальной дробилке и пускаем снова в производство. Вторичный материал радикально решает экологическую проблему пластикового мусора.

С одной стороны, это экономически выгодно — на изготовление тратится меньше финансовых ресурсов, что значительно влияет на конечную стоимость продукта. С другой стороны, это позитивно сказывается на экологии, ведь сырьем для производства, по сути, служит мусор.

Чтобы заниматься переработкой пластика, нет нужды в сложных технологических процессах и оборудовании. При этом, по физическим и химическим параметрам вторичные гранулы практически ничем не отличаются от первичных.

— Какие стратегии вы используете для укрепления позиций вашей компании на рынке?

— Наша компания растет и расширяется — это происходит за счет открытия филиалов. Сейчас мы представлены в Новосибирске, Екатеринбурге, Москве, Калининграде, в планах — открытие филиала во Владивостоке. Но головной офис фирмы находится в Барнауле.

При этом наша компания активно работает не только на рынке России, но и является активным экспортером в страны ближнего зарубежья, например, в Казахстан и Белоруссию.

— Какие меры вы принимаете для улучшения клиентского сервиса и удовлетворенности клиентов?

— Чтобы сделать заказ, клиенту необязательно звонить в компанию. Заказ можно оставить на нашем сайте круглосуточно. При этом менеджерский состав работает по часовым поясам России, то есть на заявку клиент получит обратный отклик практически в течение нескольких минут.

Производство также работает в круглосуточном режиме, поэтому любой заказ мы в состоянии выполнить в самые короткие сроки.

Плюс, конечно же, у нас ежемесячно действуют специальные цены на определенные виды товаров.

— Как вы оцениваете перспективы развития компании в ближайшие годы?

— По ассортименту производимой продукции и объему производства компания «Партнер-тара» находится в первой пятерке среди российских производителей пластиковой многооборотной тары.

Я считаю, что основным залогом нашей успешной конкуренции является соотношение «цена — качество», а также производство уникальной тары. Например, мы производим ящики для перевозки птицы. Такие ящики производят в России только два производителя, и один из них — мы.

Сейчас рынок упаковки считается одним из наиболее быстрорастущих. Например, по данным Росстата, ежегодный прирост превышает 10% и более. Кроме того, с развитием рынка российских полимеров исчезли проблемы с покупкой сырья для производства. Как говорится, паззлы совпали — есть и спрос, и сырье. Поэтому перспективы развития компании, да и всего рынка в целом, мне представляются самыми радужными.•

ООО «Партнер-тара»

г. Барнаул, п.с. Кулагина, 7-г, офис 111

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