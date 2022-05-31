Санкции затронули 87% российских компаний

Работа почти 87% компаний в России затронута введенными санкциями, передает « Интерфакс », ссылаясь на «Мониторинг текущего состояния бизнеса», представленного аппаратом уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

«86,8% опрошенных предпринимателей затронуты действием санкций, 77,4%, по их словам, к санкциям адаптировались или надеются это сделать, а вот 11,7% этого сделать не сумели, и останавливают бизнес—- полностью или частично», — говорится в докладе.

В опросе участвовали руководители и владельцы 6 тысяч 3 компаний из 85 регионов страны.

Данные мониторинга

По данным мониторинга, подавляющее большинство опрошенных — 67,1% испытывают результаты экономического спада.

Из них 29,4% сообщили о снижении выручки, указывая при этом, что ситуация остается под контролем. Еще 24,9% предпринимателей назвали состояние своего бизнеса как серьезный спад, а 7,1% — как кризис. Еще 5,7% заявили, что закрыли свой бизнес или намерены сделать это в ближайшее время. И только 10,4% опрошенных ответили, что их бизнес по-прежнему стабилен и продолжает расти, пишет bfm.ru.

«Самая значимая проблема — спад спроса (62,2% ответов), далее следуют: дефицит оборотных средств и кассовые разрывы, разрыв цепочек поставок и сложности доставки по импорту», — говорят опрошенные представители бизнеса.

Также более половины респондентов считают действия правительства недостаточными в условиях санкционного давления, около 35% характеризуют их как «спокойные и эффективные».

Больше половины предпринимателей заявили, что в нынешней ситуации «необходимо отказаться от косметических изменений и кардинально менять правила игры — нужна новая экономическая модель, где будет удобно, выгодно и безопасно работать».

Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров пессимистично настроен по поводу отмены санкций после спецоперации.