«Сами берем и другим рекомендуем»

В компании уже отработанный механизм заимствования. Как правило, это происходит в начале года, оборотные средства пополняются для закупки сырья. Объясняется это просто: зима — это время, если можно так выразиться, производственного затишья. А вот с весны по осень начинается настоящий бум заказов — такой, что оптовым предприятиям-перепродавцам порой приходится отказывать.

Предприятие «Югина». Фото: «Алтайский фонд микрозаймов». Предприятие «Югина». Фото: «Алтайский фонд микрозаймов».

Апалькова Галина Фото: «Алтайский фонд микрозаймов».

— В первую очередь мы стараемся обеспечить товаропроизводителей. Наш шпагат используется для заготовки кормов, нити — для обвязки картона, пластмасс, для теплиц, садоводств, типографий и кондитерских фабрик. Основные покупатели — это «Упаковочные материалы», «Сибпак», «Сельхозтехника», «ПромУпак», «Путь Ильича», СПК «Кирова», СПК «Предгорный», предприниматели края и фермерские хозяйства, — рассказала директор предприятия Галина Апалькова.

По словам Галины Павловны, у предприятия, безусловно, есть опыт кредитования в банках, но качество услуг не сравнимо, не говоря уже о процентах (в этом году АФМ выдал займ предприятию под 6,25% годовых сроком на 12 месяцев).

— Как-то я подала заявление на кредит в один крупный банк. Во-первых, мне пришлось туда ехать, полчаса ждать. Далее заявление рассматривали три недели: две недели у нас в городе, потом зачем-то отправили в другой регион. Махнула на это все рукой и отменила заявку. С АФМ уже все отработано: нашу компанию все эти годы ведет один и тот же менеджер Сергей Юдин: он сам приезжает, фотографирует залоговое имущество, привозит договор на подпись. По набору предоставляемых документов для займа тоже все стабильно. Сама веду бухгалтерию, и знаю, что необходимо. Кроме того, здесь можно договориться о своем графике платежей, обычно мы так и делаем. Два-три месяца платим только проценты, а потом с наступлением высокого сезона начинаем погашать, в том числе основной долг. Одним словом, сами берем и другим рекомендуем. Рассчитать параметры своего займа можно по ссылке: https://afmz.ru/poluchit-zayem/

Заем предоставляет Некоммерческая организация микрокредитная компания «Алтайский фонд микрозаймов» (ИНН2221171632/КПП 222501001).