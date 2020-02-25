Сахарные заводы могут закрыться в России, если не поднять цены

Как рассказал изданию глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин, в группе риска находятся Мелеузовский сахарный завод в Башкирии, Нурлатский сахарный завод в Татарстане и Товарковский сахарный завод в Тульской области.
По словам Бодина, поддерживать необходимый уровень рентабельности предприятий не позволяют среднегодовые цены на сахар.
С 2016 года объем производства свекловичного сахара в России превышает объем потребления, что привело к формированию товарных запасов.
Чтобы продать излишки, необходимо было отправлять сахар не только на рынки стран СНГ, но и на мировой рынок. Однако начали снижаться мировые цены: стали ниже, чем себестоимость у российских производителей.
Распродать товар не удалось, поэтому в стране появились излишки, что обрушило внутренние цены: если в 2016-м оптовая цена килограмма сахара превышала 35 руб., то сейчас она находится на уровне 20 руб. Это привело к снижению рентабельности и убыткам, сказал Бодин.
В текущем сезоне 2019−2020 годов объем производства свекловичного сахара может превысить 6,7 млн тонн при потреблении 5,8−5,9 млн тонн.
Бодин подчеркнул, что если ситуация с мировыми и внутренними ценами не изменится, то под угрозой закрытия окажутся и другие сахарные заводы.