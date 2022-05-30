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Политика

Лавров пессимистично настроен по поводу отмены санкций после спецоперации

Западные санкции против РФ готовились задолго до начала спецоперации на Украине и вряд ли их снимут после ее окончания, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1.

Сергей Лавров.
Сергей Лавров.
mid.ru / CC BY-NC-SA 2.0

«Та скорость, с которой они были введены, и их объем показывают, что они были сочинены „не за одну ночь“. Их готовили достаточно давно. Едва ли эти санкции будут сняты», — выразил уверенность Сергей Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул — речь идет не об Украине, которая, по его мнению, выступает инструментом, «разменной монетой», а о сдерживании развития России, мешающей Западу утвердить однополярный мир, пишет bfm.ru.

Также министр внешнеполитического ведомства добавил, что Вашингтон не публично, но в контактах со своими союзниками говорит, что, когда все это закончится, рестрикции все равно останутся.

При этом ранее Лавров заявлял, что Россия подумает насчет предложения стран Запада по возобновлению отношений.

Ранее Лавров журналистам этой же телекомпании прокомментировал сообщения о здоровье российского лидера Владимира Путина.

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