Санатории Белокурихи потратят 100 млн на автономные газовые котельные

Почти в два раза намерены сократить затраты на коммунальные услуги санаториев и других объектов акционерного общества «Курорт Белокуриха» за счет установки локальных газовых котельных и энергосберегающего оборудования. Такое решение принял совет директоров компании. По данным СМИ, отсоединиться от централизованного отопления намерен и ряд других санаториев.

Четыре котельные

О решении совета директоров компании «Курорт Белокуриха» перевести санатории и другие объекты на отопление за счет собственных газовых котельных и установить энергосберегающее оборудование сообщил в своем Instagram гендиректор Константин Ежов в последних числах апреля.

Altapress.ru он раскрыл детали решения. По его словам, завершить проект компания намерена к 2025 году, при этом часть его уже реализована. Так, газифицированы цех хлебобулочных изделий и частично «Сибирское подворье», где осталось поставить котельную.

Кроме того, к хозяйственной зоне компании, где расположены автотранспортное предприятие, ремонтно-строительное управление, прачечная и цех полуфабрикатов, подведены сети. Здесь построена котельная и установлена часть оборудования — необходимо лишь выполнить разводку теплосетей. Готовность это части проекта весьма высокая: 90%.

На «Сибирском подворье». Виталий Гололобов

Из трех здравниц компании первым на локальное отопление переведут санаторий «Белокуриха». Часть работ тоже уже выполнена: к объекту подведен газопровод, построена котельная, приобретены котлы. К этой же котельной со временем подключат и ресторан «Мишель».

Для других санаториев компании «Сибирь» и «Катунь» построят еще одну котельную: место под нее определено, проект выполнен, газопроводы проложены. А после этого на газ переведут еще и курортную поликлинику.

«Сегодняшние реалии таковы, что чтобы выдерживать конкуренцию на рынке, необходимо вносить корректировки в дальнейшее развитие акционерного общества», — написал Константин Ежов в своем Instagram.

Двойная экономия

Надо сказать, что тариф на тепло, поставляемое местной компанией «Теплоцентраль», — самый высокий среди городов края: с 1 января 2019 года — 2713,33 рубля за гигакалорию. В 2011 году, когда главную котельную города перевели на природный газ, этот вид топлива еще считался не только экологичным, но и дешевым.

Теплоцентраль в Белокурихе. Газификация. Дмитрий Кудрявцев , altapress.ru

Однако с того времени тариф на тепло в городе увеличился на 94%. В то же время теплоснабжение от своих котельных дает существенную экономию. По расчетам компании «Курорт Белокуриха», газификация объектов с установкой энергосберегающего оборудования позволит почти вдвое сократить расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг: с 60 до 40 млн рублей в год.

При этом попытки перейти на собственные автономные котельные в Белокурихе предпринимались и раньше, сообщил неофициальный источник. Но газовики по разным причинам долгое время не давали возможности подключиться к сетям. После длительных переговоров вопрос наконец был решен.

В 2018 году от центрального отопления отсоединился санаторий «Россия», принадлежащий другому собственнику. Здесь тоже построена локальная котельная, сообщает интернет-журнал «Бийский округ». По данным издания, тем же путем планирует пойти и санаторий «Алтай».

Санаторий «Катунь» входит в состав санаторно-курортного комплекса ЗАО «Курорт Белокуриха». Архив ЗАО «Курорт Белокуриха».

Выручка упадет на треть

Между тем решение о переходе на собственные газовые котельные уже вызвало ответные действия со стороны основного поставщика тепла в городе — компании «Теплоцентраль».

Как пишет «Бийский округ», компания обратилась к городским депутатам с просьбой проголосовать за повышение предельного индекса платы жителей — это позволит увеличить ей тариф на тепло на 10,7% с 1 июля 2019 года.

В компании объяснили это тем, что из-за ухода крупных потребителей она потеряет треть объема, а повышение тарифа компенсирует ей недополученную прибыль. Депутатская комиссия горсовета 2 апреля с предложением не согласилась.

Впрочем, на сайте управления края по госрегулированию цен и тарифов новый тариф для «Теплоцентрали», повышенный с 1 июля на 10,7%, фигурирует как уже утвержденный. В самой компании не нашли времени оперативно прокомментировать ситуацию.

Белокуриха , санаторий «Сибирь». Анна Зайкова , altapress.ru

Этапы газификации АО «Курорт Белокуриха»

2019−2020 годы: цех хлебобулочных изделий , «Сибирское подворье», хозяйственная зона. 2020−2021 годы: санаторий «Белокуриха», ресторан «Мищель». 2022−2023 годы: санатории «Сибирь» и «Катунь». К 2025 году: поликлиника.

Источник: компания «Курорт Белокуриха».