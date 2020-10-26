Кто в кокс, кто по дрова. Как промышленность региона переживает кризисный 2020 год и какие проекты реализует

С началом пандемии коронавируса прогнозы относительно перспектив промышленного роста на Алтае были самые пессимистичные. Но то ли вирус оказался не таким уж и губительным для экономики, то ли экономика смогла к нему адаптироваться, но результат налицо. «СК» проанализировал основные подотрасли, изучил текущие проекты, и вот что получилось.

Производство химических веществ и химических продуктов

Промышленность Алтайского края в цифрах. altapress.ru

Основные предприятия

«Кучуксульфат», «Бийский олеумный завод», «Алтай-Кокс»

Ключевые проекты

В 2020 году «Кучуксульфат» завершает строительство нового цеха ТЭЦ. Существующее оборудование давно отработало нормативный срок эксплуатации, степень его износа высокая.

Новый комплекс соответствует современным требованиям, он энергоэффективен, экологичен и будет способствовать автоматизации технологических процессов на предприятии. Общая стоимость данного проекта — 2,1 млрд рублей.

Кучуксульфат ru.kuchuk.ru

Комментарий

Александр Климин,

заместитель председателя правительства Алтайского края:

Ощутима роль в химической отрасли и субъектов среднего предпринимательства, производящих химическую продукцию, минеральные удобрения, моющие и косметические средства. Это такие предприятия, как «Михайловский завод химических реактивов», «Ренессанс Косметик», «Фор-Алюмина», ПКФ «Две линии», «Малавит», «Источник плюс» и другие. Среди них динамично развивается «Ренессанс Косметик». За 2020 год данным предприятием произведено продукции в денежном выражении на 20% больше, чем в 2019-м.

Производство кокса и нефтепродуктов

Промышленность Алтайского края в цифрах. altapress.ru

Основные предприятия

«Алтай-Кокс»

Ключевой проект

В 2020 году «Алтай-Кокс» (входит в группу НЛМК. — Прим. ред.) внедрил на пятой коксовой батарее технологию трамбования угольной шихты.

Для этого построили новую угольную башню с трамбовочными устройствами, установили конвейеры и машины для загрузки спрессованного сырья в печи.

На «Алтай-Коксе» 14 сентября 2020 года. Altapress.ru

Применение новой технологии позволит повысить качество кокса, снизить себестоимость продукции и улучшить экологические характеристики производства. Срок реализации проекта — два года, стоимость — 4,8 млрд рублей.

Комментарий

Григорий Федоришин,

председатель правления «Новолипецкого металлургического комбината»:

Мы удешевляем угольную шихту. Теперь можем достигать того же самого качества кокса, которое нужно для доменных печей, на более дешевых углях. Или оставим то же самое качество углей, но повысим качество кокса. Тут уже доменщики определяют, что им необходимо на данный конкретный момент. То есть эта технология дает еще и гибкость — предприятие может работать на очень разной угольной базе.

Добыча полезных ископаемых

Промышленность Алтайского края в цифрах. altapress.ru

Основные предприятия

«Сибирь-Полиметаллы», «Золото Курьи» и «Артель старателей „Поиск“»

Ключевой проект

Компания «Сибирь-Полиметаллы» продолжает реализацию начатого в 2008 году инвестиционного проекта по освоению Корбалихинского месторождения с целью восполнить выбывающие объемы добычи.

В планах увеличить производительность по добыче руды на новом руднике до 1,5 млн тонн в год и реконструировать Рубцовскую обогатительную фабрику.

Объекты компании «Сибирь-Полиметаллы» в Алтайском крае. spm.test.ugmk.com

За десять последних лет компания «Сибирь-Полиметаллы» вложила в этот проект около 9,9 млрд рублей.

Комментарий

Виктор Мещеряков,

исполнительный директор Союза промышленников Алтая:

Крупный инвестиционный проект сейчас реализует компания «Сибирь-Полиметаллы». К 2026 году планируется полностью освоить Корбалихинское месторождение и вдвое увеличить мощности Рубцовской обогатительной фабрики, которая в перспективе сможет перерабатывать около 1,5 млн тонн сырья. Все это позволит увеличить выпуск продукции в два-три раза.

Производство одежды

Промышленность Алтайского края в цифрах. altapress.ru

Основные предприятия

БМК «Меланжист Алтая», «Спецобъединение — Сибирь», «Артикул», «Рубцовский чулочный комбинат», «Аврора Алтая».

Ключевой проект

С началом пандемии швейные предприятия края освоили выпуск средств индивидуальной защиты: гигиенических масок из трикотажа и спанбонда; противочумных костюмов, комбинезонов, бахил, халатов.

Только защитных масок они выпустили более 3 млн штук. В сутки алтайские предприятия могут отшивать 130 тыс. масок, из которых около 30 тыс. — медицинские.

Коронавирус. Пандемия. Маска. CC0

Комментарий

Альберт Лунев,

генеральный директор «Сибирской производственно-торговой компании»:

У нас в группе компаний есть два предприятия текстильной отрасли, но с разной судьбой во время пандемии. Первое, «Алтайский трикотаж», в течение недели освоило выпуск масок и смогло в тяжелый период продержаться. Много денег не заработали, но сохранили коллектив. Второе — «Лакаса-Тэкс», выпускающее махровые изделия. Не буду скрывать: здесь была катастрофа. Мы с разбега врезались в стену — остановили производство, распустили всех работников. Это длилось два месяца. Хорошо, что получили помощь от государства, которая дала возможность раскрутить внутренние резервы.

Производство текстильных изделий

Промышленность Алтайского края в цифрах. altapress.ru

Основные предприятия

БМК «Меланжист Алтая», «Агро-Индустрия», «Конти», «Бийская льняная компания», «Рукав».

Ключевой проект

Компания «Свит-Текстиль», являющаяся резидентом территории опережающего социально-экономического развития в Новоалтайске, начала заниматься отделкой тканей шириной 150 и 220 сантиметров.

Также в планах у нее строительство завода по первичной обработке шерсти, это позволит предприятию решить проблемы с собственной сырьевой базой.

АО Барнаульский меланжевый комбинат «Меланжист Алтая» архив АО БМК «Меланжист Алтая»

Комментарий

Марат Лепшоков,

генеральный директор БМК «Меланжист Алтая» ( в интервью «Алтайской правде» от 2 июля 2020 года):

Нужно закупить отделочное оборудование. За 20−30 лет технологии хорошо скаканули, на новом оборудовании будем глубже прокрашивать ткань, улучшать характеристики истираемости. Сейчас делаем 8 млн метров ткани. Купим новое оборудование — будем производить 12−16 млн метров. Планируем под него новый корпус с современной инфраструктурой. Это будет отделочная фабрика со складскими помещениями. Проект очень большой и важный, требует детальной проработки и обдумывания.

Производство автотранспортных средств , прицепов и полу­прицепов

Промышленность Алтайского края в цифрах. altapress.ru

Основные предприятия

«Алтайский завод прецизионных изделий», «Барнаултрансмаш», «Алтайский моторостроительный завод».

Ключевой проект

С 2017 года АЗПИ начат выпуск полнокомплектных систем ACRS, в 2018-м осуществлены первые серийные поставки на конвейер КамАЗа.

В целом при выходе на проектные мощности приобретенного заводом оборудования технологические возможности позволят выпускать до 30 тыс. систем в год, увеличить долю на рынке до 35−40%.

АЗПИ. Анна Зайкова

За семь месяцев текущего года АЗПИ нарастил темпы производства топливной аппаратуры на 121%.

Комментарий

Виктор Герман,

директор «Алтайского завода прецизионных изделий»:

В этом году КамАЗ начал интенсивнее использовать нашу систему. Несмотря на все то, что творится в экономиках всех стран, прирост продаж за семь месяцев составил 137%, производство мы увеличили на 121%. В дальнейшем рост может превышать и эти цифры.

Производство прочих транспортных средств и оборудования

Промышленность Алтайского края в цифрах. altapress.ru

Основные предприятия

«Алтайвагон», «Барнаульский вагоноремонтный завод»

Ключевой проект

Объем производства «Алтайвагона» в 2019 году составил 25,6 млрд рублей, это 104,8% к уровню 2018 года в сопоставимых ценах. За прошлый год предприятие выпустило 8050 вагонов.

В сентябре 2019-го получены сертификаты на полувагон с глухим кузовом, полувагон с глухими торцевыми стенами и разгрузочными люками. 2020 год стал для «Алтайвагона» и в целом всей отрасли временем испытаний.

Объемы производства существенно просели, проекты оказались свернуты.

Участок термической резки металла на предприятии «Алтайвагон». Антон Федотов/altairegion22.ru.

Комментарий

Вячеслав Химочка,

министр промышленности и энергетики Алтайского края:

Железнодорожные перевозки снизились в объемах, и предприятия, которые занимались перевозками, не могли прогнозировать будущее в плане заказа вагонов. Поэтому новые контракты не появлялись, а уже заключенные были частично приостановлены. «Алтайвагон» в Новоалтайске и его рубцовский филиал подавали информацию в центр занятости о высвобождении 1,5 тыс. работников. В итоге сокращение составило 89 человек, и оно происходило больше не из-за прямого увольнения, а за счет текучести кадров.

Производство электрооборудования

Промышленность Алтайского края в цифрах. altapress.ru

Основные предприятия

«Алтайский трансформаторный завод», «Алтайский геофизический завод»

Ключевой проект

За последние пять лет «Алттранс» выпустил более 43 тыс. масляных трансформаторов и более 7,5 тыс. комплексных трансформаторных подстанций.

Приобретено современное оборудование на сумму свыше 200 млн рублей, построено и отремонтировано около 5 тыс. кв. метров производственных площадей.

Новая итальянская гофролиния на «Алттрансе». altapress.ru

Комментарий

Сергей Карлов,

первый заместитель генерального директора завода «Алттранс»:

В начале осени, по нашим оценкам, произойдет существенное сокращение инвестиционных программ предприятий электроэнергетики и нефтегазового комплекса. О цифровых показателях «проседания» рынка пока говорить невозможно. Наша адаптация к происходящим событиям заключается, с одной стороны, в обеспечении на предприятии режима максимального соблюдения норм санитарной безопасности, а также в информировании людей о защите себя от заражения во внешней среде. С другой стороны, мы имеем пока возможность сохранить заработную плату коллективу, и это, как нам видится, является огромным фактором поддержания эмоционального здоровья сотрудников.

Производство машин и оборудования , не включенных в другие группировки

Промышленность Алтайского края в цифрах. altapress.ru

Основные предприятия

«Барнаульский станкостроительный завод», «Алтайский завод агрегатов», «Рубцовский завод запасных частей», «Завод механических прессов», «Алтайгеомаш», «АНИТИМ», «Алтайский завод сельскохозяйственного машиностроения», «Агроцентр», «Алтайские лесные машины».

Ключевой проект

«Завод механических прессов» реализует крупный инвестиционный проект. На предприятии осваивают выпуск дисков колес для сельхозтехники. Новое производство позволит наладить серийный выпуск данной продукции и выйти на новые рынки сбыта.

Кировец. Анна Зайкова , altapress.ru.

Стальные колесные диски в первую очередь предназначены для техники «Петербургского тракторного завода» и завода «Ростсельмаш». Проект поддержан Фондом развития Алтайского края. Общая стоимость его составляет 652 млн рублей, проектная мощность линии — 80 тыс. дисков в год.

Комментарий

Сергей Государкин,

директор «Алтайского кластера аграрного машиностроения»:

Главный посыл данного проекта в том, чтобы продавать аграриям колеса для тракторов уже в собранном виде, что облегчает процесс установки и сборки. Сейчас даже на легковых машинах колеса мало кто меняет самостоятельно. Для этого есть профессиональные шиномонтажные мастерские. Представьте, как много забот с колесами от тракторов. Сами диски для сельхозтехники — продукт штучный. В России их фактически не производят, до последнего времени основные поставки шли с Украины.

Производство готовых металлических изделий , кроме машин и оборудования

Промышленность Алтайского края в цифрах. altapress.ru

Основные предприятия

«Сибэнергомаш-БКЗ», «Редукционно-охладительные установки», «Тонар».

Ключевой проект

Завод «Редукционно-охладительные установки» в настоящее время производит широкий ассортимент теплоэнергетической арматуры для тепловых и атомных электростанций, предприятий химического и нефтехимического сектора.

С 2019 года предприятие вошло в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости».

Алтайское промышленное предприятие запустит новый цех. Олег Богданов , altapress.ru

Завод поэтапно проводит модернизацию действующего производства, покупает новое оборудование. По итогам работы в 2019 году объем производства достиг 1,085 млрд рублей, что составляет 116,1% к аналогичному периоду 2018 года в сопоставимых ценах.

Комментарий

Михаил Дроздов,

председатель правления компании «Редукционно-охладительные установки»: