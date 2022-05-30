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Политика

Лавров прокомментировал сообщения о болезни Путина

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1 отреагировал на слухи о болезни российского президента Владимира Путина.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Дипломат подчеркнул — вменяемые люди не увидят у лидера признаков недуга или недомогания, пишет Lenta.ru.

Журналист рассказал министру о том, что в Европе появились сообщения о том, что глава государства «болен, что он злится, раз его первоначальный план не был выполнен», и поинтересовался, так ли это.

Лавров напомнил — Путин ежедневно появляется на публике, люди могут наблюдать его на экранах, читать и слушать его выступления.

«Не думаю, что вменяемые люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания. Оставляю это на совести тех, кто распускает подобные слухи вопреки повседневным возможностям убедиться в том, кто и как выглядит», — подчеркнул глава МИД.

В начале мая Лавров в интервью итальянской медиакомпании Mediaset Italia комментировал звучащие на Западе гипотезы о здоровье президента. Он порекомендовал обратиться к иностранным лидерам, которые в последнее время общались с президентом Путиным, пишет Газета.Ru.

В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что плотная серия очных международных встреч не сказалась на здоровье Владимира Путина.

Живее всех живых

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Владимир Путин находится как никогда в форме и «абсолютно адекватен». Белорусский лидер Лукашенко в интервью японской телекомпании TBS сказал, что Путин — «живее всех живых».

«Я знаю, почему вы задаете этот вопрос. Если вы думаете, что президент Путин физически нездоров или еще там что-то случилось, он, как у нас часто говорят, живее всех живых. Он много раз простудится на всех наших похоронах, как у нас говорят. Он абсолютно адекватный и нормальный человек», — приводит его слова БелТА.

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