Самарские чиновники заказали сусальное золото и белые тапочки

Самарская городская администрация разместила на сайте госзакупок информацию об аукционе на право поставки сувенирной продукции на сумму свыше 527 тыс. рублей, которые будут выделены из бюджета города, пишет 63.ru .

В список сувениров вошли покрытый сусальным золотом портрет конструктора Дмитрия Козлова, посуда с изображением видов Самары, варенье с сосновой шишкой в стеклянной баночке, зонты, шарфы, шапки, платки, портфели, шкатулки.

Также в «кейс» входят веники, простыни, полотенца, белые тапочки и три вида эфирных масел <банные наборы>.

Параметры предметов в закупке прописаны очень четко, так что не каждый поставщик сможет эти условия обеспечить, пишет polit.ru.

Так, о заказанной чайной посуде в условиях аукциона написано, что она должна быть изготовлена «из тонкого гладкого фарфора, объемом не менее 220 мл и не более 230 мл, белая с волнистой золотой отводкой по краям чашки и блюдца», с волнообразными краями и нанесенным по периметру матовым белым цветочным орнаментом шириной минимум 9 мм и максимум 11 мм.

«Высота чашки — не менее 60 мм и не более 61 мм, диаметр чашки — не менее 90 мм и не более 91 мм. Диаметр блюдца — не менее 140 мм и не более 141 мм. Чашка имеет изящную ручку и форму колокола», — говорится в документах закупки.

Комментаторы мгновенно отреагировали: «Интересно, а сколько тапочек для потенциальных чиновников заказали? Кто первый?», «Когда указывают такие требования на какие-то чашечки, то ясно что продавец и\или товар уже определен. Чего из людей дураков делать?»