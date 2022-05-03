Глава МИД рассказал о «невиданном оружии» России

Президент России Владимир Путин, говоря о наличии у РФ оружия, которого ни у кого нет, имел в виду последние перспективные гиперзвуковые вооружения, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет donnov.ru.

«Это всем хорошо известно. Еще три года назад президент Путин в ходе очередного послания Федеральному Собранию России представил новые разработки. Прежде всего, гиперзвуковые», — сказал Лавров, отвечая на вопрос в интервью итальянской телекомпании «Медиасет», что президент имел в виду под «невиданным оружием».

Ранее президент РФ, выступая на Совете законодателей РФ, заявил, что если кто-то захочет вмешаться в ситуацию на Украине со стороны и будет создавать для России угрозу стратегического характера, ответные удары с российской стороны будут молниеносными.

Он подчеркнул, что у России для этого есть все инструменты, которыми больше никто не может сейчас похвастаться.