Садоводы предлагают запретить импорт фруктов в Россию

Российские садоводы предложили запретить импорт фруктов в страну в III и IV кварталах 2019 года и I квартале 2020, пишет Interfax.

Инициатива Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края состоит в том, что ввоз фруктов в Россию должен быть разрешен только во II квартале, а пошлины на эту продукцию должны быть увеличены.

Среди предложений Ассоциации также тарифные квоты на яблоки, которые поставляются из третьих стран, а также снижение НДС на плодово-ягодную продукцию до 10%. Соответствующий документ был направлен вице-премьеру РФ Алексею Гордееву.

Генеральный директор компании «Сад-гигант Ингушетия» Замир Балкизов («Сад-гигант» — крупный российский производитель яблок) говорит, что в России достаточно своих хороших яблок и косточковых фруктов.

При этом страна является самым крупным в мире импортером яблок, причем ввозятся они с Украины, из Польши через Белоруссию, через Молдавию, через Грузию и Турцию. То есть из стран, откуда импорт запрещен.

В Ассоциации питомниководов и садоводов Ставрополья констатируют, что с начала сбора урожая и до конца года в Россию массово ввозят дешевые импортные фрукты.

Союз «Садоводы Кубани» в своем письме на имя Гордеева приводят расчеты, согласно которым, в 2018 году оптовые цены на импортные яблоки составили 38,58 рубля за 1 кг. А себестоимость производства отечественных плодов — 32 рубля, оптовая цена на них была не выше 38 рублей за кг. По оценкам садоводов, для обеспечения уровня доходност, оптовая цена должна составлять 52 рубля за кг.

Представитель Гордеева сообщил Interfax, что в секретариате вице-премьера пока не получали этих писем.