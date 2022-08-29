«Сам живу в частном доме»: барнаульский застройщик рассказал о ценах на малоэтажку, проблемных поселках и конюшнях во дворе

Рынок малоэтажного домостроения в Алтайском крае не только не сократился под воздействием кризиса, а напротив, даже пошел в рост. Спрос на загородное жилье есть, как и варианты домов на разный кошелек. О том, кто, как и почему хочет жить на земле и перебирается подальше от города, «СК» поговорил с генеральным директором инвестиционно-строительной компании «Русич» Артемом Ивановым.

«Весной было небольшое затишье»

— В 2022 году спрос на квартиры существенно упал. А что происходит в малоэтажном строительстве?

— Кризис малоэтажное строительство затронул в меньшей степени. Если говорить о нашей компании, количество заказов на возведение частных домов в 2022 году только увеличилось. Конечно, весной было небольшое затишье, однако достаточно быстро ситуация выровнялась. Сейчас у нас в работе на разной стадии готовности находится около 15 домов.

Надо сказать, что всплеск интереса к частному домостроению начался еще весной 2020 года, в первую волну коронавируса. И до сих пор эта тенденция сохраняется.

— Сколько сейчас стоит дом на земле? Цены выросли?

— За последние годы стоимость жилья в многоквартирных домах увеличилась примерно в два раза, малоэтажная застройка подорожала в 1,5 раза. Разница достаточно существенная.

Поселок «Фирсова Слобода». Фото предоставлено застройщиком

Если человек имеет в городе полноценную двух— или лучше трехкомнатную квартиру большой площади, то, продав ее, он вполне может позволить себе строительство дома аналогичной квадратуры.

— Почему такая разница?

— В настоящий момент получили распространение простые и более экономичные строительные решения. Так, наша компания реализует проекты из газобетонных блоков, при правильной укладке которых дом не требует утепления.

Изменилась и сама конфигурация частных домов. Раньше заказчики чаще выбирали двухэтажные варианты, считая это наиболее подходящим, сейчас в новых коттеджных поселках больше половины домов строятся в один этаж. Это позволяет сделать жилье более компактным и экономичным.

Малоэтажка. Коттеджи. Анна Зайкова

«Выбирают дом в качестве альтернативы квартире»

— Кто те люди , что сейчас хотят жить на земле?

— Раньше к нам обращались в основном люди со стабильным высоким доходом, которые, имея квартиру (иногда не одну) в городе, желали еще и дом. Теперь все больше заказчиков, которые выбирают загородный дом в качестве альтернативы квартире.

— Куда они едут?

— В основном, это левобережное направление в сторону от Барнаула — большинство наших малоэтажных проектов связанно именно с этой локацией. Даже невооруженным взглядом видно, что коттеджные поселки здесь разрастаются, как грибы после дождя.

Артем Иванов. Дмитрий Лямзин

Поскольку я сам живу в частном доме, многие запросы людей мне понятны. Очень большое значение при выборе площадки имеют хорошие дороги и готовые коммуникации. Даже сама удаленность места жительства не настолько важна. Конечно, в гранях разумного.

Так получается, что наша жизнь не может складываться только вокруг дома. Все равно приходится отвозить детей в школу или спортивные секции, выбираться в город за покупками. Мне, жителю села Санниково, добраться до центра Барнауле по хорошей дороге даже проще, чем людям, которые живут, например, в районе Докучаево.

«Проблемные коттеджные поселки есть»

— Уровень инженерной инфраструктуры этих мест повысился? Регулярно можно слышать истории , что в поселках то с водой проблемы , то мусор не могут вывести.

— Проблемные коттеджные поселки есть, как есть и проблемные многоквартирные дома, жители которых годами судятся с застройщиками и управляющими компаниями. В этом плане надо очень взвешенно подходить к вопросу покупки.

Коттедж в Фирсовой Слободе-2 «Авито»

Иногда люди в погоне за экономией выбирают такие участки, возведение домов на которых обойдется существенно дороже. Это может быть, например, из-за существенного перепада высот.

Экономя на покупке 500 тыс., в любом случае придется переплачивать 1,5−2 млн. из-за более дорогостоящих работ на фундаменте и ландшафте.

Часто приобретаются совершенно пустые участки, вообще без инфраструктуры. Естественно, надо иметь в виду, что подобные поселки будут развиваться годами. В том же Санникове есть улицы, жители которых уже давно живут в ожидании газа и нормальных дорог.

Малоэтажка. Коттеджи. Анна Зайкова

— Социальная инфраструктура людям важна?

— Естественно, чем ближе к дому объекты социальной инфраструктуры, тем лучше. Этот фактор влияет и на стоимость земельных участков. Но, еще раз повторюсь, что большее значение имеет все-таки доступная логистика с хорошими дорогами и коммуникации — газ, вода и электроснабжение.

Что касается стоимости участков, то здесь все, как в многоэтажном строительстве — на начальном этапе цена гораздо ниже. Участки, которые три-четыре года назад продавались в Санникове по 600 тыс. рублей, сейчас могут стоить 2−3 млн.

— Барнаульская «рублевка» — это ведь тоже дом на земле. На ваш взгляд , есть перспективы , что коттеджные поселки подобного типа будут появляться и дальше?

— «Рублевка» продолжает расширяться и сейчас — у нас есть несколько проектов в этой локации. Естественно, подобный сегмент более узкий и ждать здесь взрывного показательного роста не стоит.

На барнаульской «рублевке» за 80 млн рублей продается «белый дом». «Авито».

Дорогие дома по авторским проектам — это, скорее, штучный товар. Такие дома, как правило, имеют специальные помещения — бассейны, сауны, морозильные камеры, винные погреба, оружейные комнаты. Конечно, все это требует дорогих инженерных решений.

— Вы говорите о наполнении самого жилья , а что должно быть в округе? Что люди строят на своих земельных участках?

— Минимальный набор — это баня и гараж. Иногда в дополнение к этому бывают открытые придомовые террасы. Дальше все зависит от желания и финансовых возможностей хозяина — беседки, мангальницы, открытые бассейны.

Даже был однажды заказ на каскад зарыбленных озер на территории участка и конюшню рядом с домом.

Специальный вопрос

— Льготная сельская ипотека , на которую в свое время было много надежд , себя оправдывает?

— Эта программа — существенный плюс. Еще пару лет назад особого интереса к ней мы не наблюдали, а в 2022 году запросы на строительство домов по льготной ипотеке возросли. Конечно, государству надо делать эту программу более доступной. В настоящий момент лимит кредитования составляет 3 млн рублей.

Поселки «Фирсова Слобода» Фото предоставлено застройщиком

С учетом того, что малоэтажное жилье подорожало, этого порой недостаточно. Есть варианты, при которых на каждого из супругов можно оформить льготную ипотеку, тогда общая сумма становится более приближенной к реальной стоимости дома.

Каков современный дом на земле

Дом варианта «эконом»

Участок: 7−9 соток. Стоимость: без учета стоимости участка, коммуникаций и внутренней отделки, стоимость строительства подобного объекта составляет около 40 тыс. за кв. метр. Срок строительства: 8−9 месяцев. Планировка, материалы: 80−110 кв. м, 1 этаж Как правило, в таком доме есть две-три небольшие спальни, кухня, совмещенная с гостиной, и терраса. Такие дома возводятся на мелко заглубленном фундаменте на сваях, стены выполнены из газобетонных блоков без утепления.

Дом варианта «средний»

Участок: 9−15 соток. Планировка, материалы: 120−300 кв. м, 1−2 этажа. Обычно такие дома с большими комнатами, на территории — просторные террасы. По запросу в доме может быть сауна и небольшой бассейн, гараж на несколько машин. Стоимость: само строительство с точки зрения квадратного метра может быть сопоставимо с эконом-вариантом, либо быть немного дороже — в пределах 50 тыс. рублей за «квадрат». Все зависит от запросов заказчика. Во внутренней отделке и отделке фасада обычно используются более дорогие дизайнерские материалы. Срок строительства: 8−12 месяцев

Дом варианта «элит»