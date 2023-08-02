Сбер предложил Правительству Алтайского края программы по развитию туризма, спорта и общественного транспорта

В Барнауле прошла рабочая встреча губернатора Алтайского края Виктора Томенко с председателем Сибирского Сбера Дмитрием Солнцевым и управляющим Алтайским отделением банка Иваном Шешиковым. Стороны обсудили развитие общественного транспорта, строительства, туризма, цифровизации, а также социальной сферы.

Сбер представил Правительству Алтайского края свои предложения по реализации национальных программ с использованием средств федеральной поддержки.

Сбер представил Правительству свои предложения по реализации национальных программ с использованием средств федеральной поддержки. Эти инициативы направлены на привлечение как частных инвестиций, так и субсидий из федерального бюджета, благодаря чему можно получить оптимизацию стоимости реализуемых в крае проектов для регионального бюджета. Предложения касались обновления пассажирского транспорта в Барнауле и районах края, строительства туристических объектов и жилья для социальных категорий граждан. Также банк представил решения, которые на условиях государственно-частного партнерства позволят вести строительство объектов массового спорта и объектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

Сбер представил Правительству Алтайского края свои предложения по реализации национальных программ с использованием средств федеральной поддержки. Фото: Антон Червяков. Сбер представил Правительству Алтайского края свои предложения по реализации национальных программ с использованием средств федеральной поддержки. Фото: Антон Червяков.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

На протяжении многих лет у нас со Сбербанком выстраивается конструктивное взаимодействие по важнейшим вопросам социально-экономического развития Алтайского края. Сбербанк помогает нам сделать современные банковские услуги доступными для жителей края. Мы рассчитываем на дальнейшее взаимодействие по развитию транспортной инфраструктуры, цифровизации, сельского хозяйства, промышленности, туризма и других секторов экономики.

Сбер представил Правительству Алтайского края свои предложения по реализации национальных программ с использованием средств федеральной поддержки. Фото: Антон Червяков.

Дмитрий Солнцев,

председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк: