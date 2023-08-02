2 августа
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Экономика

Сбер предложил Правительству Алтайского края программы по развитию туризма, спорта и общественного транспорта

В Барнауле прошла рабочая встреча губернатора Алтайского края Виктора Томенко с председателем Сибирского Сбера Дмитрием Солнцевым и управляющим Алтайским отделением банка Иваном Шешиковым. Стороны обсудили развитие общественного транспорта, строительства, туризма, цифровизации, а также социальной сферы.

Сбер представил Правительству Алтайского края свои предложения по реализации национальных программ с использованием средств федеральной поддержки.
Сбер представил Правительству Алтайского края свои предложения по реализации национальных программ с использованием средств федеральной поддержки.
Фото: Антон Червяков.

Сбер представил Правительству свои предложения по реализации национальных программ с использованием средств федеральной поддержки. Эти инициативы направлены на привлечение как частных инвестиций, так и субсидий из федерального бюджета, благодаря чему можно получить оптимизацию стоимости реализуемых в крае проектов для регионального бюджета. Предложения касались обновления пассажирского транспорта в Барнауле и районах края, строительства туристических объектов и жилья для социальных категорий граждан. Также банк представил решения, которые на условиях государственно-частного партнерства позволят вести строительство объектов массового спорта и объектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

Сбер представил Правительству Алтайского края свои предложения по реализации национальных программ с использованием средств федеральной поддержки.
Сбер представил Правительству Алтайского края свои предложения по реализации национальных программ с использованием средств федеральной поддержки.
Фото: Антон Червяков.
Сбер представил Правительству Алтайского края свои предложения по реализации национальных программ с использованием средств федеральной поддержки.
Сбер представил Правительству Алтайского края свои предложения по реализации национальных программ с использованием средств федеральной поддержки.
Фото: Антон Червяков.

Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:

На протяжении многих лет у нас со Сбербанком выстраивается конструктивное взаимодействие по важнейшим вопросам социально-экономического развития Алтайского края. Сбербанк помогает нам сделать современные банковские услуги доступными для жителей края. Мы рассчитываем на дальнейшее взаимодействие по развитию транспортной инфраструктуры, цифровизации, сельского хозяйства, промышленности, туризма и других секторов экономики.

Сбер представил Правительству Алтайского края свои предложения по реализации национальных программ с использованием средств федеральной поддержки.
Сбер представил Правительству Алтайского края свои предложения по реализации национальных программ с использованием средств федеральной поддержки.
Фото: Антон Червяков.

Дмитрий Солнцев,
председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

Сотрудничество с регионом имеет для нас большое значение — Сбер готов предложить поддержку и экспертизу в ключевых направлениях развития региона. Мы признательны руководству края за конструктивное обсуждение актуальных вопросов.

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость