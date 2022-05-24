24 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Лавров заявил, что Россия подумает насчет предложения стран Запада по возобновлению отношений

России придется серьезно подумать, нужно ли ей или не нужно возобновлять отношения с странами Запада, если от них поступит соответствующее предложение, заявил глава МИД Сергей Лавров в ходе выступления в рамках проекта гимназии им. Е. М. Примакова «100 вопросов лидеру».

Министр иностранных дел Сергей Лавров.
Министр иностранных дел Сергей Лавров.
kremlin.ru

«Это зависит целиком от западных стран. Когда они переживут свою „остервенелость“ и решат, что есть Россия, она никуда не делась и, убежден, укрепляется с каждым годом. Если они захотят что-то предложить в плане возобновления отношений, то серьезно подумаем: нужно ли нам это будет или не очень», — подчеркнул министр.

Лавров отметил, что в настоящий момент в России проводится не просто «некий процесс импортозамещения».

По его словам, целью Москвы является прекращение зависимости каким-либо образом от поставок чего бы то ни было с Запада, касающегося обеспечения или развития критически важных отраслей для безопасности, экономики и соцсферы РФ, пишет bfm.ru.

В завершении глава МИД подчеркнул — Россия теперь будет полагаться только на себя и на страны, доказавшие свою надежность, а также на те государства, которые не «пляшут под чужую дудку».

Ранее глава МИД рассказал о «невиданном оружии» России.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость