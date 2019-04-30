Санатории Белокурихи потратят 100 млн на автономные газовые котельные

Четыре котельные
О решении совета директоров компании «Курорт Белокуриха» перевести санатории и другие объекты на отопление за счет собственных газовых котельных и установить энергосберегающее оборудование сообщил в своем Instagram гендиректор Константин Ежов в последних числах апреля.
Altapress.ru он раскрыл детали решения. По его словам, завершить проект компания намерена к 2025 году, при этом часть его уже реализована. Так, газифицированы цех хлебобулочных изделий и частично «Сибирское подворье», где осталось поставить котельную.
Кроме того, к хозяйственной зоне компании, где расположены автотранспортное предприятие, ремонтно-строительное управление, прачечная и цех полуфабрикатов, подведены сети. Здесь построена котельная и установлена часть оборудования — необходимо лишь выполнить разводку теплосетей. Готовность это части проекта весьма высокая: 90%.
Из трех здравниц компании первым на локальное отопление переведут санаторий «Белокуриха». Часть работ тоже уже выполнена: к объекту подведен газопровод, построена котельная, приобретены котлы. К этой же котельной со временем подключат и ресторан «Мишель».
Для других санаториев компании «Сибирь» и «Катунь» построят еще одну котельную: место под нее определено, проект выполнен, газопроводы проложены. А после этого на газ переведут еще и курортную поликлинику.
«Сегодняшние реалии таковы, что чтобы выдерживать конкуренцию на рынке, необходимо вносить корректировки в дальнейшее развитие акционерного общества», — написал Константин Ежов в своем Instagram.
Двойная экономия
Надо сказать, что тариф на тепло, поставляемое местной компанией «Теплоцентраль», — самый высокий среди городов края: с 1 января 2019 года — 2713,33 рубля за гигакалорию. В 2011 году, когда главную котельную города перевели на природный газ, этот вид топлива еще считался не только экологичным, но и дешевым.
Однако с того времени тариф на тепло в городе увеличился на 94%. В то же время теплоснабжение от своих котельных дает существенную экономию. По расчетам компании «Курорт Белокуриха», газификация объектов с установкой энергосберегающего оборудования позволит почти вдвое сократить расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг: с 60 до 40 млн рублей в год.
При этом попытки перейти на собственные автономные котельные в Белокурихе предпринимались и раньше, сообщил неофициальный источник. Но газовики по разным причинам долгое время не давали возможности подключиться к сетям. После длительных переговоров вопрос наконец был решен.
В 2018 году от центрального отопления отсоединился санаторий «Россия», принадлежащий другому собственнику. Здесь тоже построена локальная котельная, сообщает интернет-журнал «Бийский округ». По данным издания, тем же путем планирует пойти и санаторий «Алтай».
Выручка упадет на треть
Между тем решение о переходе на собственные газовые котельные уже вызвало ответные действия со стороны основного поставщика тепла в городе — компании «Теплоцентраль».
Как пишет «Бийский округ», компания обратилась к городским депутатам с просьбой проголосовать за повышение предельного индекса платы жителей — это позволит увеличить ей тариф на тепло на 10,7% с 1 июля 2019 года.
В компании объяснили это тем, что из-за ухода крупных потребителей она потеряет треть объема, а повышение тарифа компенсирует ей недополученную прибыль. Депутатская комиссия горсовета 2 апреля с предложением не согласилась.
Впрочем, на сайте управления края по госрегулированию цен и тарифов новый тариф для «Теплоцентрали», повышенный с 1 июля на 10,7%, фигурирует как уже утвержденный. В самой компании не нашли времени оперативно прокомментировать ситуацию.
Этапы газификации АО «Курорт Белокуриха»
- 2019−2020 годы: цех хлебобулочных изделий, «Сибирское подворье», хозяйственная зона.
- 2020−2021 годы: санаторий «Белокуриха», ресторан «Мищель».
- 2022−2023 годы: санатории «Сибирь» и «Катунь».
- К 2025 году: поликлиника.
Источник: компания «Курорт Белокуриха».