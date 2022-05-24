Лавров заявил, что Россия подумает насчет предложения стран Запада по возобновлению отношений

России придется серьезно подумать, нужно ли ей или не нужно возобновлять отношения с странами Запада, если от них поступит соответствующее предложение, заявил глава МИД Сергей Лавров в ходе выступления в рамках проекта гимназии им. Е. М. Примакова «100 вопросов лидеру».

«Это зависит целиком от западных стран. Когда они переживут свою „остервенелость“ и решат, что есть Россия, она никуда не делась и, убежден, укрепляется с каждым годом. Если они захотят что-то предложить в плане возобновления отношений, то серьезно подумаем: нужно ли нам это будет или не очень», — подчеркнул министр.

Лавров отметил, что в настоящий момент в России проводится не просто «некий процесс импортозамещения».

По его словам, целью Москвы является прекращение зависимости каким-либо образом от поставок чего бы то ни было с Запада, касающегося обеспечения или развития критически важных отраслей для безопасности, экономики и соцсферы РФ, пишет bfm.ru.

В завершении глава МИД подчеркнул — Россия теперь будет полагаться только на себя и на страны, доказавшие свою надежность, а также на те государства, которые не «пляшут под чужую дудку».

Ранее глава МИД рассказал о «невиданном оружии» России.