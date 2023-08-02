Сбер предложил Правительству Алтайского края программы по развитию туризма, спорта и общественного транспорта

Сбер представил Правительству свои предложения по реализации национальных программ с использованием средств федеральной поддержки. Эти инициативы направлены на привлечение как частных инвестиций, так и субсидий из федерального бюджета, благодаря чему можно получить оптимизацию стоимости реализуемых в крае проектов для регионального бюджета. Предложения касались обновления пассажирского транспорта в Барнауле и районах края, строительства туристических объектов и жилья для социальных категорий граждан. Также банк представил решения, которые на условиях государственно-частного партнерства позволят вести строительство объектов массового спорта и объектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.
Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:
На протяжении многих лет у нас со Сбербанком выстраивается конструктивное взаимодействие по важнейшим вопросам социально-экономического развития Алтайского края. Сбербанк помогает нам сделать современные банковские услуги доступными для жителей края. Мы рассчитываем на дальнейшее взаимодействие по развитию транспортной инфраструктуры, цифровизации, сельского хозяйства, промышленности, туризма и других секторов экономики.
Дмитрий Солнцев,
председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:
Сотрудничество с регионом имеет для нас большое значение — Сбер готов предложить поддержку и экспертизу в ключевых направлениях развития региона. Мы признательны руководству края за конструктивное обсуждение актуальных вопросов.